AB zirvesinden Türkiye’ye ziyaret 6 Nisan’da

İkilinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi öngörülüyor. Üçlü zirvede, Türkiye-AB ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak.

ÖNEMLİ SİNYAL

Von der Leyen ve Michel’in ziyareti, en gergin anda bile iletişim kanallarının açık tutulmasından yana tavır koyan ve her düzeyde teması yararlı bulan AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin, uzun gerginlik döneminden yavaş yavaş da olsa çıkmaya başladığının önemli bir sinyali olarak algılanıyor. Tarafların pozisyonlarını açık şekilde dile getirmesine olanak sağlayacak toplantıda, son AB Zirvesi’nin sonuçlarından mülteci odaklı 18 Mart mutabakatının güncellenmesine kadar çok sayıda başlığın ele alınması öngörülüyor. Ziyaret, ilişkilerin geleceğine yön verecek olası yeni yol haritasının ilk temellerinin atılmasına olanak sağlama potansiyeli de taşıyor.

Bu arada, Ankara’yla olumlu angajmanın önemli savunucularından AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell dün blogunda, ‘stratejik aktör’ olarak nitelediği Türkiye’yle ilişkilere değindi. Türkiye bağlantılı hem olumlu hem de olumsuz gelişmeler yaşandığına dikkat çeken Borrell, daha olumlu bir tutum elde etmek için aktif angajmanı sürdürmeye ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

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