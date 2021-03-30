MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAB zirvesinden Türkiye’ye ziyaret 6 Nisan’da
GeriDünya AB zirvesinden Türkiye’ye ziyaret 6 Nisan’da
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
Haber Giriş: 30.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

AB zirvesinden Türkiye’ye ziyaret 6 Nisan’da

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
AB zirvesinden Türkiye’ye ziyaret 6 Nisan’da

Ankara’nın davetine olumlu yanıt veren AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 6 Nisan’da Türkiye’de olacak.

İkilinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi öngörülüyor. Üçlü zirvede, Türkiye-AB ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak.

ÖNEMLİ SİNYAL

Von der Leyen ve Michel’in ziyareti, en gergin anda bile iletişim kanallarının açık tutulmasından yana tavır koyan ve her düzeyde teması yararlı bulan AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin, uzun gerginlik döneminden yavaş yavaş da olsa çıkmaya başladığının önemli bir sinyali olarak algılanıyor. Tarafların pozisyonlarını açık şekilde dile getirmesine olanak sağlayacak toplantıda, son AB Zirvesi’nin sonuçlarından mülteci odaklı 18 Mart mutabakatının güncellenmesine kadar çok sayıda başlığın ele alınması öngörülüyor. Ziyaret, ilişkilerin geleceğine yön verecek olası yeni yol haritasının ilk temellerinin atılmasına olanak sağlama potansiyeli de taşıyor.

Bu arada, Ankara’yla olumlu angajmanın önemli savunucularından AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell dün blogunda, ‘stratejik aktör’ olarak nitelediği Türkiye’yle ilişkilere değindi. Türkiye bağlantılı hem olumlu hem de olumsuz gelişmeler yaşandığına dikkat çeken Borrell, daha olumlu bir tutum elde etmek için aktif angajmanı sürdürmeye ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi