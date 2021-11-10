AB, Valneva'nın Kovid-19 aşısından alacak

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Meteoroloji uyarmıştı Kar yağışı etkili oldu: Her yer beyaza büründüMeteoroloji uyarmıştı! Kar yağışı etkili oldu: Her yer beyaza büründü#Kar
Taşlar yerinden oynayacak Bir devirsona eriyor... Solskjaer, Ronaldo ve yeni teknik adam...Taşlar yerinden oynayacak! Bir devirsona eriyor... Solskjaer, Ronaldo ve yeni teknik adam...#Manchester United
DSÖ tarih verip uyardı... Salgında asıl kriz yoldaDSÖ tarih verip uyardı... Salgında asıl kriz yolda! #DSÖ
Malatyada çöken bina... Soruşturmada flaş gelişmeMalatya'da çöken bina... Soruşturmada flaş gelişme!#Malatya
Türkiye bu dehşeti konuşuyor... İşte samuray kılıçlı canavarın ifadesiTürkiye bu dehşeti konuşuyor... İşte samuray kılıçlı canavarın ifadesi!#Başak Cengiz
Erdoğandan CHPye büyükelçilere mektup tepkisi: Gazi bunları sopayla kovalardıErdoğan'dan CHP'ye 'büyükelçilere mektup' tepkisi: Gazi bunları sopayla kovalardı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bu sözler çok konuşulacak Büyük çöküşün ardındaki sır... Hayalet askerlerBu sözler çok konuşulacak! Büyük çöküşün ardındaki sır... Hayalet askerler #Afganistan
Ziyarete açıldı İlk kez göreceksiniz...Ziyarete açıldı! İlk kez göreceksiniz...#Atatürk
İngilterede kriz üstüne kriz Dev şirketten korkutan uyarıİngiltere'de kriz üstüne kriz! Dev şirketten korkutan uyarı#Marks And Spencer
Gerilim tırmanıyor... Tek bir fotoğraf yetti Çin çıldırdıGerilim tırmanıyor... Tek bir fotoğraf yetti Çin çıldırdı! #Çin
Doping muamması Köfte yiyip maça çıkınca...Doping muamması! Köfte yiyip maça çıkınca...#Çağla Büyükakçay
Marmariste felaketi yaşamışlardı Dikkat çeken karelerMarmaris'te felaketi yaşamışlardı! Dikkat çeken kareler#Muğla
Lütfü Türkkan krizi sürüyor İhracına karşı çıktılarLütfü Türkkan krizi sürüyor! İhracına karşı çıktılar#İyi Parti
Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Belgeler sızdı, sır perdesi aralandıAlec Baldwin olayında flaş gelişme... Belgeler sızdı, sır perdesi aralandı!#Alec Baldwin
Nur Tuğba Namlı: Yalan haberlere itibar etmeyin lütfenNur Tuğba Namlı: Yalan haberlere itibar etmeyin lütfen!#Hakan Ural
HABERLERDünya Haberleri

AB, Valneva'nın Kovid-19 aşısından alacak

#AB#Koronavirüs#Kovid-19
AB, Valnevanın Kovid-19 aşısından alacak

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilaç firması Valneva'nın geliştirdiği potansiyel aşıdan 33 milyonu opsiyonlu olmak üzere toplam 60 milyon doz alım sağlayacak sözleşmeye onay verdi.

Haberin Devamı

AB Komisyonu, Kovid-19 aşı alım stratejisi çerçevesinde 8'inci sözleşmenin Fransız ilaç şirketi Valneva ile yapıldığını bildirdi.

Buna göre, AB ülkeleri güvenli ve etkili olduğu kanıtlandıktan sonra 2022 yılında Valneva'nın potansiyel aşısından 27 milyon doz alacak. Üye ülkeler, 2023 yılında da ilave 33 milyon doz sipariş etme opsiyonuna sahip olacak. Söz konusu aşılar yeni varyantlara karşı etkili hale getirilecek.

AB'nin Valneva ile birlikte BioNTech-Pfizer, AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac, Moderna ve Novavax ile de aşı alım sözleşmeleri bulunuyor.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), şu ana kadar AB ülkelerinde Pfizer/Biontech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson firmalarınca üretilen aşıların kullanımına izin veriyor.

AB'deki yetişkin nüfusun yüzde 75'i Kovid-19'a karşı tam aşılı durumda bulunuyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#AB#Koronavirüs#Kovid-19

BAKMADAN GEÇME!

Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Geredeyi ailesiyle tanıştırdı

Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede'yi ailesiyle tanıştırdı

#Bilge Öztürk
Atatürkün vedası... İşte Ulu Önderin son mesajı

Atatürk'ün vedası... İşte Ulu Önder'in son mesajı

#Mustafa Kemal Atatürk
Turizm cenneti nasıl kan gölüne döndü

Turizm cenneti nasıl kan gölüne döndü?

#Organize Suç