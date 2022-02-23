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AB Maliye Bakanları Rusya'ya karşı yaptırım kararını görüşecek

#AB#RUSYA#Yaptırım
AB Maliye Bakanları Rusyaya karşı yaptırım kararını görüşecek

Avrupa Birliği (AB) maliye bakanları Rusya'ya karşı ek yaptırım kararları almak için 25-26 Şubatta bir araya gelecek.

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Fransa Maliye Bakanı Bruno le Maire, AB maliye bakanlarının Rusya'ya karşı ek yaptırımlar üzerinde çalışmak için Cuma ve Cumartesi günü bir araya geleceğini açıkladı. Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlar konusunda konuşan Le Maire, “Çok açık olmak istiyorum. Vladimir Putin yasaları ihlal etmeye devam ederse, çok daha fazla cezalandırıcı yaptırımımız var. Avrupalı maliye bakanlarının tümü, Rus çıkarları ve Rus ekonomisi için çok daha cezalandırıcı bir dizi yaptırım üzerinde çalışıyor" dedi.

Le Maire, "Çok daha fazla cezai yaptırım uygulama hakkımızı saklıyoruz. Rus halkının ve Rus ekonomisinin çıkarlarına çok daha fazla zarar veren bir dizi yaptırım üzerinde çalışıyoruz. Bir halkın özgürlüğüne saldırılamaz. Stoklarımızda bulunan yaptırımların sonsuz derecede daha zor olacağını söyleyebilirim" diye konuştu.

AB'nin dönem başkanı Fransa'nın Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell dün AB dışişleri bakanları ile yaptığı toplantı sonrasında Rusya'ya karşı yaptırım taslağının kabul edildiğini açıklamıştı. Yaptırım listesinde 351 Duma üyesi ile bankalar dahil olmak üzere 27 kişi ve kuruluş bulunuyor.

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#AB#RUSYA#Yaptırım

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