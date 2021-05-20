AB Kovid-19 aşısı için BioNTech-Pfizer'la yeni sözleşme imzaladı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından, Kovid-19 aşısı alımı için BioNTech-Pfizer ile 3'üncü sözleşmenin imzalandığını duyurdu.

Yeni sözleşme çerçevesinde BioNTech-Pfizer'ın AB’ye 2023 yılına kadar 900 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere toplam 1,8 milyar doz ilave aşı sağlayacağına işaret eden Von der Leyen, aşıların salgın ve yeni varyantlarla mücadeleye katkı vereceğini belirtti.

Von der Leyen, AB'nin uzun vadede başka şirketlerle de benzer sözleşmeler yapabileceğine dikkati çekti.

AB'nin bugüne kadar opsiyonlar dahil, BioNTech-Pfizer ile 2,4 milyar, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson & Johnson ile 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 460 milyon doz aşı almak için sözleşmeleri bulunuyor.

Şu ana kadar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson firmaları tarafından üretilen aşılar AB onayı almış durumda ve uygulanıyor.

AB yönetimi, bu sözleşmeleri göz önünde bulundurarak yaz aylarında 450 milyon nüfusluk AB'de, yetişkin nüfusun yüzde 70'ini aşılamayı hedefliyor.

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