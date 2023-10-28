AB kelimelerle uğraşıyor... Gazze’de siviller ölürken ateşkes çağrısı çıkmadı

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İsrail’in Gazze’ye düzenlediği ve binlerce sivilin ölümüne neden olan saldırıları karşısında başından bu yana cılız ve tek taraflı bir söylem benimseyen Avrupa Birliği (AB), Brüksel’deki zirvede beş saat süren müzakerelerin ardından ortak tutumda anlaştı. Üzerinde uzlaşılan metin, ihtiyacı olanlara yardım ulaştırılabilmesi için “insani koridorlar ve aralar” vurgusuyla dikkat çekiyor. AB’nin “insani ara” yerine “insani aralar” demesi İsrail’in operasyonlarının devamına örtülü destek içeriyor.

‘İNSANİ ARALAR’ İFADESİ

Türkiye ve çok sayıda ülke ateşkes çağrısı yaparken AB, Dönem Başkanı İspanya’nın Başbakanı Pedro Sanchez’in bu yöndeki çıkışlarına rağmen, bu vurguya başından itibaren kapıyı kapadı. AB liderleri, sonuç bildirisinde “insani ara” vurgusunun mu yoksa “insani aralar” ifadesinin mi kullanılacağına karar vermek için oldukça uzun mesai harcadı. “İnsani ara” denilmesi halinde bunun uzun süreli olacağı ve Hamas’ın toparlanmasına olanak sağlayacağı algısı yaratabileceği endişesi, “insani aralar” vurgusunun öne çıkmasına neden oldu. Bu vurgu, araların kısa süreli olacağı ve tekrarlanabileceği anlamı içeriyor. Bu ifadeler aynı zamanda kısa sürede bitmeyecek bir İsrail operasyonuna yeşil ışık anlamı da taşıyor.

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‘SİVİLLER KORUNMALI’

AB’nin “yeni” tutumu sonuç bildirisine, “AB, insani koridorların ve insani ihtiyaçlar için araların da dahil olduğu gerekli tüm önlemlerin alınması suretiyle sürekli, hızlı, güvenli ve engelsiz insani erişim ve ihtiyacı olanlara yardım çağrısında bulunur” şeklinde yansıtıldı. İsrail’in kendini savunma hakkına desteğini yineleyen ancak bunun uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk bağlamında olması gerektiğine vurgu yapan AB, terör örgütleri listesinde yer alan Hamas’ı güçlü şekilde kınadı ve rehinelerin derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı. “Sivillerin her zaman korunması” gerektiği de AB’nin vurguları arasında yer aldı.

BARIŞ KONFERANSI 6 AY İÇİNDE YAPILACAK

AB liderleri, geçen hafta Mısır’ın başkenti Kahire’de yapılan toplantıda da gündemde olan uluslararası nitelikli bir barış konferansı düzenlenmesi fikrine, İspanya’nın bastırması sonucunda, destek verdi.İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaya uzun vadeli bir çözüm bulmak için yaklaşık 6 ay içinde uluslararası bir barış zirvesi düzenlenmesi önerisi AB Konseyi tarafından dün kabul edildi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, öneri kabul edilmeden önce, “AB içinde veya başka bir yerde çok yakında bir barış konferansı düzenlenmesi fikrini destekliyoruz. Böyle bir konferansın bölgede sürdürülebilir istikrar sağlayabileceğini düşünüyoruz” demişti.