AB ile Beştepe’de normalleşme zirvesi: 8 kritik başlık masada

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) ile normalleşme diplomasisi kapsamında bugün Ankara’da AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’i Beştepe’de kabul edecek. Masada Türkiye-AB ilişkileri, 18 Mart göç mutabakatının güncellenmesi gibi kritik başlıklar olacak.

18 MART İÇİN GÜNCELLEME

Ankara-Brüksel hattında kritik önem taşıyan resmi ziyarette ilişkilerin geleceğini belirleyecek 8 önemli konu tüm yönleriyle ele alınacak. Beştepe’deki görüşmede 18 Mart mutabakatının güncellenmesi başta olmak üzere, Gümrük Birliği’nin yenilenmesi, göçmenlere yönelik yeni yardımlar, vize serbestisinin uygulanması, yeni müzakere fasıllarının açılması, koronavirüsle mücadelede işbirliği, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs öncelikli başlıklar olarak masada yer alacak.

DİYALOG VURGUSU YAPACAK

Doğu Akdeniz meselesinin masada çözülmesi gerektiğini muhataplarına aktaracak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin diplomasi ve müzakereden yana olduğu mesajını verecek. Türkiye ile AB arasındaki pozitif gündeme katkı sağlayacak görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB ile ilişkilerin yeni dönemde ileriye taşınması ve tüm mekanizmaların olumlu yönde işletilmesi için diyalog sürecinin devam ettirilmesine vurgu yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Charles Michel ve Ursula von der Leyen’den Gümrük Birliği’nin yeni dönemin şartlarına göre güncellenmesini, Türk vatandaşlarının Schengen uygulanan ülkelere vizesiz seyahati konusunda verilen sözlerin tutulmasını ve somut adım atılması talebini yineleyecek. Milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye’nin üzerindeki sığınmacı baskısının arttığına dikkat çekilerek, verilen sözlerin tutulması gerektiğine vurgu yapılacak görüşmede, AB ile Türkiye arasında 18 Mart 2016 yılında imzalanan mülteci anlaşmasının güncellenmesi başlığı da gündeme gelecek. Avrupa Birliği, mülteciler konusunda Türkiye’ye ek yardım olabileceğinin işaretini vermişti.

DOĞU AKDENİZ VE KIBRIS

Türkiye ile AB arasında yeni dönemin en önemli buluşması niteliği taşıyan görüşmede Doğu Akdeniz meselesi ve Kıbrıs başta olmak üzere Suriye ile Libya’daki son durum da ana hatlarıyla değerlendirilecek. Toplantıda koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında Ankara ile Brüksel hattında yapılabilecek işbirliği başlıkları da ele alınacak. Liderlerin, kritik toplantının ardından görüşmeyle ilgili bir basın açıklaması yapması da planlanıyor. (Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA)

EN KOLAYI MÜLTECİ DESTEĞİ

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki üçlü zirve, ilişkilerin geleceğine yönelik yeni bir çerçeve sunma potansiyeline sahip. Tarafların ilişkilerde diyaloğun odakta yer aldığı yeni bir sayfa niyeti sürüyor. Ziyaret de bu niyetin güçlü bir işareti olarak algılanıyor. Görüşmede, görüş ayrılıklarına rağmen pozisyonların birbirine mümkün olduğu kadar yakınlaştırılması halinde bunun pozitif gündemin zeminini güçlendirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

MİKTAR HENÜZ BELLİ DEĞİL

AB, Türkiye’nin taleplerinin bilincinde ancak Gümrük Birliği başta olmak üzere çeşitli alanlarda somut adım atmak için hazirana kadar bekleme kararı alan Brüksel’in manevra alanı sınırlı. Mevcut ortamda AB’nin hızlı bir şekilde somut adım atabileceği alan ise mültecilere mali destek. AB Komisyonu yeni miktar konusundaki önerisini henüz yapmadı ancak bu konudaki çalışmalar belli bir olgunluğa ulaşmış durumda. AB, insan hakları gibi konuları şu aşamada geri planda tutsa da görüşmede bu konuların da gündeme gelmesi bekleniyor. (Güven ÖZALP / BRÜKSEL)

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara