AB Dönem Başkanı Almanya: Hedef Türk-Yunan görüşmesi

AB Dönem Başkanı Almanya’nın Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Yunanistan ve Türkiye’yi masaya oturmaya ikna etmek istediklerini söyledi. Maas, görüşmeler için bir fırsat penceresi açıldığını belirtti. İki ülke arasındaki diyalog olasılığı AB’ye de olumlu yansırken Kıbrıs Rum yönetiminin Türkiye’ye yaptırım uygulanması ısrarı ise sürüyor.

KARAR ZİRVEDE

Türkiye konusunda diyaloğa dayanan bir yaklaşım öne çıkarken nihai kararların zirvede alınması öngörülüyor. AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de, yüksek gerilimli siyasi bir sorunun söz konusu olduğunu belirterek, “Bunu AB Konseyi çözmek zorunda. Nasıl olacağını şu anda söylemek mümkün değil” dedi. Bu arada Libya’daki gelişmeleri de ele alan AB bakanları, iki kişi ve üç şirkete Birleşmiş Milletler silah ambargosunu deldikleri gerekçesiyle yaptırım kararı verdi. Yaptırım uygulanan şirketler Ürdün, Kazakistan ve Türkiye’den.