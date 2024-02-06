AB çiftçi protestolarının ardından geri adım attı

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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa’nın Strasbourg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda konuştu. AB genelinde sokaklara dökülerek seslerini duyurmak için yolları kapatan çiftçilere değinen Von der Leyen, "Çiftçilerin birçoğu kendini köşeye sıkışmış hissediyor. Çiftçiler iklim değişikliğinin etkilerini ilk hisseden kesim. Kuraklık ve seller hasadı yok etti ve hayvanlarını tehdit etti. Çiftçiler Rus savaşıyla birlikte enflasyondaki, enerjideki ve gübre maliyetlerindeki artışın etkilerini hissediyor. Yine de yediğimiz kaliteli gıdayı üretmek için her gün çok çalışıyorlar. Bu nedenle onlara takdir, teşekkür ve saygı borçlu olduğumuzu düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Son yıllarda sorunların arttığını belirten Leyen, çiftçilerimizin dinlenmeyi hak ettiğini söyleyerek, “Tarımın geleceği ve çiftçi olarak gelecekleri konusunda endişeli olduklarını biliyorum” dedi. Tarımın daha sürdürülebilir bir üretim modeline geçmesi gerektiğini belirten Leyen, bu süreçte çiftçilerin direksiyon başında kalmasını sağlamak istediklerini kaydetti. Leyen diyaloğun devam ettiğini vurgulayarak, “Kutuplaşmış bir tartışmanın ötesine geçip güven oluşturmamız gerekiyor. Güven, uygulanabilir çözümler için çok önemli bir temeldir” diye konuştu.

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TEKLİFİ GERİ ÇEKECEĞİZ



Doğanın korunmasına yönelik teşviklere duyulan ihtiyacın altını çizen Leyen, Avrupa'nın dünyanın en kaliteli gıdasına sahip olduğunu ve çiftçilerin bu sistemde merkezi bir rol oynadığını, bunun için de onlara adil bir ücret ödenmesi gerektiğini söyledi. Leyen AB bütçesinden sektöre büyük destek verildiğini vurgulayarak, “Para önemlidir ama her şey değildir. Sağlıklı doğal kaynaklar aynı zamanda yüksek verimi korumanın da anahtarıdır ve özellikle verimli topraklar her zaman çiftçilerimizin geçim kaynağı olmuştur. Avrupa'daki toprakların yüzde 60 ila 70'inin artık kötü durumda olduğunu biliyoruz. Bunu tersine çevirebiliriz” şeklinde konuştu. Çiftçilerin doğanın korunması için “gerçek teşvike” ihtiyacı olduğunu belirten Leyen, “Kamu sübvansiyonları bu teşvikleri sağlayabilir. Doğanın korunması, ancak aşağıdan yukarıya ve teşvik temelli bir yaklaşımla başarılı olabilir. Çünkü çiftçilerimiz ancak topraklarından geçinebilirlerse geleceğe yatırım yapabilirler ve ancak iklim ve çevre hedeflerimize birlikte ulaşırsak çiftçiler geçimini sağlamaya devam edebilecek. Çiftçilerimiz bunun bilincindedir ve onlara daha fazla güvenmeliyiz” ifadelerini kullandı.



Leyen pestisit kullanımını yüzde 50 oranında azaltma teklifini geri çekeceğini ve Komisyonun farklı bir teklif sunabileceğini söyledi.

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BELÇİKA BAŞBAKANI MEMNUNİYETLE KARŞILADI



Leyen’in duyurusunun ardından Belçika Başbakanı Alexander De Croo’dan açıklama geldi. Başbakan De Croo, “AB Komisyonu Başkanı Leyen’in pestisitlere ilişkin düzenlemenin geri çekilmesine yönelik duyurusunu memnuniyetle karşılıyorum. Yeşil Anlaşma'yı hayata geçirme kararlılığımızın bir parçası olarak, çiftçilerimizi daha sürdürülebilir bir geleceğe hazır tutmamız çok önemli. Diyalog devam ediyor” ifadelerini kullandı.

AB ülkelerindeki çiftçiler, AB'nin Yeşil Anlaşması'nın içerdiği pestisit ve herbisit yasaklarına ve Brezilya ile Arjantin'den daha fazla sığır eti ithal edilmesini sağlayacak yeni bir anlaşmaya karşı çıkıyor. Hayvan refahıyla ilgili katı kurallara bağlı olmadıkları için söz konusu ülkelerle rekabet etmenin son derece zor olduğunu belirten çiftçiler, üretim maliyetlerindeki artış, sıkı çevre düzenlemeleri ve haksız rekabet arasında ezildiklerini belirtiyor. Çiftçilere göre çelişkili politikalar sonucu tarım endüstrisi, hem gıda üretimini artırmaya hem de tarımın çevre üzerindeki etkisini azaltmaya çalışıyor.



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Avrupalı çiftçilerin protestoları devam ediyor. İspanya’da çiftçiler, Avrupa Birliği’nin (AB) tarım politikalarını protesto etmek amacıyla sokağa indi. Traktörleri ile başta başkent Madrid olmak üzere Katalonya, Andalucia, Valencia, La Rioja, Kastilya-La Mancha ve Kastilya Leon bölgelerinde yolları kesen çiftçiler, Malaga Limanı’nı ve Valladolid'deki büyük bir toptancı pazarını abluka altına aldılar. Çiftçiler, traktörlerine "Bizim sonumuz sizin açlığınız olacak" yazılı pankart astı.

Çiftçiler, ürünleri için adil fiyat ve bürokrasinin azaltılmasını talep ederek, AB'nin Yeşil Anlaşma’yı gözden geçirmesi çağrısında bulundu. Çiftçiler, üretim maliyetlerindeki artış, sıkı çevre düzenlemeleri ve haksız rekabet arasında ezildiklerini belirterek, Yeşil Anlaşma’nın kendilerini verimli toprakları terk etmeye, böcek ilaçlarını ve gübreleri büyük ölçüde azaltmaya zorladığını ve et tüketimine bir saldırı olduğu açıkladı.