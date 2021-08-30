AB, Atina’ya yardımı bloke etti
Alman Der Spiegel dergisi, Ege denizindeki mültecilere yönelik insanlık dışı sert uygulamaları nedeniyle, Yunanistan sahil güvenliğine yönelik yardımları bloke ettiğini yazdı.
AB Komisyonu’nun, bağımsız bir araştırma mekanizması geliştirmediği sürece Yunan hükümetine yardımı kesme karar aldığı belirtildi. Der Spiegel’e konuşan AB Komiseri Ylva Johansson, “Yunanistan, özellikle Ege için ek yardım talebinde bulundu. Biz de onlara böyle bir ödemenin ancak temel hakları gözeten bir kontrol mekanizması kurulmasına bağlı olacağını bildirdik“ dedi. Yunanistan’ın bu konuda bir çalışma grubu oluşturduğunu söyleyen Johansson, ilerleme beklediğini ifade etti.
AGRESİF TUTUM
Haberde, Yunan sahil güvenliğinin, mültecilerin botunu iterek, zaman zaman silah çekerek ve hatta şiddet uygulayarak agresif gözetleme politikaları yürüttüğü belirtildi.