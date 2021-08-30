AB, Atina’ya yardımı bloke etti

AB Komisyonu’nun, bağımsız bir araştırma mekanizması geliştirmediği sürece Yunan hükümetine yardımı kesme karar aldığı belirtildi. Der Spiegel’e konuşan AB Komiseri Ylva Johansson, “Yunanistan, özellikle Ege için ek yardım talebinde bulundu. Biz de onlara böyle bir ödemenin ancak temel hakları gözeten bir kontrol mekanizması kurulmasına bağlı olacağını bildirdik“ dedi. Yunanistan’ın bu konuda bir çalışma grubu oluşturduğunu söyleyen Johansson, ilerleme beklediğini ifade etti.

AGRESİF TUTUM

Haberde, Yunan sahil güvenliğinin, mültecilerin botunu iterek, zaman zaman silah çekerek ve hatta şiddet uygulayarak agresif gözetleme politikaları yürüttüğü belirtildi.

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