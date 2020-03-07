85 ülkede 100 binden fazla kişide koronavirüs teşhisi... İlk Türk ölümü

* Solunum yetmezliği nedeniyle cumartesi günü Fransa’da hastaneye kaldırılan 64 yaşındaki Türk kökenli Halil Bıçkı bir dizi teste tabi tutuldu. Tetkikler sonucunda virüse rastlandı. Tedaviye cevap vermeyen ve başka rahatsızlıklarının da bulunduğu ifade edilen Bıçkı, önceki gün yaşamını yitirdi. Fransa, bu hastalıktan yaşamını yitirenlerin cenazelerinin başka ülkelere nakline izin vermiyor.



‘BU BİR TATBİKAT DEĞİL’

* Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünyadaki birçok ülkenin koronavirüs (Kovid-19) krizini yeterli ciddiyetle ele almadığını söylerken, “Bu bir tatbikat değil” uyarısında bulundu. Dünyada 85 ülkede yaklaşık 100 binden fazla kişiye bulaşan koronavirüs salgınının zengin ya da fakir bütün ülkeler için önemli bir tehdit olduğunu söyleyen Ghebreyesus, bütün ülke liderlerine salgına karşı ülke kurumlarını koordine etme tavsiyesinde bulundu.

ABD’DEN 8.3 MİLYAR DOLAR

* ABD Senatosu, salgın ile mücadele için 8.3 milyar dolarlık ek bütçe öngören tasarıyı kabul etti.

* İran’da yeni tip koronavirüs nedeniyle 17 kişi daha hayatını kaybetti; can kaybı 124’e, vaka sayısı 4 bin 747’ye yükseldi.

LÜKS GEMİYE KARANTİNA

* ABD’nin San Francisco açıklarında demir atan Grand Princess adlı lüks yolcu gemisinden ayrılan 1 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Karantinaya alınan 3 bin 483 kişinin bulunduğu lüks yolcu gemisine koronavirüs test kitleri havadan bırakıldı.

HOLLANDA’DA İLK ÖLÜM

* Hollanda’da yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.

* Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, B tipi grip salgını nedeniyle ülke genelindeki tüm okul ve üniversitelerin 11 Mart’a kadar tatil edildiğini bildirdi.

* Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği Avustralya’da, dün 51 olarak açıklanan vaka sayısı bugün 61’e çıktı.