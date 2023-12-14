İskelete dönmüş halde bulundu, odasındaki not şoke etti: Yemek vermeyin! Buzdolabı ağzına kadar doluydu, o açlıktan öldü...

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8 yaşındaki Navin Jones 29 Mart 2022'de ABD'nin Illinois eyaletinde yer alan evinde tepkisiz yatarken bulunduğunda bir deri bir kemik kalmıştı, odasının kapısındaki bir not ise görenlerin kanını donduruyordu: Navin'e yiyecek ya da içecek vermeyin



Vücut kamerası görüntüleri/Peoria polisi



BEDENİ İSKELETE DÖNMÜŞTÜ, HER YERİNDE MORLUKLAR VARDI

Küçük çocuğun cansız bedeni polisler tarafından bulunduğunda yaklaşık 13 kiloydu, adeta bir iskelete dönmüştü ve vücudunun her yerinde morluklar vardı. Uzmanlar 8 yaşındaki küçük çocuğun açlığın tetiklediği bir kalp krizi geçirdiğini belirtti. Ölüm nedeni kayıtlara yetersiz beslenme ve fiziksel istismar olarak geçti, her iki ebeveyn de cinayetle suçlandı.

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ANNE CİNAYET SUÇLAMASINI KABUL ETTİ, BABA ALEYHİNDE İFADE VERECEK

Çocuğun 37 yaşındaki annesi Stephanie Jones, daha az hapis cezası almak için 'birinci derece cinayet' suçlamasını kabul etti. 41 yaşındaki baba Brandon Walker da aynı suçlamadan bu hafta yargılanacak.

Anne Jones en az 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalırken, aleyhinde ifade vermeyi kabul ettiği kocasının ömür boyu hapis cezası alması bekleniyor.



Kaynak: Peoria İlçe Hapishanesi

BUZDOLABI AĞZINA KADAR DOLUYDU

ABD'yi sarsan olay bugün sadece Amerika değil dünya basınının da en çok konuşulan konusu oldu.

Savcılar, Kuzey Gale Bulvarı'ndaki evin tamamen iyi döşendiğini, buzdolabının ağzına kadar dolu olduğunu buna karşın küçük çocuğun odasının içler acısı bir halde olduğunu açıkladılar.

8 yaşındaki Navin'in odasında sadece bir yatak ve bir adet oyunca bulunuyordu.

KAPISINDAKİ NOT KAN DONDURDU: YİYECEK YA DA İÇECEK VERMEYİN

Polislerin vücut kamerası görüntülerinde odanın kapalı tutulması için kullanılan bir halat ve kapıya iliştirilen bir not açık bir şekilde görülebiliyordu:

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"Navin'e yiyecek veya içecek vermeyin. Odadan çıkmasına izin vermeyin. Ben uyanana kadar ihtiyacı olan şey var"

İngiliz medyası Sosyal Güvenlik Hizmetlerinden yetkililerin küçük çocuğu ölümünden bir ay önce evi kontrol ettiğini ancak Navin'in durumunu 'güvende' olarak belirttiklerini yazdı.



KADAR YETERSİZ BESLENMİŞTİ Kİ YARALANMALARA TEPKİ BİLE VEREMEDİ

Peoria Adli Tıp Bürosu'ndan Dr. Amanda Youmans mahkemede verdiği ifadede küçük çocuğun kaslarının eridiğini, vücut yağlarının neredeyse yok olduğunu vurguladı ve "Bileklerinde bağlandığına dair işaretler vardı. Vücudu artık iyileşemeyecek şekilde morluklarla kaplıydı. O kadar yetersiz beslenmişti ki vücudu yaralanmalara bile tepki veremedi. Uzun süre hareket edemeyecek durumda olduğunu düşünüyoruz. " ifadelerini kullandı.



BANYOYA ERİŞİMİ KISITLIYDI, ÇARŞAFLAR İDARAR VE DIŞKI İLE KAPLIYDI

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Duruşma sırasında sunulan diğer kanıtlar Navin'in ebeveynlerinin onun yemek ve banyoya erişimini kısıtladığını gösterdi.

Evde arama yapan dedektif Roberto Vasquez ise evin koktuğunu, Navin'in odasındaki çarşafların ve yatağın idrar ve dışkı içinde olduğunu, çocuğun üzerine alacağı bir yorgan ya da battaniye olmadığını anlattı.



Navin Jones/Knapp-Johnson Cenaze Evi

BÜYÜKANNE GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI: İNSANA BENZEMİYORDU

ABD'li NewYorkPost gazetesinde yer alan habere göre Navin'e doğduğundan beri büyükannesi Laura Walker bakıyordu.

2021 yılının Temmuz ayında Florida'ya gitmek zorunda kalan kadın çocuğu anne ve babasına bıraktı. Döndüğünde anne ve baba çocuğu büyükanneye geri vermek istemediklerini söylediler, Laura torununu son olarak hastanede gördüğünü belirtti ve gözyaşları içinde "İnsana benzemiyordu. Omzuna dokundum ve orada kemik çıkıntısından başka bir şey yoktu. Yüzünün her yerinde morluklar vardı. Hiç bu kadar zayıf bir insan görmemiştim. Küçük bir iskelet gibiydi" ifadelerini kullandı.