Savaşın başlamasından bu yana bir ilk! Tüm gözler Putin'de, dünya dakika dakika takip ediyor: 'Erdoğan öncü bir rol oynadı'

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in son 10 yıldır aralıksız olarak düzenlediği yıl sonu basın toplantısını savaşın başlamasından bu yana ilk kez gerçekleştiriyor. Rus medyası toplantıyı 'yılın en önemli olayı' olarak yorumlarken Batı medyası da açtıkları canlı bloglarla gelişmeleri anbean takip ediyor.

Geçtiğimiz sene geleneksel basın toplantısını düzenlemeyen Putin, her yıl 2 bine yakın yerli ve yabancı gazetecinin katıldığı etkinlikte basın mensuplarının 50 ila 60 sorusunu cevaplandırıyor.

UKRAYNA DESTEĞİNİ KAYBEDİYOR, PUTİN GİDİŞATIN LEHİNE DÖNDÜĞÜNÜ HİSSEDİYOR

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere verdiği demeçte, Rus liderin toplantıda "yılın sonuçlarını özetleyeceğini" söyledi. Rusya, etkinliğin başlamasından sadece birkaç saat önce Ukrayna'ya ait dokuz insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu.

Bugün Batı medyasında yer alan analizlerde Rus liderin geçtiğimiz sene Ukrayna'da yaşadığı hezimetten dolayı geleneksel basın toplantısını iptal ettiği ancak bu yıl büyük bir özgüvenle gazetecilerin karşısına çıkacağı iddia edildi.

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AFP haber ajansı Ukrayna'nın kaybettiği toprakları geri almak için başlattığı 'karşı saldırının' başarısızlığa uğraması ile Kiev yönetiminin Batı desteğini yavaş yavaş kaybetmeye başladığına dikkat çekti ve Putin'in gidişatın kendi lehine döndüğünü hissettiğini yazdı.



İngiliz Dailymail gazetesi ise Putin'in kendini 2030 yılına kadar Kremlin'de tutacak seçimlere adaylığını açıklamasından sadece günler sonra gazetecilerin karşısına çıkacağına dikkat çekti.

'Rusya Devlet Başkanı, savaşın Mart ayındaki 'seçim' zaferinden önce yoluna girdiğinden emin' başlığı ile okuyucularının karşısına çıkan gazete Ukrayna'nın başarısız karşı saldırısı sonrası dengelerin yavaş yavaş değiştiğini yazdı:

"Son zamanlarda her iki taraf da savaş alanında önemli kazanımlar elde edemedi; bu durum şimdilik Putin'in işine geliyor. Rusya kendi müttefiklerinden destek almayı başardı. Çin Moskova'ya açık destek verirken Hindistan gibi ülkeler Rusya'yı Ukrayna'daki eylemleri nedeniyle eleştirmekten kaçındı.

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Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski bu hafta Washington'a yaptığı ziyarette Cumhuriyetçilerin Kongre'deki 60 milyar dolarlık yeni yardım paketini onaylama konusundaki muhalefetinin üstesinden gelmeyi başaramadı."



ABD'li yayın organı NBC News Putin'in savaşın başlamasından bu yana ilk kez medyanın karşısına geçtiğini yazdı ve 'Rus lider, Ukrayna'ya açtığı savaş ve ülkesinin uluslararası alanda dışlanması nedeniyle geçen yıl etkinliği iptal etmişti ancak görünen o ki kendisi artık bir dizi acil meseleyi ele almaya hazır" ifadelerini kullandı.

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'DOST OLMAYAN ÜLKELER'DEN GELEN MUHABİRLER DE VAR

Devlet televizyonu Russia 24 Moskova'nın merkezindeki Gostinyy Dvor etkinlik merkezinde düzenlenen etkinliği 600 kişinin izlediğini ve katılımcılar arasında 'dost olmayan' ülkelerden gelen muhabirlerin de bulunduğunu bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin elinde sarı bir dosya ile etkinlik alanına geldi. Basın toplantısına ekonomik gelişmelerle başlayan Rus lider, ağır yaptırımlar uygulanan Rus ekonomisinin sadece iyileşmekle kalmadığını aynı zamanda ileriye doğru önemli atılımlar yapıldığını belirtti.

Ukrayna'da barışın Rusya'nın askeri hedeflerine ulaşması ile geleceğini vurgulayan Putin, yeni bir seferberlik çağrısına gerek olmadığını söyledi.

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ABD İLE İKİLİ İLİŞKİLERE HAZIRIZ

Ukrayna işgalinden yaklaşık iki yıl sonra Batı ile ilişkilerin normalleştirilmesi olasılığı sorulduğunda Rusya'nın ABD ile ilişkiler kurmaya hazır olduğunu söyleyen Rusya Devlet Başkanı, ABD'nin önemli bir ülke olduğunu ancak "emperyalizm politikalarının" Moskova ile ilişkilerin önüne geçtiğini söyledi.



"ERDOĞAN ÖNCÜ BİR ROL OYNADI"

Açıklamasında Gazze'de yaşanan trajediye de değinen Putin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze çabalarında öncü bir rol oynadığına dikkat çekti ve "Erdoğan, Gazze’deki trajediye dikkat çeken, durumu iyileştirmek, uzun vadeli barış koşullarını yaratmak için her şeyi yapan uluslararası toplumun liderlerinden biridir" ifadelerini kullandı.

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Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaret hakkında da konuşan Putin, "Erdoğan ile sürekli temas halindeyiz. Türkiye’yi ziyaret etmeyi planlıyordum ama Erdoğan’ın yoğun çalışma programına uymadığı için bu ziyaret gerçekleşmedi. Gelecek sene başında Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleşebilirim" dedi.