Haberin DevamÄ±

78 Ã¼lkede 18 binden fazla insana bulaÅŸan ve DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n 'acil durum' ilan ettiÄŸi Maymun Ã§iÃ§eÄŸi hastalÄ±ÄŸÄ± yayÄ±lmaya devam ediyor.Â HastalÄ±ÄŸÄ± en son duyuran Ã¼lke Japonya olurken, Fransa Ã¼lkede bin 700 kiÅŸide maymun Ã§iÃ§eÄŸi virÃ¼sÃ¼ tespit edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

ABD dahil birÃ§ok Ã¼lke hastalÄ±ÄŸa karÅŸÄ± aÅŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlarken hastalÄ±ÄŸa yakalananlar acÄ± tecrÃ¼belerini anlattÄ±lar.

"ATEÅžÄ°M ASLA DÃœÅžMEDÄ°"

Business Insider'Ä±n ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± hastalar arasÄ±nda Ä°ngiltere'de yaÅŸayan ve hastalÄ±ÄŸa yakalanan 35 yaÅŸÄ±ndaki Harun Tolunay da vardÄ±. Ä°ngiltere'de hastaneye kaldÄ±rÄ±lan ve gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ tedavi sonrasÄ± iyileÅŸen Tolunay, hastalÄ±k ilk belirti vermeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda ateÅŸinin asla dÃ¼ÅŸmediÄŸini belirtti ve "ibuprofen ve parasetemol gibi bana yardÄ±mÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼m tÃ¼m ilaÃ§larÄ± denedim ama hiÃ§ birinin faydasÄ± olmadÄ±. Daha sonra yardÄ±m almak iÃ§in acil servisi aramaya karar verdim. Ama aradÄ±ÄŸÄ±mda acil servistekiler bana bunun acil bir durum olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi" dedi.



Haberin DevamÄ±

Acil servisin verdiÄŸi cevap karÅŸÄ±nda ÅŸoke olduÄŸunu belirten Tolunay "Telefonda aÄŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ± Ã§ok net hatÄ±rlÄ±yorum. Ã–leceÄŸimi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m Ã§Ã¼nkÃ¼ yemek yiyemiyordum, su iÃ§emiyordum. Kendi tÃ¼kÃ¼rÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ bile yutamÄ±yordum, o kadar yorgundum ki sadece yatÄ±yordum" ifadelerini kullandÄ±.



Matt Ford isimli bir baÅŸka hasta, semptomlarÄ±n ilk gÃ¼nlerde gribe benzediÄŸini belirtti ve, "AteÅŸim vardÄ±, Ã§arÅŸaflarÄ± Ä±slatacak kadar terliyordum ve Ã¶ksÃ¼rÃ¼yordum. Bunlar yaklaÅŸÄ±k 5 gÃ¼n kadar sÃ¼rdÃ¼." dedi.

Ford hastalÄ±ktan dolayÄ± ciddi bir damgalama sÃ¶z konusu olduÄŸunu belirterek, "Sosyal medyada bana gerÃ§ekten Ã§ok kaba ÅŸeyler sÃ¶ylendi. Bunun gerÃ§ek dÃ¼nyada da devam etmesinden korkuyorum" ifadelerini kullandÄ±.

Haberin DevamÄ±

KORKUTAN SÃ–ZLER:SALGINI DURDURMAK AYLAR ALACAK

Nebraska Ãœniversitesi KÃ¼resel SaÄŸlÄ±k GÃ¼venliÄŸi Merkezi'nin eÅŸ direktÃ¶rÃ¼ Dr. James Lawler, hastalÄ±ÄŸÄ±n hÄ±zla yayÄ±lmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesinin kolay olmayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "SalgÄ±nÄ± kontrol altÄ±na almamÄ±z aylar sÃ¼rebilir. UmarÄ±m DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ ve diÄŸerleri bu konuda daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir alarm durumuna geÃ§er" dedi.

SaÄŸlÄ±k GÃ¼venliÄŸi Merkezi DirektÃ¶rÃ¼ Tom Inglesby ise daha iyimser konuÅŸarak "SalgÄ±n konusunda silahsÄ±z ya da stratejisiz deÄŸiliz. Ancak salgÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§memiz iÃ§in kÃ¼resel olarak biraz daha Ã§aba harcamamÄ±z gerekecek" dedi.Â

MAYMUN Ã‡Ä°Ã‡EÄžÄ° NEDÄ°R, BELÄ°RTÄ°LERÄ° NELER?

Haberin DevamÄ±

Maymun Ã§iÃ§eÄŸi, nadir gÃ¶rÃ¼len bir virÃ¼s. Ã‡iÃ§ek hastalÄ±ÄŸÄ±na benzer bir hastalÄ±ÄŸa neden oluyor.Ancak maymun Ã§iÃ§eÄŸi gÃ¶rÃ¼len kiÅŸilerde hastalÄ±k daha hafif geÃ§iyor ve uzmanlar bu durumda bulaÅŸma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n daha dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor. VirÃ¼s genellikle tropik yaÄŸmur ormanlarÄ±nÄ±n yakÄ±nÄ±ndaki BatÄ± Afrika Ã¼lkelerinde gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. VirÃ¼sÃ¼n, BatÄ± Afrika ve Orta Afrika olmak Ã¼zere iki ana tÃ¼rÃ¼ var.

Haberin DevamÄ±

VirÃ¼sÃ¼n ilk belirtileri ateÅŸ, baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ±, ÅŸiÅŸlikler, sÄ±rt aÄŸrÄ±sÄ±, kas aÄŸrÄ±sÄ± ve halsizlik.

AteÅŸ dÃ¼ÅŸtÃ¼kten sonra, genellikle yÃ¼zde baÅŸlayan ve daha sonra vÃ¼cudun diÄŸer bÃ¶lgelerine, Ã§oÄŸunlukla avuÃ§ iÃ§lerine ve ayak tabanlarÄ±na yayÄ±lan bir dÃ¶kÃ¼ntÃ¼ geliÅŸebiliyor.

Haberin DevamÄ±

Ã‡ok kaÅŸÄ±ntÄ±lÄ± olabilen dÃ¶kÃ¼ntÃ¼ deÄŸiÅŸip bir kabuk oluÅŸturuyor ve farklÄ± aÅŸamalardan geÃ§tikten sonra dÃ¼ÅŸÃ¼yor. YaralarÄ± iz bÄ±rakabiliyor.

VirÃ¼s genellikle kendiliÄŸinden geÃ§iyor ve hastalÄ±k 14 ila 21 gÃ¼n sÃ¼rebiliyor.

NASIL BULAÅžIYOR? TEHLÄ°KELÄ° MÄ°?

VirÃ¼s, maymun Ã§iÃ§eÄŸine yakalanmÄ±ÅŸ baÅŸka bir kiÅŸiyle yakÄ±n temas halinde yayÄ±labiliyor. VirÃ¼s vÃ¼cuda deri sÄ±yrÄ±klarÄ±, solunum yolu, gÃ¶zler, burun veya aÄŸÄ±z yoluyla girebiliyor. Cinsel iliÅŸki sÄ±rasÄ±nda doÄŸrudan temas yoluyla da bulaÅŸabiliyor.

VirÃ¼s ayrÄ±ca bulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± maymunlar, sÄ±Ã§anlar ve sincaplar gibi hayvanlar ya da yatak takÄ±mÄ± ve giysi gibi nesnelere temas yoluyla yayÄ±labiliyor.

VirÃ¼se yakalananlarda vakalarÄ±n Ã§oÄŸu hafif geÃ§iyor. VirÃ¼s bazen su Ã§iÃ§eÄŸini andÄ±rÄ±yor ve birkaÃ§ hafta iÃ§inde kendi kendine yok oluyor.

Haberin DevamÄ±

Ancak bazen daha ÅŸiddetli olabiliyor. Daha Ã¶nce BatÄ± Afrika'da Ã¶lÃ¼mlere neden olduÄŸu bildirilmiÅŸti.



(Haberin fotoÄŸraflarÄ± Business Insider'Ä±n rÃ¶portajÄ±ndan alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r)