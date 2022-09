75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsy'i kim öldürdü?

Siegel ve Flamingo Otel'in hikayesi, 1991 yılında beyazperdeye taşındı. Barry Levinson'ın yönettiği "Bugsy" isimli film "We Only Kill Each Other: The Life and Bad Times of Bugsy Siegel" (Biz Sadece Birbirimizi Öldürürüz: Bugsy Siegel'ın Hayatı ve Kötü Zamanları) isimli kitaptan uyarlanmıştı. Filmde Warren Beatty, Siegel'ı, Annette Bening ise sevgilisi Virginia Hill'i canlandırıyordu. Meyer Lansky rolünde Ben Kingsley, Moe Sedway rolünde ise Joseph Roman yer alıyordu. Bee Sedway'in çekim sürecinde danışmanlık yaptığı Bugsy, En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Erkek ve Yardımcı Erkek gibi 10 dalda Oscar'a aday olmuş ve 2 dalda altın heykelciğe kavuşmuştu.