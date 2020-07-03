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DHA
Haber Giriş: 03.07.2020 - 12:20,Son Güncelleme:

75 gündür koronavirüs vakası görülmeyen KKTC'de 4 yeni vaka tespit edildi

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75 gündür koronavirüs vakası görülmeyen KKTC'de 4 yeni vaka tespit edildi
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75 gündür oronavirüs (Covid-19) vakasının rastlanmadığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 1 Temmuz'da kapıların açılmasından ardından yeni 4 vaka tespit edildi.

Koronavirüs vakasının 75 gündür görümediği KKTC'de 1 Temmuz'da kapıların açılmasının ardından 4 yeni vaka tespit edildi.

KKTC Sağlık Bakanlığı, halka 'mesafe kurallarına uyalım, maskemizi takalım ve temizliğimize dikkat edelim' uyarısında bulundu.

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli de, yurtdışından gelen vakalar ile ilgili titiz bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Vakaların hakla buluşmaması noktasında çabalıyoruz" dedi.

KKTC Ulaştırma Bakanlığı da, 6 Temmuz'a kadar ülkeye yapılacak 'özel uçak' seferlerinin durdurulduğunu belirtti.

Öte yandan, KKTC’de 1 Temmuz’da ülkeye uluslararası uçuşlar başlatılmıştı. Türkiye’den KKTC’ye gidenler, PCR test sonuçlarını yanlarında götürmek zorunda.

Ayrıca, KKTC’de de yeni bir PCR testi yaptırma zorunluluğu var.

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