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71 yetime yeni hayat koridoru

#Sumi#Evlatlık Bebekler#İnsani Koridor
71 yetime yeni hayat koridoru

Sumi kentinde iki hafta sığınakta korunan ve bu arada kendilerini başka ülkelerden evlatlık edinecek aile bulunan öksüz-yetim bebekler, açılan insani koridordan tahliye edildi.

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Ukrayna’nın kuzeyinde Rusya sınırındaki Sumi kentinde de yetim bebekler bir sığınakta korumaya alındı. Burada tutulan 71 yetim bebek açılan insani koridor sayesinde tahliye edildi. Kuşatma altındaki şehirdeki gelişmelere dair bilgi veren Vali Dmitro Zhivitski, çoğu düzenli tıbbi bakıma ihtiyaç duyan bebeklerin bir başka ülkeye gönderildiğini söyledi. Ancak hangi ülke olduğuna dair detay vermedi.

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İKİ HAFTALARI SIĞINAKTA GEÇTİ

Bebekleri iki haftadır sığınakta korumaya çalıştıklarını anlatan Vali Zhivitski, “Yaklaşık iki haftadır bu bebekleri saklıyorduk. Onları başka ülkelerden evlat edinecek kişiler neyse ki hızlıca bulundu. İnsani koridorun açılmasıyla ilk fırsatta ailelerini çeşitli nedenlerle kaybeden bu bebekleri çatışma bölgesinden uzaklaştırdık” bilgisini verdi.

71 yetime yeni hayat koridoru


Ukrayna Sağlık Bakanlığı Kalp Enstitüsü Genel Müdürü Todurov Boris Mikhailovich, kurtarılan bebeklerin görüntülerini paylaştı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında Mikhailovich, “Ebeveynleri yok. Bir süre onların anne ve babası olduk” ifadesini kullandı.

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EVLATLIK BEBEKLER

Savaşla birlikte Sumi’deki bir sığınakta da dram yaşandı. Anne-babaları ölen 71 bebek, 2 hafta saklı tutuldukları sığınaktan çıkarıldı ve açılan insani koridordan ülke dışına götürüldü. Öksüz-yetim bebekler, kendilerini evlatlık alacak ailelerin yanında yeni bir hayata başlayacak.

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#Sumi#Evlatlık Bebekler#İnsani Koridor

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