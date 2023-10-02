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600 İngiliz askeri Kosova sınırına konuşlandırılıyor! Saldırıyı gerçekleştiren saldırganların ilk ifadeleri ortaya çıktı

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#Kosova#Sırbistan#Nato
600 İngiliz askeri Kosova sınırına konuşlandırılıyor Saldırıyı gerçekleştiren saldırganların ilk ifadeleri ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2023 10:40

Kosova ve Sırbistan arasında yaşanan gerilimin ardından NATO 600 İngiliz askerinin Kosova'nın kuzeyinde konuşlandırılacağını duyurdu. Kosova ise yakalanan saldırganın ifadelerine ve insansız hava aracı görüntülerinden elde ettikleri kanıtlara dayanarak Sırbistan'ın ilhak hazırlığında olduğunu öne sürdü.

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Kosova ve Sırbistan arasındaki tansiyon gün giderek daha da yükseliyor. Geçtiğimiz ayın Mayıs ayında yapılan seçimlerle başlayan gerilim, Kosova'da bir polisin şehit olduğu silahlı saldırı ile zirveye ulaştı.

ABD DEVREYE GİRDİ

ABD geçtiğimiz hafta yaptığı açıklama ile Sırbistan'ın Kosova sınırına 'benzeri görülmemiş' bir askeri yığınak yaptığını duyurdu ve Belgrad yönetimine 'askerlerini geri çek' çağrısında bulundu.

Dün Sırbistan'ın ABD'li yetkililerle yapılan peş peşe görüşmeler sonrası geri adım attığı ve birliklerin bir kısmını sınırdan çektiği duyuruldu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ülkesinin savaş istemediğini vurgulasa da bu bölgedeki tansiyonu düşürmeye yetmedi.

600 İngiliz askeri Kosova sınırına konuşlandırılıyor Saldırıyı gerçekleştiren saldırganların ilk ifadeleri ortaya çıktı

600 İNGİLİZ ASKERİ KOSOVA'YA KONUŞLANDIRILIYOR

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NATO, yaşanan şiddet olayları ve Sırp ordusunun bölgeye yığınak yapmasından duyulan endişe nedeniyle yaklaşık 600 İngiliz askerinin Kosova'nın kuzeyinde konuşlandırılacağını duyurdu.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Channel 4 News'e verdiği demeçte İngiliz askerlerinin endişe verici durumla başa çıkmak üzere bölgeye intikal etmesini büyük bir memnuniyetle karşıladığını belirtti.

600 İngiliz askeri Kosova sınırına konuşlandırılıyor Saldırıyı gerçekleştiren saldırganların ilk ifadeleri ortaya çıktı

KOSOVA: KANITLARA ULAŞTIK, SIRBİSTAN İLHAK NİYETİNDE

Yaşanan gerilim Kosova'nın istikrarı konusunda yeni uluslararası kaygılara yol açarken, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic yayınladığı son mesajda ülkelerine karşı 'bir yalan kampanyası' başlatıldığını iddia etti.

Kosovalı yetkililer Sırbistan'ın Kosova'nın kuzeyini ilhak etme niyetinde olduğunu ve silahlı saldırıyı gerçekleştiren 30 kişilik ekibin Sırp Ordusu üslerinde hazırlık yaptıklarını gösteren kanıtlara ulaştıklarını duyurdular.

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, yapılan hazırlıkların insansız hava araçlarından elde edilen verilerde görülebileceğini söyledi.

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GİZLİ PLAN: YER ALTI KANALI

Saldırı sonrası gözaltına alınan şüpheliler verdikleri ilk ifadede Sırp devletinden gelen malzemeler için Banjska'dan Sırbistan'a uzun bir yeraltı kanalı açmayı planladıklarını itiraf ettiler.

Emniyet müdürü Gazmend Hoxha, olaya ilişkin soruşturmanın hala devam ettiğini vurguladı.

600 İngiliz askeri Kosova sınırına konuşlandırılıyor Saldırıyı gerçekleştiren saldırganların ilk ifadeleri ortaya çıktı

GERİLİM SEÇİMLERLE BAŞLAMIŞTI

Bölgedeki gerilim, Mayıs ayındaki yerel seçimleri Sırpların boykot etmesinin ardından, Arnavut belediye başkanlarının Sırpların çoğunlukta yaşadığı yerlere atanmasıyla başlamıştı.

AB arabuluculuğunda yapılan son görüşmeler de geçen hafta sonuçsuz kalarak çöktü.

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Kosova 2008’de bağımsızlığını ilan etti, ancak Belgrad ile birlikte müttefikleri Çin ve Rusya Kosova’yı tanımıyor.

Birçok Sırp Kosova’yı uluslarının doğum yeri olarak görüyor. Kosova’nın 1,8 milyonluk nüfusunun yüzde 92'si Arnavut, yüzde 6’sı ise Sırp. 

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#Kosova#Sırbistan#Nato

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