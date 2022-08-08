6 yaşındaki güzellik kraliçesini anne babası mı öldürdü? 26 yıldır çözülmeyen cinayet!

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26 yıl önce bir Noel gecesi işlenen cinayet hâlâ ABD’lileri ve hakkında yapılan araştırmalar ve belgeseller sayesinde, tüm dünyayı üzüntü ve merak içinde yaşatmaya devam ediyor.

Amerikalı çocuk güzellik kraliçesi JonBenét Ramsey, 1996'da başına sert bir cisimle vurularak ve boğularak öldürülmüştü

CESEDİ EVİNİN BODRUMUNDA BULUNDU

Ailesinin Boulder, Colorado'daki evinde altı yaşında öldürülen çocuk için, evde el yazısıyla yazılmış uzun bir fidye notu bulundu. Babası John, kızın cesedini, kayıp ihbarından yaklaşık yedi saat sonra evlerinin bodrumunda buldu.

Kafasına aldığı bir darbe sonucu kafatası kırılan ve boğulan zavallı çocuk boynunda, kendisini boğan kordonla bulundu.

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Otopsi raporu, JonBenét'in resmi ölüm nedeninin 'kraniyoserebral travma ile ilişkili boğulma ile asfiksi' olduğunu belirtti. Ölümü bir cinayet olarak değerlendirildi.

Dava, eski bir güzellik kraliçesi olan annesi Patsy Ramsey'in JonBenét'i bir dizi çocuk güzellik yarışmasına sokması nedeniyle dünya çapında kamuoyu ve medyanın ilgisini çekti.

İşlenen cinayet hâlâ bir çözülmemiş bir dava olarak kabul ediliyor ve Boulder Polis Departmanında soruşturması açık durumda. Evde bulunan fidye notu

ARAŞTIRMACILAR: DNA ÖRNEKLERİNİ İNCELEYİN VE KATİLİ BULUN

Amatör müfettişler, Boulder Polis Departmanına, JonBenet Ramsey'in 1996 yılında öldürülmesiyle ilgili kilit kanıt parçalarını modern DNA ve soybilim teknolojisini kullanarak nihayet katilini bulmak için yeniden test etmeye çağırdı.

Müfettişler, JonBenet Ramsey'in tırnak örnekleri, öldürüldüğünde giydiği paçalı dona benzeyen pijama altını ve iç çamaşırlarının DNA testinden geçmesi gerektiğini söylüyor.

Cindy Smit-Marra ve gönüllü araştırmacılardan oluşan bir ekip, polisi JonBenet'in iç çamaşırında, paçalı donlarında ve tırnak kazımalarında bulunan DNA'yı yeniden test etmeye çağırdı.

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Cindy Smit-Marra, bu cinayeti araştıran ilk dedektif ekibinin başı Lou Smit'in kızı.

Lou Smit, küçük kızın katillerinin anne-babası değil de eve giren biri olduğunu ortaya atan ilk kişiydi.

Smit, o yıllarda bütün şüpheleri üzerine çeken ve aleyhlerine birçok delil bulunan ailenin temize çıkarılması için uğraşmış; katilin eve zorla giren bir yabancı olduğunu iddia etmişti. POLİS: BİZ GEREKLİ ARAŞTIRMAYI YAPIYORUZ

Boulder Polis Departmanı, bu dış soruşturma ekibinin talebine yanıt vermedi.

US Sun'a göre, Smit-Marra ve soğuk vaka (çözülmemiş cinayet) müfettişi John Anderson, “Ramsey'ler bunu yapmadı ve bu dava, katilin olay yerinde bıraktığı DNA kanıtı kullanılarak çözülebilir” dedi.

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Bu ısrarda bulunan ekip, modern DNA izleme tekniklerinin -şecere veritabanlarının kullanımı da dahil olmak üzere- nihayet yarışma kraliçesinin katilinin kimliğini belirleyebileceğine inanıyorlar, çünkü bu yöntemler daha önce kanıtlar üzerinde denenmedi. Küçük kızın katilleri kendi ailesi mi?

DOĞUM GÜNÜ YÜZÜNDEN YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Yaşasaydı, JonBenet, 32. doğum gününü geçen cumartesi günü kutlayacaktı.

Boulde polisi, doğum günüyle birlikte yeniden gündeme gelen cinayetle ilgili sosyal medya yoluyla bir açıklama yaparak “Boulder Polis Departmanı, özel laboratuvarlar, FBI, CBI, Bölge Savcılığı ve diğerleri dahil olmak üzere bu soruşturmayla ilgili olarak düzenli olarak birden fazla kuruluşla görüşüyor” ifadelerini kullandı.

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Yeniden soruşturma çabaları bir GoFundMe kampanyası aracılığıyla finanse ediliyor ve Ramsey ailesinin Colorado Valisi Jared Polis'e, Boulder'dan özel bir soruşturma şirketine soruşturmayı devretmesi için yaptığı bir talep sayesinde ilerliyor.

Ailenin, çocuk güzellik kraliçesinin tuhaf cinayetinde suçlu olduğuna inanılıyordu. Ortaya atılan bir açıklama, JonBenet'in annesi Patsy'nin, kızın yatağını ıslattığını keşfettikten sonra onu bir öfke nöbetinde boğmasıydı.

Ailenin masumiyeti, araştırmacılar tarafından ancak Smit'in ‘davetsiz misafir teorisinin’ rastgele bir davetsiz misafirin suçlu olabileceğini varsaymasından sonra değerlendirildi. 1996’DAN BERİ NELER YAŞANDI?

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Boulder polisi başlangıçta fidye notunun Patsy tarafından yazıldığından ve JonBenét'in notunun ve cesedinin görünüşünün, cinayeti örtbas etmek için ailesi tarafından sahnelendiğinden şüphelendi.

1998'de polis ve bölge savcısı (DA), JonBenét'in öldüğü sırada dokuz yaşında olan erkek kardeşi Burke'ün şüpheli olmadığını söyledi.

JonBenét'in ebeveynleri birkaç televizyon röportajı verdi, ancak polis sorgulamasına direndi.

Ekim 2013'te, mühürsüz mahkeme belgeleri, 1999 büyük jürisinin, çocuğun tehdit edici bir durumda olmasına izin verdiği için Ramsey'lere karşı suçlamada bulunulmasını tavsiye ettiğini ortaya koydu.

John ve Patsy ayrıca, 'birinci derece cinayet ve ölümle sonuçlanan çocuk istismarı suçunu işleyen' kimliği belirsiz bir kişinin yargılanmasını engellemekle suçlandı.

Ancak savcı, sağlam bir iddianame için yeterli kanıt bulunmadığına karar verdi.

2002 yılında, savcının halefi davanın soruşturmasını polisten devraldı ve öncelikle cinayeti bir davetsiz misafirin işlediği teorisini takip etti. DNA 2003 YILINDA DA GÜNDEME GELDİ

2003 yılında, kurbanın giysilerinden alınan DNA izinin kimliği belirsiz bir erkeğe ait olduğu bulundu; ailenin DNA'larının her biri bu eşleşmenin dışında tutulmuştu.

Savcı, 2008'de Ramsey'lere bir özür mektubu göndererek, ailenin DNA sonuçlarıyla 'tamamen temizlendiğini' ilan etti.

Eski Boulder polis şefi Mark Beckner de dahil olmak üzere diğerleri, DNA'yı suçla herhangi bir bağlantısı olduğu kanıtlanmayan küçük bir kanıt olarak nitelendirerek Ramsey'lerin aklanmasına karşı çıktılar.

11 Şubat 2009'da Boulder polisi, davayı savcıdan geri aldı ve soruşturmayı yeniden açtı. Dünya, bu yüzü, 1996'dan beri hiç unutmadı

KATİL ANNE VE BABA MI?

Davanın ulusal ve uluslararası medyada yer alması, JonBenét'in kısa güzellik yarışması kariyerinin yanı sıra ebeveynlerinin servetine ve davada bulunan olağandışı kanıtlara odaklandı.

Basında çıkan haberlerde polisin soruşturmayı nasıl ele aldığı sorgulandı. Ramsey ailesi üyeleri ve arkadaşları, çeşitli medya kuruluşlarına hakaret davası açtı.

*Haberde kullanılan fotoğraflar çeşitli haber ajanslarından ve www.nzherald.co.nz, The Guardian, CNN Int. gibi haber sitelerinde kullanılan; ailenin ve polis departmanının sağladığı fotoğraflardan seçilmiştir