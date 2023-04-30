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550 çocuk sahibi adama sperm yasağı

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#Hollanda#Yasak#Sperm
550 çocuk sahibi adama sperm yasağı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2023 07:00

Hollanda’da bir mahkeme, sperm bağışı yoluyla en az 550 çocuğun babası olan Jonathan M.’in (41) daha fazla bağışta bulunmasını yasakladı.

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Hollanda yasalarına göre bir bağışçı en fazla 12 farklı aileden 25 çocuk sahibi olabilir.

AĞIR PARA CEZASI

İlk kez 2007’de sperm donörü olan adamın yasal engeli aşarak en az 550 çocuk sahibi olduğunun ortaya çıkması, ülkede tartışmalara neden oldu. Birbirleriyle akraba dev bir kalabalık oluşurken, olası ensest ilişki dahil bir dizi sakıncadan ve bunun çocukların psikolojisine etkisinden endişe ediliyor. Bazı değerlendirmelere göre çocuk sayısı 600’ü bulabilir. Jonathan sperm bağışlamaya devam ederse her ihlal için 100 bin Euro (2.1 milyon TL) para cezasına çarptırılacak.

Mahkeme kayıtlarına göre Jonathan, farklı kliniklere bağışta bulunurken, geçmişte yaptığı bağışlar ve çocuk sayısına ilişkin sürekli yalan söyledi. Yine Hollanda’da 2020 yılında, bir jinekolog, isimsiz donörlerden sperm aldıklarını düşünen kadınlara kendi spermini vererek gizlice 17 çocuğa sahip olmakla suçlanmıştı. 2019’da ise Rotterdam’da bir doktorun, benzer şekilde 49 çocuğa sahip olduğu ortaya çıkmıştı.

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#Hollanda#Yasak#Sperm

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