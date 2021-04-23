53 mürettebat için zamana karşı yarış

Endonezya Deniz Kuvvetleri’ne bağlı Alman yapımı KRI Nanggala-402 tipi 53 mürettebatlı denizaltı önceki gün komuta merkeziyle iletişimin kesilmesi sonucu kayboldu. Endonezya donanmasından yapılan açıklamada, Bali’nin 100 km kuzeyinde gerçekleştirilen torpido tatbikatı sırasında denizaltı ile iletişimin kesildiği belirtildi. Endonezya ordusu, kaybolan denizaltıyı bulmak üzere 6 savaş gemisi, bir helikopter ve 400 kişilik ekiple arama kurtarma çalışmalarına başladı. Olayın ardından Singapur ve Malezya arama çalışmalarına gemi gönderirken, Türkiye başta olmak üzere ABD, Almanya, Avustralya ve Fransa yürütülen çalışmalara yardım teklifinde bulundu.

İKİ GÜNLÜK OKSİJEN KALDI

Donanmadan yapılan açıklamada, çarşamba günü yerel saatle 03.00’te iletişimin kesildiği denizaltındaki oksijenin, 53 mürettebata cumartesi gününe kadar yeteceğinin hesaplandığı aktarıldı. Arama çalışmalarında, denizaltının dalış noktası olduğu düşünülen bölgede yakıt sızıntısı bulunduğu ve aynı noktada yaklaşık 100 metre derinlikte denizaltından geldiği düşünülen manyetik bir nesne tespit edildiği açıklandı. Denizaltının yakıt kaynaklı bir problem mi yaşadığı yoksa bunun mürettebattan bir işaret mi olduğunun ise bilinmediği aktarıldı.

ELEKTRİK ARIZASI İHTİMALİ

Donanma yetkilileri kaza sebebinin dalış sırasındaki bir elektrik arızası olabileceği görüşünü paylaştı. Açıklamada denizaltının 600-700 metre derinliğe indiğinin düşünüldüğü belirtildi. 1977 yılında üretilerek 1981’de Endonezya donanmasına katılan Alman yapımı denizaltının, Güney Kore’de 2012’de tamamlanan bir bakımdan geçtiği öğrenildi.

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