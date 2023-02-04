500 bin bedava Hong Kong bileti

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COVID-19 nedeniyle Çin ile birlikte katı seyahat kısıtlamalarını uygulamaya sokmasından dolayı turizm sektörü büyük darbe alan özerk bölge Hong Kong, turistlere toplam 500 bin adet uçak biletinin dağıtılacağını duyurdu. ‘Hello Hong Kong’ adlı turizm kampanyası çerçevesinde gerçekleştirilecek çekilişin 1 Mart’ta yapılacağı açıklandı. 250 bin Euro (yaklaşık 5 milyon TL) değerindeki bilet dağıtımı aşamalı şekilde gerçekleşecek. İlk olarak Güneydoğu Asya ülkeleriyle başlayacak, ardından Çin ve Kuzey Asya ülkeleri ve son olarak dünyanın diğer bölgeleri kampanyadan faydalanabilecek. Çekilişe katılmak için Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nın internet sitesindeki formu doldurmak gerekiyor.

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KUPON VE İNDİRİM DE VAR

2019’da pandemi başlamadan önce Hong Kong’u 56 milyon turist ziyaret etmişti. Nüfusunun 7 katından fazla olan bu sayının düşmesi nedeni ile şehrin gelirinde önemli düşüş yaşanmıştı. Ziyaretçiler ayrıca şehirde kupon ve indirimlerden de faydalanabilecek.