47 yıl sonra şehitliğe defnedildiler

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Uğur Şahin tek tek açıkladı... Aşı olanlara flaş uyarıUğur Şahin tek tek açıkladı... Aşı olanlara flaş uyarı#Uğur Şahin
Pınar Gültekin cinayeti ABDden şifre geldi, telefon incelendi ve işte sonuç...Pınar Gültekin cinayeti! ABD'den şifre geldi, telefon incelendi ve işte sonuç...#Pınar Gültekin
Bir ay dayanamaz demişlerdi 10 yıl bitti Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor"Bir ay dayanamaz" demişlerdi 10 yıl bitti! Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor?#Kim Jong Un
Son dakika... İşçi ve memurlara flaş vergi düzenlemesiSon dakika... İşçi ve memurlara flaş vergi düzenlemesi#Memur
Tüm gözler yılın son Kabinesinde Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yapacak: Emekli ve memur zammı...Tüm gözler yılın son Kabinesi'nde! Erdoğan, 'Millete Sesleniş' konuşması yapacak: Emekli ve memur zammı...#Kabine Toplantısı
Aman dikkat… Sağanak ve kar uyarısı İstanbul için saat verildiAman dikkat… Sağanak ve kar uyarısı! İstanbul için saat verildi#Kar Yağışı
Usta oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybettiUsta oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti#Sezai Aydın
Görülmemiş yağmacılık Yakayı böyle ele verdilerGörülmemiş yağmacılık! Yakayı böyle ele verdiler #ABD
Emine Erdoğan ve Bakan Özerden özel öğrencilere eğitim materyaliEmine Erdoğan ve Bakan Özer'den özel öğrencilere eğitim materyali#Ankara
Memur ve emekli zammı ne olacakMemur ve emekli zammı ne olacak?#Asgari Ücret
Papa canlı yayında uyardı: Neredeyse şeytani bir durumPapa canlı yayında uyardı: Neredeyse şeytani bir durum#Papa
2 bin 500 yıl sonra yeniden denizle buluşacak İlk etabı 2022 sonunda tamamlanacak2 bin 500 yıl sonra yeniden denizle buluşacak! İlk etabı 2022 sonunda tamamlanacak#Efes Antik Kenti
2022de burçları neler bekliyor Hem parayı hem aşkı bulacaksınız2022'de burçları neler bekliyor? Hem parayı hem aşkı bulacaksınız
Patronum bana OK dedi Yoksa başım dertte miPatronum bana 'OK' dedi! Yoksa başım dertte mi? #İş Hayatı
Mete ‘Gazoz’u kaptırdı içecek adı olduMete ‘Gazoz’u kaptırdı! içecek adı oldu#Mete Gazoz
HABERLERDünya Haberleri

47 yıl sonra şehitliğe defnedildiler

#KKTC#Şehitlik#Dünya
47 yıl sonra şehitliğe defnedildiler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 1974 yılında terör örgütü tarafından öldürülerek toplu mezarlara gömülen 11 çocuğun naaşı, düzenlenen devlet töreniyle şehitliğe defnedildi.

Haberin Devamı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) Gazimağosa kentine bağlı Muratağa ve Sandallar köyünde 14 Ağustos 17974’te terör örgütü Ethniki Organosis Kipriaoü Agönos (EOKA) tarafından şehit edilerek, toplu mezarlara gömülen 11 çocuğa Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından kimlik tespiti yapıldı. Çocukların naaşı daha sonra düzenlenen devlet töreniyle birlikte şehitliğe defnedildi. Törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Muratağa Sandallar ve Atlılar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay,Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, bazı milletvekilleri ve şehit yakınları da katıldı.

"TÜRK HALKININ MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR"

Tatar törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin hala devam ettiğini vurguladı. Kıbrıs Türklerine uygulanan katliamlara da değinen Tatar, “Kıbrıs Türk halkını adada etnik temizlikten geçirdikten sonra buranın Yunanistan’a bağlanacağını sanıyorlardı ama bizler direndik. Türkiye Cumhuriyeti’nin 1974’teki müdahalesiyle artık Kıbrıs’ta özgür, bağımsız ve hürriyet içerisinde onurlu ve şahsiyetli bir biçimde yaşamaya devam etmekteyiz” dedi. Cenaze töreninin büyük bir acı olduğunu da dile getiren Tatar, “Bu ailelerin acılarını bizler de elbette yüreğimizde hala daha taşıyoruz. Bu çocuklar 3, 5, 7 en büyüğü 17 yaşında. Kıbrıs’ta gerçekten bir insanlık dramı yaşanmıştır. Şehitlerimizin manevi huzurunda söyleyeceklerimiz, Kıbrıs’ta asla 1974 öncesine dönmek istemediğimizdir. Bağımsız, ve özgür yaşayabilmemiz için mutlaka Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünü devam ettirmesi gerekiyor. Türk askeri varlığının da bu huzur ve güvenin yegane teminatı olduğunu bir kez daha dünya kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Şehitler Komitesi’ne 22 yıl başkanlık yapan babası Rüstem Tatar’ın hayatını kaybetmeden önce yayımladığı kitabının ilk sayfalarında Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerinde şehit edilen çocukların fotoğraflarına yer verdiğini belirten Tatar, katliamın acısının yüreğinde taşıdığını da söyledi. Tatar ayrıca, kitabın ilk sayfasında yer alan bir sınıf fotoğrafında bulunan çocukların tamamının katledildiğini sözlerine ekledi.

Haberin Devamı

"MÜCADELEYİ DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Tatar Türkiye’ye duydukların güvenin sonsuz olduğunu belirterek, “Yapacağımız şey mücadelemizi devam ettirmektir, Anavatanımız Türkiye’ye güvenmektir. Çocuklarımız, geleceğimiz, barış, huzur ve güven içerisinde yaşayabilmemiz için sonuna kadar ulusal davamızı savunmamız gerekiyor” dedi.

Haberin Devamı

BAYRAKLAR VE KARANFİLLER BIRAKILDI

Şehitlerin cenaze namazı Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal tarafından kıldırıldı ve saygı duruşunun ardından saygı atışı yapıldı. Şehitlerin defnedildiği kabirlere Türk ve KKTC bayrakları ile birlikte karanfiller de bırakıldı. Tabutlara sarılı olan bayraklar şehit ailelerine teslim edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#KKTC#Şehitlik#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Sonu görünmeyen kuyruk Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

Sonu görünmeyen kuyruk! Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

#Afganistan
ABDden Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı

ABD'den Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı!

#Omicron

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Sonu görünmeyen kuyruk Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

Sonu görünmeyen kuyruk! Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

#Afganistan
ABDden Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı

ABD'den Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı!

#Omicron