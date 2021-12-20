47 yıl sonra şehitliğe defnedildiler

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) Gazimağosa kentine bağlı Muratağa ve Sandallar köyünde 14 Ağustos 17974’te terör örgütü Ethniki Organosis Kipriaoü Agönos (EOKA) tarafından şehit edilerek, toplu mezarlara gömülen 11 çocuğa Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından kimlik tespiti yapıldı. Çocukların naaşı daha sonra düzenlenen devlet töreniyle birlikte şehitliğe defnedildi. Törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Muratağa Sandallar ve Atlılar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay,Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, bazı milletvekilleri ve şehit yakınları da katıldı.

"TÜRK HALKININ MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR"



Tatar törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin hala devam ettiğini vurguladı. Kıbrıs Türklerine uygulanan katliamlara da değinen Tatar, “Kıbrıs Türk halkını adada etnik temizlikten geçirdikten sonra buranın Yunanistan’a bağlanacağını sanıyorlardı ama bizler direndik. Türkiye Cumhuriyeti’nin 1974’teki müdahalesiyle artık Kıbrıs’ta özgür, bağımsız ve hürriyet içerisinde onurlu ve şahsiyetli bir biçimde yaşamaya devam etmekteyiz” dedi. Cenaze töreninin büyük bir acı olduğunu da dile getiren Tatar, “Bu ailelerin acılarını bizler de elbette yüreğimizde hala daha taşıyoruz. Bu çocuklar 3, 5, 7 en büyüğü 17 yaşında. Kıbrıs’ta gerçekten bir insanlık dramı yaşanmıştır. Şehitlerimizin manevi huzurunda söyleyeceklerimiz, Kıbrıs’ta asla 1974 öncesine dönmek istemediğimizdir. Bağımsız, ve özgür yaşayabilmemiz için mutlaka Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünü devam ettirmesi gerekiyor. Türk askeri varlığının da bu huzur ve güvenin yegane teminatı olduğunu bir kez daha dünya kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz” ifadelerine yer verdi.



Şehitler Komitesi’ne 22 yıl başkanlık yapan babası Rüstem Tatar’ın hayatını kaybetmeden önce yayımladığı kitabının ilk sayfalarında Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerinde şehit edilen çocukların fotoğraflarına yer verdiğini belirten Tatar, katliamın acısının yüreğinde taşıdığını da söyledi. Tatar ayrıca, kitabın ilk sayfasında yer alan bir sınıf fotoğrafında bulunan çocukların tamamının katledildiğini sözlerine ekledi.

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"MÜCADELEYİ DEVAM ETTİRECEĞİZ"



Tatar Türkiye’ye duydukların güvenin sonsuz olduğunu belirterek, “Yapacağımız şey mücadelemizi devam ettirmektir, Anavatanımız Türkiye’ye güvenmektir. Çocuklarımız, geleceğimiz, barış, huzur ve güven içerisinde yaşayabilmemiz için sonuna kadar ulusal davamızı savunmamız gerekiyor” dedi.

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BAYRAKLAR VE KARANFİLLER BIRAKILDI



Şehitlerin cenaze namazı Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal tarafından kıldırıldı ve saygı duruşunun ardından saygı atışı yapıldı. Şehitlerin defnedildiği kabirlere Türk ve KKTC bayrakları ile birlikte karanfiller de bırakıldı. Tabutlara sarılı olan bayraklar şehit ailelerine teslim edildi.