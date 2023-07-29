46 bin yaşındaki kurtçuk hayata döndürüldü

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‘Panagrolaimus kolymaensis’ adlı uzun süredir nesli tükenmiş bir türe ait olan minik solucan, aslında ölü değildi, sadece ‘kriptobiyoz’ adı verilen bir uyku halindeydi. Bilim adamları, daha önce sadece yuvarlak solucanların bu uyku halindeyken 40 yıl hayatta kalabileceğine dair kanıtlara sahipti. Ancak minik solucanın bulunduğu buzlu yuvadaki bitkilerin radyokarbon tarihlemesi, bu küçük mucizenin yaklaşık 46 bin yaşında olduğunu gösterdi. Laboratuvar ortamında hayata dönen kurtçuk üremeye başlarken, bilim insanları tarih öncesinden kalma canlıyı inceleyerek değişen iklim koşullarında hayatta kalma sırlarını inceleyecek. PLOS Genetics dergisinde yayınlanan araştırmanın yazarı Profesör Teymuras Kurzchalia, kurtçuğun keşfiyle ilgili “Uyuyan Güzel masalına benziyor, ama çok daha uzun bir süreyi kapsıyor” ifadelerini kullandı.