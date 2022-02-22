400 milyon dolarlık lüks araba kül olmuştu... Kargo gemisi yangınında büyük şüphe!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ve ilk adım atıldı... Rusyaya büyük yaptırımVe ilk adım atıldı... Rusya'ya büyük yaptırım#Rusya
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Elektrikte indirimli tarife 1 MarttaCumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Elektrikte indirimli tarife 1 Mart'ta#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Dünya gündemine bomba gibi düştü 2 ay önceden tarih vermiş...Dünya gündemine bomba gibi düştü! 2 ay önceden tarih vermiş...#Vladimir Zhirinovsky
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusyanın kararı kabul edilemezCumhurbaşkanı Erdoğan: 'Rusya'nın kararı kabul edilemez'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Putinin Ukrayna kararı dünyada ilk manşetPutin'in Ukrayna kararı dünyada ilk manşet!#RUSYA
Rusya piyasaları sarstı 7 yılın zirvesiRusya piyasaları sarstı! 7 yılın zirvesi#Petrol Fiyatları
Aracın yaşı ve kontrata dikkat Koronavirüs sonrası çok arttı... Herkesin başına gelebilirAracın yaşı ve kontrata dikkat! Koronavirüs sonrası çok arttı... Herkesin başına gelebilir#Araç Kiralama
BM Güvenlik Konseyi toplandı Rusya düellosuBM Güvenlik Konseyi toplandı! Rusya düellosu#BM Güvenlik Konseyi
Son dakika... MHP Genel Başkanı Bahçeli: Rusyanın hamlesi yangına körükle gitmektirSon dakika... MHP Genel Başkanı Bahçeli: Rusya'nın hamlesi yangına körükle gitmektir#Bahçeli
Yangında büyük şüphe... 400 milyon doları alevler yok ettiYangında büyük şüphe... 400 milyon doları alevler yok etti!#Kargo Gemisi
Suriyelilere seyreltme planıSuriyelilere seyreltme planı#Suriyeliler
Sosyal medya dolandırıcılarından yeni yöntem Bunu yaparsanız: YandınızSosyal medya dolandırıcılarından yeni yöntem! Bunu yaparsanız: Yandınız#İstanbul
Anne adım adım iz sürdü, kızıymış gibi yazıştı Tacizciyi görünce şok olduAnne adım adım iz sürdü, kızıymış gibi yazıştı! Tacizciyi görünce şok oldu#İzmir
Sürpriz ikili Sevgilisinden flaş hamle...Sürpriz ikili! Sevgilisinden flaş hamle...#Aslı Bekiroğlu
Şarkı yarışmasıyla ünlenmişti: Hayat öyküsü 31 yılda bitti, kalplere dokunan şarkıları kaldı gerideŞarkı yarışmasıyla ünlenmişti: Hayat öyküsü 31 yılda bitti, kalplere dokunan şarkıları kaldı geride#Jane Marczewski
HABERLERDünya Haberleri

400 milyon dolarlık lüks araba kül olmuştu... Kargo gemisi yangınında büyük şüphe!

#Kargo Gemisi#Lüks Araba#Yangın
400 milyon dolarlık lüks araba kül olmuştu... Kargo gemisi yangınında büyük şüphe

Almanya’nın Emden kentinden ABD'ye gitmek üzere 10 Şubat’ta hareket eden 'Felicity Ace' adlı geminin kargo ambarında geçen hafta çıkan yangınla ilgili akılalmaz bir iddia ortaya atıldı. Hala Portekiz'in Azor Adaları açıklarında durmaya devam eden gemide çıkan yangına taşıdığı dudak uçuklatan fiyata sahip arabaların sebep olmuş olabileceği ihtimali gündeme bomba gibi düştü...

Haberin Devamı

656 fit yani yaklaşık 200 metre uzunluğundaki dev kargo gemisi 'Felicity Ace' bin 100'ü Porsche marka olmak üzere Bentley, Audi ve Lamborghini dahil binlerce lüks araç taşıyordu.

Porsche ve Volkswagen gibi lüks araçları taşıyan bir kargo gemisinde nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. Gemi içindeki 22 mürettebat kurtarılırken yangının soğultulma çalışmalarının devam ettiği yük gemisi Atlantik Okyanusu'nun ortasında sürüklenerek Portekiz'e bağlı Azor Adaları açıklarına ulaştı.

Yangınla ilgili raporlarda yer alan bir bilgi ise dikkatlerin, taşınan lüks araçlarla ilgili büyük bir şüpheye çevrilmesine yol açtı. Insider ve Guardian gibi yayın organlarında yer alan flaş habere göre kargo gemisinde çıkan yangın taşınan lüks arabaların elektrikli olanlarının taşıdığı piller yüzünden harlandı ve söndürülemedi.

Haberin Devamı
Atlas Okyanusu'nda lüks araçları taşıyan gemi sürükleniyorAlmanya'dan ABD'ye lüks araç taşıdığı sırada yangın çıkan ve 22 kişilik mürettebatı kurtarılan kargo gemisi Atlas Okyanusu'nda sürükleniyor.
daha fazla video içinAtlas Okyanusu'nda lüks araçları taşıyan gemi sürükleniyor

400 milyon dolarlık lüks araba kül olmuştu... Kargo gemisi yangınında büyük şüphe

Azor Adaları'nın liman yetkilisi João Mendes Cabeças, basına yaptığı açıklamada elektrikli araçlardaki lityum-ion pillerinin yangını canlı tutmaya devam ettiğini iddia etti. Cabeças'a göre bu şekilde güçlenen yangını söndürmek için özel ekipmanlar kullanılması gerekiyordu.

Yangının çıkış sebebi ise hala resmiyet kazanmadı ve bu konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

The Wall Street Journal'da yer alan bir haberde ise uluslararası denizcilik altyapısının inşası ve bakımı ile ilgili hizmetler sunan ve kargo gemisinin yangından sonra yerinden çekilmesi konusunda görevlendirilen şirket yetkilisinin "Araçlar elektrikli ve yangının bir kısmı hala yanmakta olan pillerden kaynaklı." sözlerine yer verildi.

400 milyon dolarlık lüks araba kül olmuştu... Kargo gemisi yangınında büyük şüphe

Portekizli yetkililer ise yangının artık tamamen sönme aşamasında olduğunu çünkü artık "Geriye yanacak bir şey kalmadığını" açıkladı.

Öte yandan Felicity Ace'in kayıtlarına göre gemi geçen ay yaptığı son seferinde 21 adet Lamborghini taşıdığı bir yolculuğu başarıyla tamamlamış.

Haberin Devamı

Russell Group adlı sigorta şirketine göre gemide toplam 438 milyon dolar değerinde mal bulunurken bunun 401 milyon dolarlık kısmı lüks arabalardan oluşuyordu. Sigorta şirketinin genel direktörü Suki Basi'ye göre Porsche, Audi, Bentley ve Lamborghini gibi markaları bünyesinde bulunduran Volkswagen için bu yangın nedeniyle en az 155 milyon dolarlık bir kayıp söz konusu olacak.

400 milyon dolarlık lüks araba kül olmuştu... Kargo gemisi yangınında büyük şüphe

Basi, basına yaptığı açıklamada yangını şu sözlerle değerlendirdi: "Bu rakamlar bir kez daha küresel tedarik zincirinin tedbirsizliğini ortaya koymuş oldu. Küresel otomobil üreticileri için oldukça kötü bir tedarik zinciri krizinin ortasında gerçekleşen bu olay yeni araçlarla ilgili gecikmelere sebep olacak. Bu da tüketici güveninin çok büyük ölçüde sarsılması anlamına gelir."

Gözden Kaçmasın

Yüzlerce Porsche yanan gemide kaldıYüzlerce Porsche yanan gemide kaldıHaberi görüntüle

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kargo Gemisi#Lüks Araba#Yangın

BAKMADAN GEÇME!

Açık alanda maskeler çıkacak

Açık alanda maskeler çıkacak

#Pandemi
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu var

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?

#Kuraklık
54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize

54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'

#Yunanistan

BAKMADAN GEÇME!

Açık alanda maskeler çıkacak

Açık alanda maskeler çıkacak

#Pandemi
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu var

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?

#Kuraklık
54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize

54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'

#Yunanistan