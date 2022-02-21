Yüzlerce Porsche yanan gemide kaldı

Haberin Devamı

265 BİN DOLAR

Konuyla ilgili ABD’li yayın organı Detroit Free Press’te dikkat çeken bir haber yer aldı. Habere göre, ABD’de bulunan bir Porsche bayisinin perşembe gününden bu yana otomobil bekleyen müşterilerle endişeli görüşmeler yaptığ belirtildi. ‘Eastpointe’ isimli bayinin onlarca müşterisi, değerleri 50 bin dolar ila 265 bin dolar arasında değişen lüks Alman otomobillerinin teslimatını bekliyor. Öte yandan, Porsche gelen şikâyetler üzerine e-postayla açıklama da yaptı. Açıklamada, “Ne olduğunu ve sonraki adımları doğrulamak için henüz çok erken olsa da, çözüm bulmak için müşterilerimizi ve bayilerimizi elimizden gelen en iyi şekilde destekliyoruz” denildi.

4 GÜNDÜR SÜRÜKLENİYOR

Portekiz’e bağlı Azor Adaları’na yakın bir konumda alev almaya başlayan gemideki tüm mürettebat tahliye edildi ancak yangının devam etmesi nedeniyle gemi yaklaşık 4 gündür Atlas Okyunusu’nda sürükleniyor. Binlerce lüks otomobille birlikte sürüklenen gemideki son durumla ilgili Portekizli yetkililer, yangının devam ettiğini ve geminin izlenmesi için okyanus devriye gemisinin bölgede bulunduğunu duyurdu.