400.000 dolarlık kripto para için babasını ilaçla uyuttu! Sonrasında yaşananlara çok pişman oldu ama...

Liam Ghershony, kendi elleriyle hazırladığı çayı babasına yüzünde kocaman bir gülümsemeyle ikram etti. Hatta çayın içine kattığı beyaz tozu da babasının gözleri önünde eklemiş ve "Merak etme babacığım, zararlı bir şey değil. Enerji verecek sana" demişti.

Ancak babasının bilmediği bir gerçek vardı. Liam'ın "enerji takviyesi" diye çaya eklediği şey, çeşitli antidepresan ilaçların etken maddesi olan benzodiazepindi. Üstelik çaya eklediği miktar da birkaç dakika içinde babasının kendisinden geçmesi için yetecek kadar çoktu.

Ama iş bununla bitmedi. Liam, uyuttuğu babasının cep telefonunu elinden alıp, iki aşamalı güvenlik kontrolünü kolayca geçti ve içinde 400.000 dolar değerinde kripto para bulunan hesaba giriş yaptı. Ardından kapıyı çekip sessizce evden ayrıldı.

Çıkmadan önce babasına bir not bırakmayı da ihmal etmemişti. Notta, "Böyle olmak zorunda değildi" diyor ve hem kendisi hem de babası için en iyisini yapmaya çalıştığını belirterek ekliyordu: "Sana en iyi emekliliği yaşatacağım."

İki gün sonra Baba Ghershony'den haber alamadığı için endişelenen bir arkadaşının polise haber vermesiyle her şey ortaya çıktı. Eve giren polis memurları babayı yerde yatarken buldu. Soluk alıp veriyordu ama kendinde değildi. Acilen hastaneye kaldırılan Ghershony, dört gün boyunca aşırı susuzluk ve akut organ yetmezliği tedavisi gördükten sonra kendine gelebildi.

Peki o sırada 24 yaşında olan Liam bunu neden yapmış, neden 400.000 dolar için babasının canına kastetmişti?

BABASINA KRİPTO PARA DANIŞMANLIĞI YAPIYORDU

ABD'de yayımlanan The Washington Post gazetesi, Ghershony ailesinin geçen yıl yaşadıklarını geçtiğimiz günlerde sayfalarına taşıdı.

Gazetenin haberine göre, şu an 25 yaşında olan Liam, Ghershony ailesinin tek oğluydu. Anne ve babası o henüz 3 yaşındayken boşandı. Liam, Washington'ın kuzeyimde bulunan Bethesda'da oldukça varlıklı bir semtte büyüdü. Çok başarılı bir tenis oyuncusuydu. Liseyi bitirdikten sonra internet üzerinden giysi alım satım işine başladı.

Son yıllarda babasına yatırım tavsiyeleri vermeye özellikle de kripto para yatırımları konusunda yol göstermeye başlamıştı.

İlk adının açıklanmasını istemeyen Baba Ghershony'nin Washington Post'a söylediğine göre, sık sık, "Baba, sen çok duygusalsın. Paraya çok bağlısın" diyordu.

Baba Ghershony, tavsiyelerine güvendiği oğlunu 100.000 dolarlık kripto yatırım hesabının ortağı yaptı. Kripto paraların değeri yükseldikçe hesap büyüyordu. 2018'de kriptoların bir kısmını dolara çevirip, vergilerini ödedikten sonra 350.000 dolar gibi net bir kâr elde ettiler.

Ancak Liam bu dönemde uyuşturucu kullanmaya başladı. Babasına içirdiği benzodiazepinin yanı sıra başka maddeler de kullanıyordu. Sık sık bilincini kaybediyor, saatler sonra kendine geldiğinde ne yaptığını hatırlamıyordu. Kendi apartman dairesi ve ailesinin evi arasında gidip geliyor, bazen de günlerce kayıplara karışıyordu.

Babası, "Onu kaybedeceğimi düşünüyordum" sözleriyle anlattı o günleri.

BABASINA 'ENERJİ TAKVİYESİ' DİYE ANTİDEPRESAN İÇİRDİ

Liam'ın uyuşturucu kaynaklı paranoyası arttıkça, fiyatı düşmekte olan Bitcoin birikimlerine dair takıntıları da güçleniyordu. Bunu fark eden Baba Gershony, oğlunun yanlış bir şey yapacağından endişe ederek, yatırım hesaplarına iki aşamalı güvenlik koruması getirdi.

Liam babasına sık sık, "Baba bu kripto paraları satman gerek" diyor, babası ise "Hayır, asıl senin uyuşturucu kullanmayı bırakman gerek" diye yanıt veriyordu.

Babasına sözünü geçiremeyeceğini anlayan Liam, hesaba girebilmek için başka bir plan kurdu.

Görünüşte babasının Bethesda Row bölgesindeki apartman dairesine taşınmasına yardım edecekti. Öyle de oldu. Baba-oğul bütün gün birlikte mobilya taşıdılar. Ardından yakınlardaki bir restoranda birlikte akşam yemeği yiyip eve döndüler.

Eve gelince Liam hem babasına hem de kendisine birer fincan çay hazırladı. Çayların içine "enerji takviyesi" dediği beyaz tozdan eklemişti.

Baba Ghershony hemen kendinden geçti. İlacın bu kadar hızlı etki etmesini beklemeyen Liam, biraz telaşa kapıldı. Babasının kalp atışlarını takip etmek için koluna bir Apple Watch takıp planını uygulamaya başladı. Babasının telefonunu kullanıp ortak hesaba girdi. 400.000 dolar değerindeki Bitcoin'i kendi kontrolündeki bir hesaba aktardı. Ardından bu Bitcoin'lerin üçte ikisini başka bir kripto para olan Ethereum'a aktardı.

Ardından babasını bilinci kapalı halde bırakıp evden ayrıldı.

GERÇEĞİ ANNESİNE İTİRAF ETMİŞ

Washington Post'a yaptığı açıklamada, Liam, babasının kısa süre içinde kendine geleceğini düşündüğünü söyledi. Ne var ki babası kendisi gibi bağımlı olmadığından ilacın etkisi de çok farklı olmuştu. Liam, "Anlaşılan o ki benim toleransım çok ama çok yüksekmiş" diye konuştu.

Bir yandan da içi içini yiyordu. Babasını telefonla arıyor, evine gidip kapıyı çalıyor ama bir türlü yanıt alamıyordu. Bunun üzerine babasının eski kız arkadaşını aradı. Kadın da Ghershony'i arayıp ulaşamayınca nihayet 911'i aramaya karar verdi. Polislere adresi verip Ghershony'i kontrol etmelerini istedi.

Polisler eve girdiklerinde Ghershony'i yerde yatar halde buldu. Kendine geldiğinde neden bayıldığını bilmediğini söyledi. Oğlunun kendisine içirdiği çaydan kesinlikle şüphelenmiyordu.

Bu durum 14 Mayıs günü değişti. Çünkü o gün Liam'ın annesi Christine Prefontaine, polisi arayarak, oğlunun babasına "ilaç verdiğini" itiraf ettiğini bildirdi.

Prefontaine, polisi ararken karışık duygular içindeydi. Hem korkuyor hem bir fırsat elde ettiğini düşünüyor hem de Liam'a duyduğu sevgi ve şefkatle hareket ediyordu. Son 18 ay içinde oğlunu iki kez uyuşturucu rehabilitasyon programlarına girmeye ikna etmiş ama her seferinde Liam kaldığı yerden uyuşturucu kullanmaya devam etmişti. Prefontaine ayrıca oğluna bir ültimatom vermiş ve "Eğer uyuşturucu kullanmaya devam edersen benimle ve eşimle birlikte yaşayamazsın" diye konuşmuştu.

Washington Post'a yaptığı açıklamada, "Stratejik bir karar verdim. Amacım oğlumu bakıma girmeye zorlamak ve ailemizi korumaktı" ifadelerini kullandı.

125 GÜN HAPİS YATTI

Prefontaine'in ihbarı üzerine, polisler Baba Ghershony'i hastanede ziyaret edip ifadesine başvurdu. Ghershony, oğlunun kendisine enerji çayını verdiğini hatırlıyordu. Ama sonrasında ne olduğuna dair hafızasında en ufak bir iz bulunmuyordu.

Polislere, "Tabii ki oğlum için endişeleniyorum. Nihayetinde iyi bir çocuk o" demişti.

Beş gün sonra Liam hakkında taammüden cinayete teşebbüs suçlamasıyla bir iddianame hazırlandı. Ancak soruşturma ilerledikçe, Liam'ın amacının babasını öldürmek olduğu yönünde herhangi bir kanıt bulunamadı.

Liam'ın yargılanması aşamasında mahkemede konuşan Eyalet Savcısı Donna Fenton, "Ancak, babaya uyuşturucu vermek, bilincini kaybetmesine neden olmak suretiyle ciddi bir bedensel zarar verme niyeti var" dedi ve ekledi: "Neyse ki Tanrı'nın inayetiyle, Bay Ghershony bugün halen hayatta."

Savcı Fenton ile Liam'ın avukatı Steve Chaikin'in vardığı anlaşma sonucu, suçlama cinayetten 'taammüden saldırı'ya indirildi.

Liam, suçluluğunu kabul etti ve 125 gün hapiste kaldı. İki ay boyunca uyuşturucu tedavisi görmesi ve psikolojik destek alması karşılığında cezasına indirim uygulandı. Daha önce bir sabıka kaydı olmaması, annesinin ve babasının talepleri ve davaya bakan Yargıç David Lease'in Liam'ın topluma kazandırılması için rehabilitasyonun en iyi yol olduğuna karar vermesi de cezanın azaltılmasında etkili oldu.

AŞIRI KULLANIMDA FAYDASINDAN ÇOK ZARARI OLUYOR

Ceza duruşmaları esnasında Liam'ı değerlendiren bir davranışsal sağlık uzmanı da işlenen suçun temelinde anksiyetenin ve benzodiazepin bağımlılığının yattığını belirtti.

Stanford Üniversitesi'nde psikiyatri profesörü olarak görev yapan bağımlılık uzmanı Keith Humphreys, antidepresan türü ilaçların aşırı kullanımının ABD'de ciddi bir sorun olduğunu ancak opioid ve diğer uyuşturucularla ilgili meselelerin gölgesinde kaldığını söyledi. Humphreys, her yıl 2000 kişinin benzodiazepin aşırı dozuyla, 8000 kişinin ise benzodiazepini başka maddelerle karıştırma nedeniyle hayatını kaybettiğini vurguladı.

Benzodiazepin, anksiyete tedavisi amacıyla reçete edilen ve kontrollü kullanımda kişinin kaygılarını kontrol altına almasına yardımcı olan bir ilaç. Ancak Humphreys'in belirttiği üzere, aşırı kullanıldığı durumlarda, ruh halinde ani değişikliklere yol açıyor. Hatta kişinin anksiyetesini sakinleştirmek şöyle dursun, daha da artmasına ve hayatını zorlaştıracak bir hal almasına neden oluyor.

Humphreys, "Bu ilacın gücü bu, bizi değiştirme gücü var" ifadelerini kullandı.

BU BİR AİLE İÇİ ŞİDDET VAKASI

Savcı Fenton ise Liam'ın babasına daha önce de çeşitli şekillerde saldırdığını, ancak aile içi şiddet olaylarında çoğu zaman olduğu üzere bu saldırıların güvenlik güçlerine bildirilmediğini belirtti.

Fenton, "Bu bir ev içi şiddet davası. Bir baba ile oğlundan bahsediyoruz, yani görmeye alışkın olduğumuz üzere bir çift değiller" dedi.

Fenton bu nedenlerle hapis cezasının artırılmasını, cezanın erteleme süresinin uzatılmasını ve kefalet koşullarının ihlali durumunda ertelenen cezanın da derhal infaz edilmesini de talep etti.

Liam'ın yaptığı şeyin affedilmesinin mümkün olmadığını belirten Yargıç Lease ise uyuşturucu tedavisinin yanı sıra 20 yıl ertelenmiş hapisle cezalandırdığı Liam'a "En ufak bir şiddet olayında hapse girersin" uyarısında bulundu.

BABASI İYİLEŞME SÜRECİNDEN ÇOK UMUTLU

Liam şu an iyileşme sürecindeki başka bağımlılarla birlikte bir grup evinde yaşıyor ve tedavisini ayakta sürdürüyor. Bir yandan da babasının da yardımıyla otomobilini tamir ediyor. Baba oğul sık sık görüşüyorlar ve Liam'ın endüstriyel tasarım alanında sürdürmeyi planladığı kariyerini konuşuyorlar.

Baba Ghershony oğlunun geleceğine dair oldukça iyimser. Liam'ın uyuşturucu kullandığı dönemdeki sosyal etkinliklerini gerisinde bıraktığını belirten Ghershony, "Birileri kendisiyle görüşmek isterse ve eskiden tanıdığı biriyle onlara 'Ancak bağımlılar toplantısında görüşebiliriz' diye yanıt veriyor" ifadelerini kullandı.

Liam'ın avukatı Chaikin bağımlılar konusunda oldukça tecrübeli. Savcı ve savunma avukatı olarak geçirdiği yıllar boyunca çok sayıda bağımlının ebeveyniyle ilişkiler kurmuş olan Chaikin, aynı zamanda ebeveyn gruplarında ve okullarda konferanslar da veriyor.

Chaikin, konferanslarında hep bu noktanın altını çizdiğini belirterek, "Çocuğunuzu polise şikayet etmek çok acı verici bir şey. Çoğu kişi için son çare. Ama çocuğunuzu toprağa vermek kadar acı verici değil" diye konuştu.

"NE KADAR DEĞİŞTİĞİMİ BABAMA GÖSTERMELİYİM"

Kamu sağlığı ve insan odaklı tasarım konularında çalışan anne Prefontaine ise çoğu zaman ebeveynlerin "'güçsüz olmak'la 'güvenlik güçlerini işe karıştırmak' arasında kaldığını" söyledi. Ancak oğlunda değişimler gözlemlediğini belirten Prefontaine, "Tedavisi konusunda daha önce hiç olmadığı kadar ciddi olduğunu görüyorum. Eskiden olduğu gibi nazik bir insan oldu" dedi.

Liam ise Washington Post'a yaptığı açıklamada, "Uyuşturucu kullandığım dönemde çok fazla yanlış yaptım. Bu yanlışların sebep olduğu suçluluğu ve utancı ömrüm boyunca taşıyacağım. İyileşme sürecimde de buradan güç alacağım" ifadelerini kullandı.

İyileşme sürecinde bir restoranda garsonluk yapmaya başladığını da belirten Liam, "Babamdan kesinlikle özür diledim. Ama sözler bir noktaya kadar etkili. Ne kadar değiştiğimi, ona ve kendime, eylemlerimle göstermeliyim" diye konuştu.

