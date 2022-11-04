36 yaşına kadar 12 kez kansere yakalandı! Nedeni doktorları bile şoke etti...

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İspanya Ulusal Kanser Araştırma Merkezi liderliğindeki uluslararası bir araştırma ekibi şimdiye kadar hiç görülmemiş bir vakanın peşine düştü.



Ekibin yaptığı çalışma çağımızın baş belası kanser için 'erken teşhisin' önünü açabilir.



36 YAŞINA KADAR 12 KEZ FARKLI KANSERE YAKALANDI



Şimdilerde 30'lu yaşlarının sonunda olduğu belirtilen bir kadın 36 yaşına gelene kadar 12 kez kansere yakalandı.



12 farklı tümör ile mücadele eden kadının durumu doktorların ilgisini çekti ve kadınınkansere neden bu kadar duyarlı olduğunu öğrenmek için biraz daha derine inmeye karar verdiler.



Science Advances dergisinde yayınlanan makalede söz konusu hastanın adı, nerede yaşadığı gibi bilgiler yer almadı ancak hastanın 5'i kötü huylu olmak üzere toplamda 12 farklı tümöre yakalandığı belirtildi.

