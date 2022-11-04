36 yaşına kadar 12 kez kansere yakalandı! Nedeni doktorları bile şoke etti...

Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2022 13:18
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36 yaşına kadar 12 farklı kansere yakalanan kadının durumunu incelemeye karar veren doktorlar çok şaşırtıcı bir keşif yaptılar. Kadının özel durumunun kansere yatkınlık sağladığı ama aynı anda da kadını kansere karşı koruduğu ortaya çıktı. İşte tıp dünyasının konuştuğu o vaka...
İspanya Ulusal Kanser Araştırma Merkezi liderliğindeki uluslararası bir araştırma ekibi şimdiye kadar hiç görülmemiş bir vakanın peşine düştü.DOKTORLAR İNCELEMEYE ALDI
Ekibin yaptığı çalışma çağımızın baş belası kanser için 'erken teşhisin' önünü açabilir.
36 YAŞINA KADAR 12 KEZ FARKLI KANSERE YAKALANDI
Şimdilerde 30'lu yaşlarının sonunda olduğu belirtilen bir kadın 36 yaşına gelene kadar 12 kez kansere yakalandı.
12 farklı tümör ile mücadele eden kadının durumu doktorların ilgisini çekti ve kadınınkansere neden bu kadar duyarlı olduğunu öğrenmek için biraz daha derine inmeye karar verdiler.
Science Advances dergisinde yayınlanan makalede söz konusu hastanın adı, nerede yaşadığı gibi bilgiler yer almadı ancak hastanın 5'i kötü huylu olmak üzere toplamda 12 farklı tümöre yakalandığı belirtildi.
İlk olarak henüz 2 yaşındayken kansere yakalanan kadına 15 yaşında rahim ağzı kanseri
teşhisi kondu.
20 yaşında, tükürük bezindeki kanserli tümör ameliyatla alınan kadın, bir yıl sonra, yumuşak doku kanseri (Sarkom
) nedeni ile bir ameliyat daha geçirdi.
Uzmanlar 20'li ve 30'lu yaşlarında da birkaç farklı kansere yakalanan kadının izni ile kan örneklerini aldı ve hücrenin içindeki genetik mutasyonları incelemek için tek hücreli DNA dizilimini kullandı.TÜRÜNÜN TEK ÖRNEĞİ GENETİK MUTASYON
Araştırmacılar sonuçları incelerken garip bir şey keşfettiler. Hasta onu kansere daha yatkın hale getiren türünün tek örneği bir genetik bir mutasyona sahipti.
Kadında yer alan bu mutasyon, hücre replikasyonu işlev bozukluğuna neden oluyor ve farklı sayıda kromozoma sahip hücreler oluşturuyordu. Kadının kan hücrelerinin yaklaşık yüzde 30-40'ında anormal sayıda kromozom vardı.ÖZEL DURUMU AYNI ZAMANDA HAYATTA KALMASININ DA ANAHTARI
Ancak genetik dengesizliğin neden olduğu kansere duyarlılığı aynı zamanda kadının hayatta kalmasının da cevabı gibi görünüyor.
Araştırmacılar, söz konusu hastanın bağışıklık sisteminin süreklialarmda olduğunu keşfetti. Kadının yüksek oranda uyarılmış bağışıklık sistemi, şimdiye kadar oluşan kanser hücrelerinin yok edilmesini destekledi.
Biyokimyacı Carolina Villarroya konuya ilişkin açıklamasında "Hastanın genetik kusuru aslında onu korudu. Bağışıklık sistemi sayesinde tüm kötü huylu tümörlerden kurtuldu"
ifadelerini kullandı.ERKEN TEŞHİS VE YENİ TEDAVİLER İÇİN UMUT IŞIĞI
Söz konusu hastanın 2014 yılından beri herhangi bir tümör geliştirmediği, sağlıklı ve normal bir hayat yaşadığı açıklanırken bilim insanları yaptıkları keşfin 'erken kanser teşhisi'ni iyileştirmeye ve yeni tedaviler geliştirmeye yardımcı olacağını söylüyor.