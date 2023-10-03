300'den fazla insanın böbreğini alıp zenginlere sattılar!

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Pakistan polisi dün yaptığı açıklama ile bir organ kaçakçılığı çetesine mensup 8 kişinin tutuklandığını duyurdu. Olay çetenin eline düşen ve özel bir tedavi gördüğüne inanan bir hastanın çektiği ağrılar nedeni ile doktora gitmesi ve bir böbreğinin olmadığını öğrenmesi ile patlak verdi.

300'DEN FAZLA İNSANIN BÖBREKLERİNİ ZENGİNLERE SATTILAR

Çetenin lideri olduğu iddia edilen Fawad Mukhtar, 300'den fazla kişinin böbreklerini zengin müşterilere satmakla suçlanıyor.

Yetkililer, bu şekilde organları alınan en az üç kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Çetenin Pencap eyaletinin yanı sıra Hindistan sınırında bulunan ve Pakistan yönetimindeki Keşmir'de de faaliyet gösterdiğine inanılıyor.

BAŞBAKAN: RAKAMLAR İNSANIN YÜREĞİNİ TİTRETİYOR

Bazı hastalar böbreklerinin alındığının farkında bile değil

Pencap eyaleti başbakanı Muhsin Naqvi, organ nakillerinin özel evlerde ve genellikle hastanın haberi olmadan gerçekleştirildiğini vurgulayarak "Bize ulaşan kanıtlar ve rakamlar insanın yüreğini titretiyor. Bunlar sadece bizim teyit edebildiklerimiz. Bundan çok daha fazla nakil ve yasadışı ameliyat var." dedi.

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CERRAHİ ASİSTANI ARABA TAMİRCİSİ

İngiliz yayın kuruluşu BBC'de yer alan habere göre, çete lideri Mukhtar'a cerrahi asistanı olarak bir araba tamircisi yardım ediyordu. İsmi açıklanmayan şahıs aynı zamanda hastanelerden çaresiz insanları çekip çetenin ağına düşürüyordu.

TANESİ 34 BİN DOLAR

Başbakan Nakvi böbreklerin her birinin 34 bin dolara satıldığını belirtirken Mukhtar'ın daha önce 5 kez gözaltına alındığını ancak her seferinde serbest bırakıldığını ve operasyonlarına devam ettiğini söyledi.



ORGAN KAÇAKÇILIĞI ARTIYOR

Pakistan’da yasadışı yapılan organ kaçakçılığı ticaretinde suçlu bulunanlar, 2010 yılında değiştirilen yasalarla 10 yıla kadar hapis cezası ve 3 bin 400 dolar para cezasına çarptırılıyor.

Ancak yasaların yetersiz uygulanması nedeni ile son yıllarda ülkede organ kaçakçılığında ciddi bir artış oldu.