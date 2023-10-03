Son dakika: Ermenistan Roma Statüsü'nü onayladı

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Ermenistan’da Anayasa Mahkemesi, geçtiğimiz haftalardaRoma Statüsü'nün getirdiği Uluslararası Ceza Mahkemesi yükümlülüklerinin Ermenistan Anayasası'yla çelişmediğine karar vermişti. Bu onayın ardından şimdi de Ermenistan parlamentosu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma Statüsü'nü onayladı.

Ermenistan Ulusal Meclisi'nde düzenlenen oturumda, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma Statüsü oylama sunuldu. Roma Statüsü’ne 22 milletvekili “hayır” oyu verirken, 60 milletvekili “evet” oyu kullandı. Statü, mecliste oy çokluğuyla kabul edildi.



KREMLİN 'DÜŞMANCA' DEYİP UYARMIŞTI



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan’ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma Statüsü'ne katılma planı ile ilgili yaptığı açıklamada sert ifadeler kullanmıştı.

Erivan’ın bu adımına karşı olduklarını ifade eden Peskov, “Ermenistan, Roma Statüsü'ne taraf olmadığımızı çok iyi biliyor. Ayrıca Ermenistan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tutuklanması yönündeki uyulması zor kararının da farkında. Bunun Erivan'da çok iyi bilindiğini biliyoruz. Bu hoş karşıladığımız bir şey değil” demişti.

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Ermenistan’ın Roma Statüsü’nü onaylama kararının resmileşme ihtimaline karşı da konuşan Peskov, “Bu son derece düşmanca” ifadesini kullanmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da Erivan’ın böyle bir karar alması durumunda ikili ilişkilerde yaşanabilecek sorunlara dair Ermeni tarafına bilgi verildiğine dikkat çekmiş veaçıklamasında bulunmuştu.

Ermenistan hükümeti ise Roma Statüsü'nün onaylanması kararının Rusya'ya yönelik alınan bir karar olmadığını, Azerbaycan'ın "savaş suçlarından" sorumlu tutulmasının hedeflendiğini belirtmişti.

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Ermenistan, Roma Statüsü'nü ilk olarak 1998'de imzalamıştı. Ancak 2004'te Ermenistan Anayasa Mahkemesi, Roma Statüsü'nü Ermenistan Cumhuriyeti Anayasası’na aykırı bulmuştu. Hükümet ise statünün incelenmesi amacıyla yeniden Anayasa Mahkemesine başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi bu kez, 24 Mart 2023'te Roma Statüsü’nün Ermenistan Anayasasına uygun olduğuna karar vermişti. Ermenistan hükümeti statünün onay taslağını 1 Eylül 2023'te Ulusal Meclis'e göndermişti.

RUSYA-ERMENİSTAN GERİLİMİ

Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı anti terör operasyonunda 24 saatten kısa bir sürede kazandığı zafer Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı adeta köşeye sıkıştırdı.

Muhalefet Paşinyan'ın 'istifa etmesi' için baskıları artırırken,Paşinyan'ın hedefinde ise Rusya var.

Karabağ operasyonu öncesi 'Rusya'ya bağlı olmamız stratejik bir hataydı' diyen Paşinyan, Bakü'nün zaferi sonrası üstü kapalı bir şekilde Rusya'yı ihanetle suçladı.



Rusya ise Karabağ'daki durumun tek sorumlusunun Batı ile flört eden Paşinyan olduğunu açıkladı



Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında, savaş suçları işlediği iddiasıyla tutuklama kararı çıkarmıştı.ICC’nin Putin’e yönelttiği suçlamalar arasında, Ukrayna’daki bazı çocukların yasa dışı şekilde Rusya’ya götürülmesi var.

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ICC’nin kararı, gideceği ülkenin Roma Statüsü’ne taraf olması durumunda Putin’in yurt dışı seyahatlerini zora sokabilir.

Türkiye, Roma Statüsü’ne taraf değil.