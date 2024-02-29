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30 yıl sonra ‘Kızıl firari’ Türk mahallesinde yakalandı

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#Almanya#Daniela Klette#RAF
30 yıl sonra ‘Kızıl firari’ Türk mahallesinde yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 29, 2024 07:00

Almanya’da 1970’te kurulan ve yıllar boyunca birçok suikast ve bombalı saldırı eylemi gerçekleştiren solcu Kızıl Ordu Fraksiyonu (RAF) terör örgütünün üçüncü kuşak üyelerinden Daniela Klette, 30 yıl sonra yakalandı.

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Klette’nin Berlin’in Türklerin yoğun şekilde ikamet ettiği Kreuzberg mahallesinde yıllarca sahte isimle yaşadığı ortaya çıktı. Pazartesi akşamı Kreuzberg’deki apartman dairesinde yakalanan Klette’nin, 30 yıl boyunca Claudia Ivone ismiyle sahte bir İtalyan pasaportu taşıdığı, her gün mahallede köpeğini gezdirdiği, tatillere gittiği ve hatta dans dersi aldığı kaydedildi.

PARMAK İZİ ELE VERDİ

Klette’nin kimliği polisin aldığı parmak iziyle doğrulandı. Evde iki şarjör ve mühimmat ele geçirdi. Gözaltında tutulan Klette hakkında toplam altı tutuklama emri bulunuyor. Polis, Berlin’deki konumla ilgili belirleyici ihbarın Kasım 2023’te bir vatandaştan geldiğini söyledi. Klette’nin Türk komşuları Veli Ergün ve Hülya Durak, Alman medyasına yaptıkları açıklamada, “çok dost canlısı ve iyi bir komşu olduğunu” söyledi.

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#Almanya#Daniela Klette#RAF

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