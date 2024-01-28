30 katlı binadan atladı, paraşütü açılmayınca yere çakıldı!

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Tayland'ın Pattaya şehrinde adrenalin tutkunu paraşütçü canından oldu. Dün akşam saatlerinde, 30 katlı bir binanın çatısına izinsiz olarak çıktığı öğrenilen İngiliz paraşütçü 33 yaşındaki Nathy Odinson, atladıktan sonra paraşütü açılmayınca yere çakılarak hayatını kaybetti.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri incelemenin ardından, Odinson’un olay yerinde hayatını kaybettiğini ve paraşütün iplerinin 33 yaşındaki paraşütçünün bedenine sarılı halde olduğunu söyledi.

