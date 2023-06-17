3 küçük oğlunu sıraya dizip vurdu: 'Aylardır planlıyordum...'

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ABD'nin Ohio eyaleti kan donduran bir cinayetle çalkalanıyor...ABD'nin Ohio eyaleti kan donduran bir cinayetle çalkalanıyor...



Clermont İlçe Savcısı Mark Tekulve'nin "Bu şimdiye kadar gördüğüm en mide bulandırıcı, en korkunç suç" dediği olay, yerel medyada olduğu kadar uluslararası alanda da yankı uyandırdı.



Fotoğraf: GoFundMe

Clermont County Şerif Ofisi tarafından yayınlanan görüntülerde babanın çocuklarını öldürdükten sonra sakince evin bahçesinde oturduğu görüldü.