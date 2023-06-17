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3 küçük oğlunu sıraya dizip vurdu: 'Aylardır planlıyordum...'

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#Abd#Cinayet#Dünya
3 küçük oğlunu sıraya dizip vurdu: Aylardır planlıyordum...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2023 13:04

Ohio eyaletinde yaşları 3, 4 ve 7 olan 3 oğlunu sıraya dizerek öldüren ve cinayeti aylardır planladığını itiraf eden baba ABD gündemine bomba gibi düştü.

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ABD'nin Ohio eyaleti kan donduran bir cinayetle çalkalanıyor...ABD'nin Ohio eyaleti kan donduran bir cinayetle çalkalanıyor...

Clermont İlçe Savcısı Mark Tekulve'nin "Bu şimdiye kadar gördüğüm en mide bulandırıcı, en korkunç suç" dediği olay, yerel medyada olduğu kadar uluslararası alanda da yankı uyandırdı.

3 küçük oğlunu sıraya dizip vurdu: Aylardır planlıyordum...

3 OĞLUNU VURDU, ANNELERİNİ YARALADI

WKRC-TV'de yer alan habere göre 32 yaşındaki 4 çocuk babası Chad Doerman, yaşları 3, 4 ve 7 olan 3 oğlunu sıraya dizerek vurup öldürdü, çocukların annesini ise elinden yaraladı.

Clermont İlçe Şerif Ofisi, Perşembe günü saat 16:30 sıralarında peş peşe iki telefon aldı. Bunlardan birisi 'Çocuklarım vuruldu' diyen bir anne diğeri ise yolda babasının kardeşlerini vurduğunu ve annesinin yaraladığını söyleyen bir kız çocuğu gördüğünü söyleyen bir sürücüden geldi.
3 küçük oğlunu sıraya dizip vurdu: Aylardır planlıyordum...

Fotoğraf: GoFundMe

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Olay yerine giden polisler 3 küçük çocuğu kurşun yaraları nedeni ile yerde yatarken buldu. Çocuklar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve üçü de olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis hayatını kaybeden çocukların kimliklerini açıklamadı.

Kocasının elindeki silahı almaya çalışırken yaralandığı öğrenilen anne de evin dışında bulundu ve Cincinnati Üniversitesi Tıp Merkezi'nde tedavi altına alındı. 

İsmi açıklanmayan 34 yaşındaki kadının hayati bir tehlikesi olmadığı öğrenilirken, hayatta kalan kız çocuğunun yaşı ve yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
3 küçük oğlunu sıraya dizip vurdu: Aylardır planlıyordum...

Clermont County Şerif Ofisi tarafından yayınlanan görüntülerde babanın çocuklarını öldürdükten sonra sakince evin bahçesinde oturduğu görüldü.

YAKALANDIĞI ANIN GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Clermont County Şerif Ofisi, cani babanın yakalandığı anların polis kamerası görüntülerini yayınladı. Görüntüler sosyal medyada infiale neden olurken asıl kan donduran açıklama Clermont Belediye Mahkemesi başsavcısı David Gast'tan geldi.

32 yaşındaki babanın ağırlaştırılmış müebbetle suçlandığını açıklayan başsavcı, Doerman'ın sorgulanması sırasında çocuklardan birinin ondan kurtulup tarlaya kaçmaya çalıştığını, ancak küçük çocuğu yakalayarak geri eve getirdiğini anlattığını söyledi.
3 küçük oğlunu sıraya dizip vurdu: Aylardır planlıyordum...

SIRAYA DİZİP VURMUŞ! "AYLARDIR PLANLIYORDUM"

New York Post gazetesinde yer alan bilgilere göre cani baba sorgusunda cinayeti aylardır planladığını ve çocuklarını evin bahçesinde sıraya dizip ateş açtığını itiraf etti.

Clermont İlçe Hapishanesinde tutulan ve 3 kez ağırlaştırılmış cinayetten yargılanacak Doerman'ın kefaleti 20 milyon dolar olarak belirlendi. 

Yetkililer, kan donduran saldırının arkasındaki nedeni açıklamadı.

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