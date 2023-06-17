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9 yıl sonra suçunu kabul etti! Dünyanın konuştuğu bavul cinayetinde sır perdesi kalktı...

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#Heather Mack#Abd#Bavul Cinayeti
9 yıl sonra suçunu kabul etti Dünyanın konuştuğu bavul cinayetinde sır perdesi kalktı...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2023 11:13

2014 yılında Bali'ye yaptığı lüks bir tatil sırasında annesini erkek arkadaşı ile birlikte öldürüp cesedini bir bavula koymakla suçlanan  ABD'li Heather Mack 9 yıl sonra suçunu itiraf etti.

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2014 yılında Chicago sosyetesinin sevilen isimlerinden biri olan Sheila Von Wiese Mack'in cansız bedeninin bir bavul içinde bulunması ABD'de şok etkisi yarattı. Üstelik kan donduran cinayetin arkasında olduğu iddia edilen isim kadının müzisyen James L Mack'ten olan kızı Heather Mack'ti.

O zamanlar 18 yaşında olan Heather, erkek arkadaşı Tommy Schaefer'dan hamileydi ve 62 yaşındaki annesinin cinayeti ile ilgili iddiaları reddediyordu.

9 yıl sonra suçunu kabul etti Dünyanın konuştuğu bavul cinayetinde sır perdesi kalktı...

GÜNLERCE KONUŞULDU...

Yetişkin bir kadının vücudunu taşıyamayacak kadar küçük görünen bir bavul, kanlı çarşaflar ve karnı burnundaki genç kızın fotoğrafları günlerce gazetelerin manşetlerinden düşmedi.

Heather ve erkek arkadaşı her ne kadar olayla ilgileri olmadıklarını savunsa da kendi aralarındaki mesajlaşmalar ve otel lobisinden alınan görüntüler onları ele verdi.
9 yıl sonra suçunu kabul etti Dünyanın konuştuğu bavul cinayetinde sır perdesi kalktı...

7 YIL HAPİSTE KALDI, ABD'YE DÖNDÜĞÜNDE YENİDEN TUTUKLANDI

Endonezya polisi tarafından tutuklanan ve cinayetle suçlanan Heather10 yıllık cezasının 7 yılını çektinden sonra 2021 yılında ülkeden sınır dışı edildi. ABD'li yetkililer genç kadını Chicago'nun O'Hare Uluslararası Havaalanı'na iner inmez tutukladı.

9 YIL SONRA GELEN İTİRAF

Yabancı bir ülkede cinayet işlemek için komplo kurmak ve adaleti engellemek suçlarından Chicago Federal Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkan Heather Mack, yaptığı savunma anlaşması kapsamında, cinayetten 9 yıl sonra suçunu itiraf etmeye karar verdi.
9 yıl sonra suçunu kabul etti Dünyanın konuştuğu bavul cinayetinde sır perdesi kalktı...

Avukatları şimdilerde 27 yaşında olan kadının ömür boyu hapisten kurtulmayı umut ettiğini belirtirken, uluslararası ajanslara yansıyan fotoğraflarda genç kadının turuncu hapishane kıyafetleri içerisinde sakin görünüyordu.

SIR PERDESİ KALKTI, BÖYLE ÖLDÜRMÜŞLER

Bugün ABD basınında yer alan haberlere göre, Heather annesini 1.5 milyon dolarlık güvenlik fonu için öldürmeye karar verdi.

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Savcılar çiftin cinayeti aylarca planladığını öne sürüyor.

O sıralar 18 yaşında ve hamile olan genç kız, otel odasında annesinin ağzını kapatırken erkek arkadaşı Tommy Schaefer talihsiz kadının başına meyve kasesi ile vurarak kadını öldürdü.

Çift kadının cansız bedenini bir bavulun içerisine koydu. Otel personelinin bavulu taşıma yardımlarını reddeden Tommy Schaefer, kadının cansız bedenini çağırdığı taksinin bagajına koyarak geri döneceğini söyledi ancak bunun yerine kız arkadaşı ile beraber otelden kaçtılar.

9 yıl sonra suçunu kabul etti Dünyanın konuştuğu bavul cinayetinde sır perdesi kalktı...

Heather'ın erkek arkadaşı Tommy Schaefer

Taksi şoförünün durumdan şüphelenmesi ile kan donduran olay ortaya çıktı. Çiftin fotoğraflarını haberlerden gören otel yönetimi güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Heather ve erkek arkadaşının kaldığı odanın dışındaki yangın musluğu kutusunda gizlenmiş kanlı çarşaflar ve havlular bulundu. Çifte ait kıyafetlerin bulunduğu 3 çanta da otelin bahçesine atılmış halde bulundu.

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#Heather Mack#Abd#Bavul Cinayeti

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