'Hapşırınca sonra beynim patladı, burnumdan kan gelmeye başladı' 3 ameliyat geçirdi, günlerce hastanede kaldı...

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Şimdilerde 26 yaşında olan Sam Messina, yüksek profilli markalar için video içerikleri hazırlayan 'Moouse Media' isimli şirketin sahibi.

"HAPŞIRDIĞIM ANDA BEYNİM ADETA PATLADI"

Liseyi bitirdikten sonra Alabama Üniversitesi'ne başlayan Messina, üniversite rüyasının 2016 yılında geçirdiği bir rahatsızlıkla bir anda kabusa döndüğünü anlattı;

"Tam da yolu yarıladığımda, üniversitenin 3. yılında yatağımda yatarken hapşırdım. Hapşırmamla beraber beynim adeta patladı, burun deliklerimden kan gelmeye başladı ve felç geçirdim"

Yaşadığı olay karşısında dehşete kapılan Messina, bilincini kaybedip bayılmadan önce annesini ve kız arkadaşını aramayı başardı.



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Doktorlar hastaneye kaldırılan üniversite öğrencisine Arteriovenöz malformasyon (AVM) teşhisi koydu. Arteriovenöz malformasyonlar anne karnında oluşabildiği gibi erişkinlikte de gelişebilir. Kalıtsal değildir ve bu hastalığın nedeni tam olarak bilinmez.

Hastalık temelde, atardamarlar ile toplardamarlar arasında, bilinmeyen bir nedenden ötürü kılcal damar ağı gelişemediğinde, atardamarların ve toplardamarların direkt bağlantılı hale gelmesiyle oluşan lezyonlar olarak tanımlanır.



Doktorlar Messina'nın beynindeki ciddi kanama nedeni ile acilen ameliyata alınması gerektiğine karar verdi ve onu başka bir hastaneye yönlendirdi. Hapşırıkla tetiklenen uyku halindeki kan pıhtısının alınması için 3 ameliyat geçiren Messina'nın operasyonları tamamlandığında kafasında 27 adet zımba vardı.



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Bir hafta hastanede yattıktan sonra eve gönderilen ve evde de 1 ay iyileşmeyi bekleyen genç adam bu süreçte okula ara vermek zorunda kaldı. Hastanedeyken sürekli hayatını nasıl yoluna koyacağını düşündüğünü anlatan Messina, "Ameliyattan sonra bambaşka biri oldum. Tek yapmak istediğim video çekmekti. Yaşadığım tıbbi olayın hayatımı rayından çıkaracağını düşünüyordum ama aksine beni olmam gereken yere itti.Bu kulağa çılgınca gelebilir ama hapşırma ile başlayan beyin anevrizması ve zorlu ameliyatlar için mutluyum. Bu olaylar olmasaydı, bugün bulunduğum yere gelemezdim" ifadelerini kullandı.



Messina ameliyat sonrası kız arkadaşı ile böyle poz verdi

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DÜNYACA ÜNLÜ MARKALAR İÇİN İÇERİK ÜRETİYOR

İyileşme sürecinde evde kendini geliştiren genç adam okula elinde kamerası ile döndü ve okulu bitirdikten kısa bir süre sonra üniversite lakabı olan 'Moose'n adını taşıyan şirketini kurdu.

Bugün şirketi dünyaca ünlü markalar için içerik üreten Messina'nın hikayesi hem sosyal medyada hem de dış basında dikkat çekti.