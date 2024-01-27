25 eyaletten Biden'a karşı ortak bildiri! CNN Türk Washington temsilcisi Yunus Paksoy son gelişmeleri aktardı

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ABD’de 25 eyalet Teksas ile birleşip devlete başkaldıran bildiri yayımladı. Sınırda neler olduğu ise merak konusu. CNN TÜRK Washington temsilcisi Yunus Paksoy özel izin alarak ABD - Meksika sınırına gitti. Bölgede son durumu aktaran Yunus Paksoy, " Tamamen sıfır noktasındayız. 25 eyalet valisinin de bildiri yayınlayarak karşı çıkması tansiyonu daha da yükseltti." dedi.

CNN Türk Washington temsilcisi Yunus Paksoy, yaşanan gelişmeleri şu ifadelerle aktardı:

"Arkamda şu an bu gördüğünüz nehir ABD ile Meksika'yı ayıran nehir. Teksas Valisi bu olağanüstü önlemleri almadan önce izinsiz geçişleri görmüştük. Krize neden olan dikenli teller bunlar. Burada insanların eşyaları, aşağıda da mont gördüm. Bunların hepsi insanların kaçmaya çalışırken bıraktığı eşyalar. Tamamen sıfır noktasındayız. Karşıda gördüğümde orada da askerler var. Bir tarafta ABD askerleri bir tarafta Meksika askerleri sınırı koruyor. İnsan hayatını tehlikeye atan dikenli teller. Ondan dolayı bunların kaldırılması emri verilmişti. Arkamda bir araç görüyorsunuz. Normalde Irak'ta görürdük Afganistan'da görürdük. Sınırda görev yapıyorlar. ABD'nin nasıl güvenlik önlemi aldığını görmek çok kolay. Çok rahat buradan karşıdan karşıya geçebiliyorsunuz. Yüzbinlerce mültecinin ABD'ye kaçak olarak giriş yaptığını gördük. ABD askerleri burada sınırda güvenliği sağlıyor.

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"ABD'DE İLGİNÇ DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"

Dedi ki Teksas, fedaral güvenlik güçlerini buraya yollayın umrumuzda değil. İşte en büyük kanıtı askeri varlık. Gerçekten de ilginç dönemden geçiyoruz ABD'de. Teksas Valisi karşı çıktıktan sonra 25 eyalet valisi destek verdi. Ondan sonra da aslında asıl kıyamet koptu. Burada bir binbaşının özel izniyle girebildik. Biz şu anda sıfır noktasındayız. Arkamız hemen Teksas - Meksika sınırının önünde bu yayını yapıyoruz. Bizim şu an bulunduğumuz alan askeri tesis değil. Burası aslında halka açık bir parktı. Burası askeri yığınak haline gelmiş durumda. Meksika sınırında şu an ABD ordusu devriye atıyor. Biraz önce söylediğimiz gibi karşıda da Meksika askerleri bekliyor.

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BUNLAR OLAĞANÜSTÜ GELİŞMELER

25 eyalet valisinin de bildiri yayınlayarak karşı çıkması tansiyonu daha da yükseltti. Ülkenin yarısının eyalet olarak anayasa mahkemesinin kararına karşı çıkması bunlar kesinlikle olağanüstü gelişmeler."