×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Mahkeme kararı ABD'yi ikiye böldü... Kriz büyüyor: Oklahoma ulusal muhafızlarını bölgeye gönderme kararı aldı

Güncelleme Tarihi:

#Teksas#ABD#Dünya
Mahkeme kararı ABDyi ikiye böldü... Kriz büyüyor: Oklahoma ulusal muhafızlarını bölgeye gönderme kararı aldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2024 09:46

ABD Anayasa Mahkemesi'nin, Meksika sınırında göçmenlerin geçişini engellemek için kurulan dikenli tellerin sınır görevlilerince kesilmesine izin veren kararı ABD'yi resmen ikiye böldü. Teksas Valisi kararı tanımadı, 25 eyaletten valiye destek geldi. Oklahoma Eyaleti Valisi Kevin Stitt ise ABD-Meksika sınırındaki kaçak geçişleri önlemek amacıyla eyaletin ulusal muhafızlarını bölgeye göndereceğini açıkladı.

Haberin Devamı

ABD'de dikenli tel krizi hız kesmeden devam ediyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın mevcut ABD yönetiminin güney sınırındaki yasadışı göç sorunuyla mücadele edemediğini belirterek Cumhuriyetçiler tarafından yönetilen eyaletleri bu konuda bir arada hareket etmeye çağırmasının ardından başlayan kriz yeni bir boyut kazandı.

ABD’nin Oklahoma Eyaleti Valisi Kevin Stitt’ten tansiyonu zirveye çıkaran flaş bir açıklama geldi.

Mahkeme kararı ABDyi ikiye böldü... Kriz büyüyor: Oklahoma ulusal muhafızlarını bölgeye gönderme kararı aldı

Stitt, ABD-Meksika sınırındaki kaçak geçişleri önlemek amacıyla eyaletin ulusal muhafızlarını bölgeye göndereceğini açıkladı.

“Teksas'ta 28 giriş noktası var. Bu giriş noktaları dışında herhangi bir yerden ülkeye girmenin yasadışı olduğu zaten federal bir yasa” diyen Stitt, Biden yönetiminin sınır tedbirlerini uygulamadığını savunarak “Federal hükümetin, Biden'ın, jiletli telleri kesiyor olması hiç de mantıklı değil. Evet, ülkemizi istilaya karşı savunma hakkımız var. Yasadışı yollardan gelen 6 milyon insan varsa buna başka ne diyebilirsiniz ki?” şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

Eski ABD Başkanı Donald Trump mevcut ABD yönetiminin güney sınırındaki yasadışı göç sorunuyla mücadele edemediğini belirterek “göçmen istilası” olduğunu söylemişti.

Trump, “Tüm istekli eyalet yönetimlerini, kaçak göçmenlerin girişini önlemek ve onları sınırdan geri göndermek için muhafızlarını Teksas'a konuşlandırmaya çağırıyoruz” açıklamasında bulunmuştu.

Mahkeme kararı ABDyi ikiye böldü... Kriz büyüyor: Oklahoma ulusal muhafızlarını bölgeye gönderme kararı aldı

25 EYALETTEN TEKSAS'A DESTEK

Trump'ın yardım çağrısının ardından 25 eyaletin Cumhuriyetçi valileri Teksas'a destek sözü vermişti.
Cumhuriyetçi valiler destek açıklaması yapmıştı

Cumhuriyetçi Valiler Birliği'nden yapılan açıklamada ise, “Sınırın güvenliğini sağlamak için jiletli tel örgüler de dahil olmak üzere her türlü araç ve stratejiyi kullanan Vali dostumuz Greg Abbott ve Teksas eyaleti ile dayanışma içindeyiz” denilmişti.

Haberin Devamı

Açıklamada, “Çünkü Biden yönetimi halihazırda yürürlükte olan göçmenlik yasalarını uygulamayı reddediyor ve ülkemize yasadışı yollardan giren göçmenlerin Amerika'da kitlesel olarak serbest kalmasına yasadışı bir şekilde izin veriyor” ifadelerine yer verilmişti. Federal hükümet ile Cumhuriyetçi valilerin karşı karşıya gelmesinin iç savaşa neden olabileceği yorumları yapılmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Teksas#ABD#Dünya

BAKMADAN GEÇME!