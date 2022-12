23 yılın ardından mutlu son... Uçaktaki yabancının hediyesi hayatlarını değiştirdi! Film gibi bir hikâye

Haberin Devamı

Ayda Zugay'ın ne kadar heyecanlı olduğu ellerini nereye koyacağını bilememesinden anlaşılabiliyordu. Nasıl heyecanlanmasın? Zugay birazdan gerçekleşecek buluşmayı uzun zamandır bekliyordu. Yıllardır aradığı o kadın, az sonra kapıdan içeri girecekti.

23 yılı aşkın zaman önce, uçakta tanıştıkları bir kadın, Zugay'a ve ablası Vanja Contino'ya bir zarfın içinde 100 dolar vermişti. O sırada veren de alan da bu paranın kardeşlerin hayatını tamamen değiştireceğinden habersizdi.

Zugay, ilerleyen yıllarda hep hayatını değiştiren bu kadına ulaşmaya çalıştı; kadına teşekkür etmek, ne kadar minnettar olduğunu dile getirmek istiyordu.

Zugay'ın bu çabaları, geçtiğimiz Mayıs ayında CNN'e haber oldu. O günlerde Zugay sadece kadının adının Tracy olduğunu, tenis oynadığını ve cömertliğinin yeni bir hayat kurmak için Yugoslavya'dan ayrılıp ABD'ye sığınan iki mültecinin hayatında çok önemli bir fark yarattığını biliyordu.

"Ayda Zugay, çok fazla malı mülkü olan bir insan değil. Evinin duvarlarında asılı bir resim bile yok. Olur da acilen ayrılması gerekirse diye, en önemli eşyalarını küçük bir çantada tutuyor. Ancak 20 yıldan fazladır sakladığı bir şey var: Üzerinde el yazısı bir not olan bir otel zarfı" diye başlayan haberdeki en önemli detaylardan biri zarfın fotoğrafıydı.

Kadın kızlara verdiği ve uçaktan inene kadar açmamalarını sıkı sıkı tembih ettiği zarfın üzerine el yazısıyla şöyle yazmıştı:

Yugoslavyalı kızlara,

Ülkenizin bombalanmasının aileniz için yarattığı sorunlar nedeniyle üzgünüm. Umarım Amerika'daki hayatınızda güvende ve mutlu olursunuz.

Amerika'ya hoş geldiniz. Lütfen bunu burada size yardımcı olacak şekilde kullanın.

🙂 Uçaktan arkadaşınız

TRACY ❤️

O sırada takvimler 31 Mayıs 1999'u gösteriyordu ve uçakta yan yana oturan bu üç kişi, çok farklı hayatlar yaşıyordu.

Peck, 40'lı yaşlarının sonlarındaydı. Arkadaşlarıyla birlikte Fransa tatilinden dönüyordu. Hep birlikte Roland Garros tenis turnuvasını izlemişlerdi. 17 yaşında olan Contino ile 12 yaşına basmak üzere olan Zugay ise ailelerine ve tanıdıkları her şeyle vedalaşıp, savaşın yerle bir ettiği memleketlerinden ayrılmışlardı. Iowa'da üniversite öğrencisi olan ağabeylerinin yanına gidiyorlardı.

Haberin Devamı

Peck ailesine kavuşmak üzere eve dönüyordu. Zugay ve Contino ise bir bilinmezliğe doğru yol alıyordu. ABD'ye iltica ediyorlardı ama ülkeye ayak bastıktan sonra başlarına ne geleceğine dair en ufak bir fikirleri bile yoktu.

Zugay o zamanlar çok fazla İngilizce bilmiyordu ama yanında oturan kadının sesinin tonundaki şefkati hissetmişti. "Çok fazla farklılığımız olmasına rağmen iletişim kurmayı başardık" diye anlattı o dakikaları Zugay.

Yolculuk sırasında kardeşlerin hikâyesini öğrenen Peck, uçaktan inmeden önce kızların eline o malum zarfı verdi. Zarfa 100 dolarlık bir kâğıt para ve o sırada kulağında olan sallantılı küpelerini koymuş üzerine de yukarıda bahsettiğimiz notu yazmıştı. Bu jestinin kızlar için nasıl büyük bir önem taşıyacağını ve bu notu yazmanın kendi hayatını nasıl değiştireceğini ise hiç bilmiyordu.

Haberin Devamı

Zugay'ın CNN'e anlattığına göre, o 100 dolar, kardeşlerin bir yaz boyunca karınlarını doyurmalarını sağlamıştı. Üstelik aradan geçen 23 yıla rağmen Zugay ve Contino'nun hayatlarını şekillendirmeye devam ediyordu.

Yıllar boyunca bir ipucu bulabilmek için zarfın her şeyini inceleyen Zugay, tüm ihtimalleri kovalamıştı. Otelleri, havayolu şirketlerini, tur organizatörlerini aramış, muhabirlerden yardım istemiş, Reddit forumlarına mesajlar yazmış ama bir türlü sonuç elde edememişti.

Nihayetinde bir çağrı videosu çekmiş ve çeşitli mülteci destek organizasyonları aracılığıyla, o videoyu sosyal medyada yaymaya çalışmıştı.

Videoda kameraya bakan Zugay, arkada çalan müzik eşliğinde, "Tracy'i bulmak, ona cömertliği, nezaketi, empatisi, bana ve kız kardeşime 'Hoş geldiniz' dediği için teşekkür etmek istiyorum. Onu bulmama yardım eder misiniz? Bizimkine benzer bir hikâyesi olan bir akrabanız, arkadaşınız ya da tanıdığınız var mı?" diyordu.

Haberin Devamı

Zugay, Tracy'nin adaşı bir arkadaşıyla seyahat ettiği, Paris'te tenis oynadığı (baş üstü dolaplarına raketlerini yerleştirdiklerini görmüştü), o sırada Amsterdam'dan Minnesota'ya uçmakta olduğu ve muhtemelen Minneapolis-Saint Paul Uluslararası Havalimanı yakınlarında yaşadığı gibi ayrıntıları da sıralıyordu.

Zugay Mayıs ayında CNN'e yaptığı açıklamada, zarfın üzerindeki mesajı okuduğunda bir rahatlama hissettiğini belirterek, "'Burası güvenli bir yer, burada bir gelecek kurabilirim' diye düşündüm. Bence mektubun bana bu kadar dokunmasının sebebi çok korkunç bir ortamdan çıkıp böyle bir nezaketle karşılaşmış olmaktı" diyordu.

Haberin Devamı

Contino ise zarfın içindeki 100 doları gördükleri anı şöyle anlatıyordu: "Birbirimize baktık ve hiçbir şey söylemeden kucaklaştık. Çünkü her şeyimiz o 100 dolardı. Birilerinin bizim için böyle büyük bir para harcamak istemesi inanılmazdı."

Ayda Zugay, uçaktaki yabancının hediyesinin ilk başta şaşırtıcı olduğunu ancak zaman geçtikçe şaşkınlığının daha da arttığını belirtiyor ve şöyle devam ediyordu: "Zarfın içindeki paranın yanı sıra üzerine yazılmış inanılmaz bir 'hoş geldin' mesajı vardı. Bu benim için çok kıymetli çünkü ilerleyen dönemde gittiğim birçok yerde, böyle karşılamaların çok nadir olduğunu öğrendim." Ablasıyla birlikte defalarca yabancı düşmanlığına maruz kaldıklarını da ifade eden Zugay, İngilizcesindeki aksanı düzeltmek için dersler aldığını, herkes gibi olmak için elinden geleni yaptığını söyledi ve ekledi: "Kabul edildiğimi hissetmek için kimliğini silmeye çalıştım ama nihayetinde bunun asla olamayacağını anladım."

Zugay'ın hikâyesi medyadaki haberlerin de etkisiyle dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişiye ulaştı. Okurların önemli bir kısmından Zugay'a arayışında yardımcı olacak ipuçları geldi. Üstelik bu kişilerden birkaçı zarfın üzerindeki el yazısının kime ait olduğundan çok ama çok emindi: O kişi ABD'nin Minnesota eyaletinde yaşayan Tracy Peck'ti.

Haber yayımlandığında bugün 70 yaşında olan Peck sıradan bir cumartesi yaşıyordu. Önce tenis öğretmeninden ardından da en iyi arkadaşından peş peşe mesajlar ve aramalar geldiğinde günlük çarşı pazar işlerini hallediyordu.

Arayanlar "CNN'deki haberi gördün mü? Kesin senden bahsediyorlar" dese de Peck ciddiye almamıştı. Zaten direksiyon başındaydı ve haber filan görmemişti. Fakat ısrara dayanamadı ve kenara çekip kendisine gönderilen bağlantıya tıkladı.

Telefonunun ekranında kendi el yazısını görünce kısa bir şaşkınlık yaşadı. Ardından 23 yıl önceye, o uçak yolculuğunu yaptığı dakikalara ışınlandı.

İki kız kardeşin yanında oturmuştu yolculuk sırasında. Kızların ne kadar genç ve korku içinde olduğunu hatırlıyordu. O hallerini görünce kendi kızları aklına gelmişti. Kardeşlerin savaşla ilgili anlattıklarına çok üzülmüştü. Daha önce hiç böyle bir tecrübe yaşamamıştı.

Elini çantasına atıp bir zarf çıkarmış, üzerine kısa bir not yazıp içine 100 dolar para ve küpelerini koymuştu. Bu yaptığının kızlar için anlamını, Zugay'ın 20 yıldan fazladır kendisini aradığını hiç bilmiyordu. Kızlara nasıl ulaşacağını da bilmiyordu ama bunu denemek zorunda olduğundan emindi.

Ailesinin ve arkadaşlarının yardımını isteyen Peck, yüzlerce mesajın, tweet'in ve e-postanın ardından haberin yayımlanmasından aşağı yukarı 12 saat sonra Zugay ve Contino ile Zoom aracılığıyla karşı karşıya geldi. İlk buluşmada çok duygusal anlar yaşandı ancak kız kardeşlerin Peck'le yüz yüze görüşebilmek için 7 ay daha beklemeleri gerekiyordu.

Üç kadın nihayet geçtiğimiz günlerde CNN'in 2022 yılının "kahramanlarını" onurlandırdığı "CNN Heroes: An All-Star Tribute" etkinliğinde bir araya geldi.

New York'ta gerçekleşen buluşma öncesi Zugay, Peck'i beklerken kendisini çok heyecanlı ve duygusal hissettiğini belirtti. "Ya buluşmak için doğru zaman değilse? Ya aramızda bir bağ kurulamazsa? Ya bana yıllarca ilham olan kadına bir hayal kırıklığı yaşatırsam?" sorularıyla boğuşan Zugay'ın gözleri doluyordu.

"Onu hüsrana uğratmak istemiyorum" dedi Zugay. Contino, "Öyle bir şey mümkün değil" diye cevap verdi ve ekledi: "Sen inanılmaz bir insansın. Bütün bunlar hep senin sayende."

* * * * *

Peck, kapıdan içeri girmeden önce Zugay ve Contino kocaman bir Noel ağacının arkasına saklandı. Peck'e sürpriz yapmak istiyorlardı.

Manhattan'da bir otel lobisinde buluşacaklardı. O esnada otel müşterileri, birazdan yaşanacak dramatik anlardan habersiz etraflarından geçip gidiyordu.

Peck yanlarına yaklaşınca, kardeşler bir anda yerlerinden fırlayıp "Merhaba!" diyerek kadına sarıldı. Peck'in ağzından "Canlarım benim!" kelimeleri döküldü.

Gözlerinden yaşlar akarken yanakları kızardı. Birbirlerine sımsıkı sarılmışlardı. Peck, nihayet birbirlerine kavuşabildikleri için şükürler ediyordu.

Contino için o anlar, geçmişle gelecek arasında asla mümkün olabileceğini düşünmediği inanılmaz bir bağlantıydı. Zugay ise bir sayfayı nihayet kapatırken diğer yandan yeni bir başlangıç yaptıklarını hissediyordu.

Birkaç dakika sonra Zugay ve Peck, Zugay'ın otel odasındaki kanepeye yerleşti; Contino ise bir sandalye çekip karşılarına oturdu. Bir yandan da fotoğraflar çekip bu anları ölümsüzleştirmeye çalışıyordu.

Mayıs ayındaki Zoom görüşmesinden sonra birbirlerine mesajlar göndermişlerdi. Hatta bu buluşmadan birkaç ay sonra nişanlanan Zugay, güzel haberi Peck'e bir mesajla bildirmişti. Ancak arayı kapatmak için konuşmaları gereken çok şey, paylaşacakları çok detay vardı.

Bugün 41 yaşında bir anestezi uzmanı olan Contino, Connecticut'ta yaşıyor ve Peck'in kendilerine verdiği zarfı ihtiyacı olanlara yardım etme çabalarının sebebi olarak görüyor. Contino, bu alışkanlığı iki kızında da yerleştirmeye çalıştığını belirtti.

35 yaşındaki Zugay ise Boston'da yaşıyor. Peck'in bu ufacık cömertliğini hayatındaki birçok şeyin temeli olarak gördüğünü söyleyen Zugay, bunların en başında çeşitli kâr amacı gütmeyen kuruluşlardaki faaliyetlerinin ve kurucusu olduğu danışmanlık şirketinin geldiğini ifade etti.

Bu nedenle yıllar sonra nihayet kavuştuklarında Zugay'ın en çok istediği şey, Peck'e yaptığı şeyin anlamının ne kadar büyük olduğunu anlatmaktı. Zugay, "Yıllardır aklımdan çıkmıyorsun. Sanki yaptığım her şeyde yanımda sen de vardın" diye konuştu.

Aradan 23 yıl geçmesine karşın, Peck'in notunu yazdığı zarf oldukça iyi bir durumda. Gözle görülür bir kırışıklığı ya da yırtığı yok. Çünkü Zugay zarfı en önemli belgelerinin yanında saklıyor ve başına bir şey gelmesin diye gözü gibi bakıyor.

Peck, Zugay'ın çantasından çıkardığı zarfın ilk günkü gibi konduğunu görünce, "Harika bir şey bu. Bunu bunca yıldır sakladığına inanamıyorum" diye konuştu. Peck, birçok kişinin çoktan pes edeceği bir durumda, Zugay'ın kendisini aramaya devam etmesinin de inanılmaz olduğunu belirtti. Zugay ise "Her şey için çok teşekkürler Tracy" dedi ve ekledi: "Sen çok güzel bir insansın. Senin neşenin gezegenimize yayılıyor olması beni çok heyecanlandırıyor."

Zugay, Peck'e bir keresinde zarfı kaybettiği endişesiyle panik atak geçirdiğini, saatler boyunca o kâğıt parçasını aradığını da anlattı. Zira uzun yıllar boyunca o kâğıt parçası, Zugay'ı geçmişindeki bilmeceye bağlayan tek ipucuydu.

Zugay'la Peck birbirlerine kavuştukları için zarf önemini yitirmiş gibi görünebilir. Ancak hikâyenin kahramanları için her zamankinden daha önemli. Zugay hikâyeyi anlatmaktaki kararlılığının da tam olarak bundan kaynaklandığını belirtti ve ekledi:

"İnsanlara sıcak bir karşılama sunmak ve başkalarını nazik olmaya teşvik etmek gerçekten çok güzeldi. Çok varlıklı bir hayırsever olmak zorunda değilsiniz, çok güçlü biri olmak zorunda değilsiniz. Ortalama bir insan olup birilerinin hayatında inanılmaz izler bırakabilirsiniz."

* * * * *

CNN'in Mayıs ayındaki haberinden bu yana Zugay'a aşağı yukarı 2.300 e-posta geldi. E-postaları gönderenler, Tracy'nin hikâyesinin kendilerini ne kadar etkilediğini belirtiyor, benzer tecrübelerini anlatıp, kaybolduklarını hissettikleri anlarda başkalarından aldıkları beklenmedik desteklerden bahsediyordu.

Zugay böyle güzel mesajlar almanın mutluluk ve ilham verici olduğunu ancak pozitif e-postaların arasında bazen olumsuz yorumlarla da karşılaştığını belirtti. Bunu dile getirmenin de önemli olduğunu söyleyen Zugay, "Ben yaptığım işi bu yüzden yapıyorum. Amacımız burada herkesin aidiyet hissetmesi ve ilerleme kaydetmesi. Ne kadar olumsuz tepki alırsam alayım Tracy'i bulmak her şeye değer" diye konuştu.

Buluşmalarının bir gün sonrasında CNN Heroes etkinliğinde diğer kahramanlarla birlikte sahneye çıkan üç kadın, ayakta alkışlandı.

Üçlü şimdi ailelerini de bir araya getirebilecekleri daha büyük bir buluşma planlıyor. Zugay, önümüzdeki yıl yapılacak düğününe de Peck'in de katılmasını istiyor.

Yıllar boyunca en az 17 kişi Zugay'a Peck'i bulabilmesi için yardım etti. Bunlar arasında konuyla ilgili ilk haberi yapan Minneapolis Star-Tribune muhabirinden Zugay'ın sosyal medyada viral olan videosunu çeken kameramana kadar birçok kişi var.

Zugay, sıradaki işinin bu kişilere teşekkür etmek olduğunu belirterek, "Ben de onlara Tracy'nin bize yazdığı gibi notlar yazacağım" diye konuştu.

CNN International'ın "A stranger on an airplane gave her $100 years ago and changed her life. Now she's trying to find the mystery woman to thank her", "The $100 bill she gave two sisters on a plane 23 years ago changed their lives. Now finding them has changed hers" ve "Two sisters just reunited with the mystery woman who gave them $100 on a plane 23 years ago" başlıklı haberlerinden derlenmiştir.