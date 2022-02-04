2 milyon dolarlık indirim işe yaramadı! Kimse Ladin ailesinin evini almak istemiyor

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ABD güçlerince 2011'de Pakistan'da öldürülen, El Kaide örgütünün lideri Usame Bin Ladin kardeşi İbrahim Bin Ladin'in sahip olduğu Kaliforniya'daki lüks malikane 28 milyon dolara satılığa çıkarıldı. Ünlü otel Bel-Air'e yürüme mesafesindeki birinci sınıf konumuna rağmen yedi yatak odalı, beş banyolu lüks eve 6 aydır alıcı çıkmadı.



1983'ten bu yana yaklaşık kırk yıldır mülkün sahibi olan İbrahim Bin Ladin, 11 Eylül saldırılarının ardından evi terk etmişti. O süreden beri terk edilmiş durumda olan ev 6 ay kadar alıcı bekledikten sonra 26 Ocak'ta 2 milyon dolarlık bir fiyat indirimi aldı. İki dönümlük bir arazi üzerinde yer alan mülkün fiyatı şu anda 26 milyon dolar. Ancak yapılan indirim bile insanları Ladin'in kardeşinin evini almaya ikna edemedi.

1 MİLYON 653 BİN DOLARA SATIN ALMIŞTI

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İbrahim Bin Ladin, akdeniz villa tarzı malikenede Los Angeles sosyetesinden eski karısı Christine Hartunian Sinay ile birlikte yaşamıştı. Kayıtlara göre çift malikaneyi o sırada 1.653.000 dolara satın almıştı.



11 Eylül saldırılarının ardından o sırada yurtdışında tatilde olan Ladin, soyadının getireceği kötü şöhretten korkarak ABD'ye bir daha geri dönmedi.

60'lı yıllarda, mülk, “Singin'in the Rain” ve “The Wizard of Oz” gibi ünlü yapımlarla tanınan Hollywood yapımcısı Arthur Freed'e aitti.



EVİN FİYATININ YANI SIRA MİLYONLARCA MASRAFI VAR

İlanda yer alan fotoğraflarda, evin pembe beton dış cephesi görülüyor. Bozulan durumu nedeniyle iç mekan fotoğrafları çok fazla kullanılmamış. Fotoğraflarda bazı pencerelerin tahtalarla kapatıldığı görülürken, terkedilmiş olmasına rağmen arazide birkaç palmiye ağacı hayatta kalmaya devam ediyor ve yüzme havuzu bakımlı görünüyor.



İlanda mülkiyetin fiyatının sadece arazi değeri durumuna dayandığı, evin yeniden yapılmaya hazır olduğu ve sahibinin 20 yılı aşkın bir süredir burada olmadığı belirtiliyor. Yani evi satın almak isteyen alıcı yalnızca ev için ağır bir miktar ödemekle kalmayıp aynı zamanda yenilemeler için de milyonlarca dolarlık masraf yapmak zorunda kalacak.Usame'nin üvey kardeşi olan İbrahim, 22 karısı olan Suudi Arabistan inşaat kralı Muhammed bin Awad bin Ladin'in 56 çocuğundan biri.