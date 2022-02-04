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2 milyon dolarlık indirim işe yaramadı! Kimse Ladin ailesinin evini almak istemiyor

#Usame Bin Ladin#ABD#Villa
2 milyon dolarlık indirim işe yaramadı Kimse Ladin ailesinin evini almak istemiyor

El Kaide örgütünün lideri Usame Bin Ladin kardeşi İbrahim Bin Ladin'in Kaliforniya'da yer alan lüks malikanesi yapılan 2 milyon dolarlık indirime rağmen aylardır alıcı bulamadı.

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ABD güçlerince 2011'de Pakistan'da öldürülen, El Kaide örgütünün lideri Usame Bin Ladin kardeşi İbrahim Bin Ladin'in sahip olduğu Kaliforniya'daki lüks malikane 28 milyon dolara satılığa çıkarıldı. Ünlü otel Bel-Air'e yürüme mesafesindeki birinci sınıf konumuna rağmen yedi yatak odalı, beş banyolu lüks eve 6 aydır alıcı çıkmadı.

2 milyon dolarlık indirim işe yaramadı Kimse Ladin ailesinin evini almak istemiyor

2 MİLYON DOLARLIK İNDİRİM İŞE YARAMADI

1983'ten bu yana yaklaşık kırk yıldır mülkün sahibi olan İbrahim Bin Ladin, 11 Eylül saldırılarının ardından evi terk etmişti. O süreden beri terk edilmiş durumda olan ev 6 ay kadar alıcı bekledikten sonra 26 Ocak'ta 2 milyon dolarlık bir fiyat indirimi aldı. İki dönümlük bir arazi üzerinde yer alan mülkün fiyatı şu anda 26 milyon dolar. Ancak yapılan indirim bile insanları Ladin'in kardeşinin evini almaya ikna edemedi.

2 milyon dolarlık indirim işe yaramadı Kimse Ladin ailesinin evini almak istemiyor

1 MİLYON 653 BİN DOLARA SATIN ALMIŞTI

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İbrahim Bin Ladin, akdeniz villa tarzı malikenede Los Angeles sosyetesinden eski karısı Christine Hartunian Sinay ile birlikte yaşamıştı. Kayıtlara göre çift malikaneyi o sırada 1.653.000 dolara satın almıştı.

11 Eylül saldırılarının ardından o sırada yurtdışında tatilde olan Ladin, soyadının getireceği kötü şöhretten korkarak ABD'ye bir daha geri dönmedi.

2 milyon dolarlık indirim işe yaramadı Kimse Ladin ailesinin evini almak istemiyor

60'lı yıllarda, mülk, “Singin'in the Rain” ve “The Wizard of Oz” gibi ünlü yapımlarla tanınan Hollywood yapımcısı Arthur Freed'e aitti.

EVİN FİYATININ YANI SIRA MİLYONLARCA MASRAFI VAR

İlanda yer alan fotoğraflarda, evin pembe beton dış cephesi görülüyor. Bozulan durumu nedeniyle iç mekan fotoğrafları çok fazla kullanılmamış. Fotoğraflarda bazı pencerelerin tahtalarla kapatıldığı görülürken, terkedilmiş olmasına rağmen arazide birkaç palmiye ağacı hayatta kalmaya devam ediyor ve yüzme havuzu bakımlı görünüyor.

2 milyon dolarlık indirim işe yaramadı Kimse Ladin ailesinin evini almak istemiyor

İLANDA EVİ TERK ETTİĞİ ÖZELLİKLE BELİRTİLDİ

İlanda mülkiyetin fiyatının sadece arazi değeri durumuna dayandığı, evin yeniden yapılmaya hazır olduğu ve sahibinin 20 yılı aşkın bir süredir burada olmadığı belirtiliyor. Yani evi satın almak isteyen alıcı yalnızca ev için ağır bir miktar ödemekle kalmayıp aynı zamanda yenilemeler için de milyonlarca dolarlık masraf yapmak zorunda kalacak.
2 milyon dolarlık indirim işe yaramadı Kimse Ladin ailesinin evini almak istemiyor

Usame'nin üvey kardeşi olan İbrahim, 22 karısı olan Suudi Arabistan inşaat kralı Muhammed bin Awad bin Ladin'in 56 çocuğundan biri. 

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