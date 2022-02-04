Dünyanın gözü bu görüşmede... Putin Çin'de!

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Dünya, Tayvan ve Ukrayna nedeniyle ABD ile ilişkileri türbülansa giren Rusya ve Çin liderlerinin görüşmesine kilitlenmiş durumda.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kış Olimpiyatları için Çin'in başkenti Pekin'e geldi. 2022'nin ilk yurtdışı ziyaretini Çin'e yapan Putin bu ziyareti kapsamında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaklaşık iki yıl sonra yüz yüze görüşecek.

Putin'in Cuma öğleden sonra erken saatlerde Moskova'dan geldiği Rus devlet haber ajansı RIA tarafından doğrulandı. İki liderin görüşmeleri ve ardından birlikte özel bir öğle yemeği yemesi bekleniyor.

Görüşme, iki liderin 2019'daki yüz yüze görüşmelerinden bu yana gerçekleşecek ilk buluşma olacak.

Putin-Xi görüşmelerinin ülkelerinin dış politikalarını koordine etmeye odaklanması bekleniyor.

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Putin, Çin haber ajansı Xinhua tarafından Perşembe günü yayınlanan bir makalede Moskova ve Pekin'in küresel meselelerde “önemli bir istikrar sağlayıcı rol” oynadığını ve uluslararası ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olduğunu yazmıştı.

Putin yazısında ABD liderliğindeki bir diplomatik boykota açıkça atıfta bulunarak bu kararı eleştirmişti.

OLİMPİYATLAR NEDEN BOYKOT EDİLİYOR?

Pekin hükümeti, kuzeybatıdaki Sincan eyaletindeki Uygur Müslüman nüfusuna karşı zalimce davranmakla suçlanıyor.

İnsan hakları örgütleri, son birkaç yılda devletin "yeniden eğitim kampları" adını verdiği bir ağ ile, bir milyondan fazla Uygur'un gözaltına alındığına ve yüz binlercesinin hapis cezasına çarptırıldığına inanıyor.

Uygurlar'ın zorla çalıştırıldığına ve kadınların zorla kısırlaştırıldığına dair kanıtlar da var. Bazı eski kamp tutukluları işkence gördüklerini ve cinsel tacize uğradıklarını iddia ediyor.

Pekin ayrıca Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası da dahil olmak üzere yeni yasalarla Hong Kong'daki insanların özgürlüğünü kısıtlamakla suçlanıyor.