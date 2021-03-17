18 yaşındaki hacker'ın cezası belli oldu: Obama ve Musk'ın hesaplarını çalmıştı  

Dijital dünyanın en büyük hack saldırılarından birisinin mimarı olan 18 yaşındaki siber saldırganın cezası belli oldu.

Geçtiğimiz yıl yaşanan Twitter saldırıdan sorumlu tutulan Graham Ivan Clark 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Savcı ile yaptığı anlaşma kapsamında anlaşma yoluna giden ve tüm suçlamaları kabul eden Clark bu anlaşma ile 10 yıllık hapis cezasından kurtuldu.

TEK BAŞINA BİLGİSAYAR KULLANAMAYACAK

Suçun işlendiği dönemde 18 yaşından küçük olan Clark'ın tek başına bilgisayar kullanmasına da yasak getirildi.

Mahkeme kararı kapsamında Clark bir gözetmen eşliğinde bilgisayar kullanabilecek.

Ancak buna rağmen kullandığı tüm hesaplara ait bilgileri güvenlik güçleri ile paylaşmaya devam edecek.

130 HESAP ETKİLENDİ

Son dönemde yaşanan en büyük siber saldırılardan biri olarak kayıtlara geçen olay sonrası mikro blog platformu Twitter saldırıda hack'lenen toplam hesap sayısının 130 olduğunu bildirmişti.

Siber saldırgan aralarında Barrack Obama, Bill Gates ve Elon Musk’ın olduğu onlarca kişi ve şirkete ait resmi Twitter hesaplarını hack'lemişti.

Twitter'ın Clark'ın saldırısına karşı aksiyon alması yaklaşık 4 saat sürmüş, bu sürede genç hacker, 100 bin dolar değerinde Bitcoin çalmayı başarmıştı.

ÇALDIĞI PARAYI İADE ETTİ

Clark'ın avukatı David Weisbrod, müvekkilinin yaptığı anlaşma kapsamında yüzlerce kullanıcıdan çaldığı bu parayı da iade etmeyi kabul ettiğini duyurdu.

Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında yaşanan bu olay sonrası Twitter’ın borsa değeri yüzde 4'ün üzerinde düşüş yaşamıştı.

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