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16 aylık bebeğini evde tek başına bırakıp tatile çıktı! Küçük kızın cansız bedeni korkunç bir halde bulundu

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#Kristel Candelario#Abd #Bebek
16 aylık bebeğini evde tek başına bırakıp tatile çıktı Küçük kızın cansız bedeni korkunç bir halde bulundu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2024 14:58

16 aylık bebeğini evde yalnız bırakıp tatile çıkan ABD'li anne, küçük kızın hayatını kaybetmesinden sonra ömür boyu hapis cezası ile karşı karşıya...

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 ABD'nin Ohio eyaletinde yaşayan 32 yaşındaki Kristel Candelario, 2023 yılının Haziran ayında 16 aylık kızı Jailyn'i Cleveland'daki evlerinde tek başına bırakarak tatile çıktı.

Önce Detroit ardından da Porto Riko'ya giden anne, 10 gün boyunca sahilde güneşlenip turistik mekanların keyfini çıkardıktan sonra 16 Haziran'da evine döndüğünde kızının nefes almadığını fark etti ve acil servisten yardım istedi.

16 aylık bebeğini evde tek başına bırakıp tatile çıktı Küçük kızın cansız bedeni korkunç bir halde bulundu

İDRAR VE DIŞKI İÇİNDE BULUNDU! ÖLÜM SEBEBİ: AÇLIK VE SU KAYBI

Olay yerine gelen yetkililer kirli bir battaniyenin üzerinde idrar ve dışkıya bulanmış halde bulunan küçük bebeğin hayatını kaybettiğini doğruladılar.

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Yapılan otopsi raporlarına göre küçük bebek açlık ve aşırı su kaybından hayatını kaybetmişti. 32 yaşındaki anne otopsi raporunun açıklanmasının ardından ağırlaştırılmış cinayet ve çocukları tehlikeye atma suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.

SAVCILAR BİLE ŞOKE OLDU : UZUN YILLAR AKIMDAN ÇIKMAYACAN BİR DAVA

Perşembe görülen davada mahkeme ile anlaşma yoluna giden kadın hakkındaki suçlamaları kabul etti.

16 aylık bebeğini evde tek başına bırakıp tatile çıktı Küçük kızın cansız bedeni korkunç bir halde bulundu

Cuyahoga Bölge Savcısı Michael O'Malley annenin suçunu itiraf etmesinin ardından yaptığı açıklamada "Bu uzun yıllar boyunca aklımdan çıkmayacak davalardan biri.Bugün annesinin aldığı bencilce kararlar nedeniyle artık aramızda olmayan 16 aylık Jailyn adına konuştuk.Verilen karar Jailyn için adalet yolunda atılan ilk adımdır." ifadelerini kullandı.

Candelario'nun savunma avukatı Patrick Milligan ise annenin akıl sağlığı ile ilgili sorunlar yaşadığını iddia ederek, gelecek ay kesinleşecek ceza öncesinde mahkemeye 'hafifletici nedenler' sunacağını açıkladı.

18 Mart'ta açıklanacak karar ile kadının ömür boyu hapis cezası alması bekleniyor.

16 aylık bebeğini evde tek başına bırakıp tatile çıktı Küçük kızın cansız bedeni korkunç bir halde bulundu

ANNENİN TATİL FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

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Dava bugün ABD'de olduğu kadar dünya basınında da dikkat çekerken, İngiliz medyası annenin tatildeki fotoğraflarını paylaştı.

İngiliz Dailymail gazetesindeki habere göre, küçük bebeği evde açlıkla mücadele verirken Porto Riko plajında güneşlenen anne bu anlarını Facebook hesabından paylaşmış ve altına şu notu düşmüş:

"Gerçekten yaşadığınız zamanlar keyif aldığınız zamanlardır"

KOMŞULARI KONUŞTU:BU İLK DEĞİL

Kristel'ın CNN'e konuşan komşuları annenin küçük bebeğini ilk kez yalnız bırakmadığını ve kendisini bu konuda defalarca kez uyardıklarını söylediler.

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#Kristel Candelario#Abd#Bebek

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