16 aylık bebeğini evde tek başına bırakıp tatile çıktı! Küçük kızın cansız bedeni korkunç bir halde bulundu

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ABD'nin Ohio eyaletinde yaşayan 32 yaşındaki Kristel Candelario, 2023 yılının Haziran ayında 16 aylık kızı Jailyn'i Cleveland'daki evlerinde tek başına bırakarak tatile çıktı.

Önce Detroit ardından da Porto Riko'ya giden anne, 10 gün boyunca sahilde güneşlenip turistik mekanların keyfini çıkardıktan sonra 16 Haziran'da evine döndüğünde kızının nefes almadığını fark etti ve acil servisten yardım istedi.



Olay yerine gelen yetkililer kirli bir battaniyenin üzerinde idrar ve dışkıya bulanmış halde bulunan küçük bebeğin hayatını kaybettiğini doğruladılar.

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Yapılan otopsi raporlarına göre küçük bebek açlık ve aşırı su kaybından hayatını kaybetmişti. 32 yaşındaki anne otopsi raporunun açıklanmasının ardından ağırlaştırılmış cinayet ve çocukları tehlikeye atma suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.

SAVCILAR BİLE ŞOKE OLDU : UZUN YILLAR AKIMDAN ÇIKMAYACAN BİR DAVA

Perşembe görülen davada mahkeme ile anlaşma yoluna giden kadın hakkındaki suçlamaları kabul etti.

Cuyahoga Bölge Savcısı Michael O'Malley annenin suçunu itiraf etmesinin ardından yaptığı açıklamadaifadelerini kullandı.

Candelario'nun savunma avukatı Patrick Milligan ise annenin akıl sağlığı ile ilgili sorunlar yaşadığını iddia ederek, gelecek ay kesinleşecek ceza öncesinde mahkemeye 'hafifletici nedenler' sunacağını açıkladı.



18 Mart'ta açıklanacak karar ile kadının ömür boyu hapis cezası alması bekleniyor.



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Dava bugün ABD'de olduğu kadar dünya basınında da dikkat çekerken, İngiliz medyası annenin tatildeki fotoğraflarını paylaştı.

İngiliz Dailymail gazetesindeki habere göre, küçük bebeği evde açlıkla mücadele verirken Porto Riko plajında güneşlenen anne bu anlarını Facebook hesabından paylaşmış ve altına şu notu düşmüş:

"Gerçekten yaşadığınız zamanlar keyif aldığınız zamanlardır"



KOMŞULARI KONUŞTU:BU İLK DEĞİL

Kristel'ın CNN'e konuşan komşuları annenin küçük bebeğini ilk kez yalnız bırakmadığını ve kendisini bu konuda defalarca kez uyardıklarını söylediler.