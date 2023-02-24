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15 yıldır aranıyordu... Dünyanın konuştuğu Madeleine McCann soruşturmasında yeni gelişme! Acı gerçeği ailesi duyurdu

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#Madeleine Mccann#İngiltere#Dünya
15 yıldır aranıyordu... Dünyanın konuştuğu Madeleine McCann soruşturmasında yeni gelişme Acı gerçeği ailesi duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2023 10:53

Portekiz'de 2007 yılında kaybolan üç yaşındaki İngiliz Madeleine McCann davasında flaş bir gelişme yaşandı. 21 yaşındaki Julia Wandelt, adlı genç kadının, yıllar önce kaybolan Madeleine olduğunu iddia etmesi ile tüm gözler İngiliz aileye çevrildi. Polonyalı kadının ailesinin açıklaması ise acı gerçeğin gün yüzüne çıkmasına neden oldu.

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Portekiz'de 2007 yılında kaybolan üç yaşındaki İngiliz Madeleine McCann soruşturması yeni bir gelişmeye sahne oldu.

15 yıldır pek çok gizem barındıran olayı soruşturan ekip kayıp kızın izine hala rastlayabilmiş değil.

Ancak Polonya'dan gelen bir haber kısa sürede İngiltere'nin gündemine adeta bomba gibi düştü.

21 yaşındaki Julia Wandelt adlı genç kadının, yıllar önce kaybolan Madeleine olduğunu iddia etmesi ile tüm gözler İngiliz aileye çevrildi.

15 yıldır aranıyordu... Dünyanın konuştuğu Madeleine McCann soruşturmasında yeni gelişme Acı gerçeği ailesi duyurdu

Polonyalı kadın kayıp kızın ailesinin kendisi ile iletişime geçtiğini duyururken kendi ailesinden çok ilginç bir açıklama geldi.

İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre, Polonya merkezli kayıp kişiler organizasyonu Missing Years Ago, Facebook üzerinden aileden bir açıklama yayınladı.

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'Aile olarak bizim için Julia'nın kızımız, torunumuz, kız kardeşimiz, yeğenimiz, kuzenimiz' denilen yazıda şu ifadelere yer verildi;

'Anılarımız var, fotoğraflarımız var. Julia'da da bu fotoğraflar var. Bunlar Julia'da da mevcut çünkü evden ayrılırken onları yanında götürmüştü.'

15 yıldır aranıyordu... Dünyanın konuştuğu Madeleine McCann soruşturmasında yeni gelişme Acı gerçeği ailesi duyurdu

Kızlarının yaptıklarına anlamak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirten aile genç yayınladıkları mesajda Julia'nın psikolojik tedavi gördüğü bilgisine de yer verdi.

'Onun yalanları ve manipülasyonlarını ve internetteki faaliyetleri gördük. Hepsini engellemeye çalıştık, açıklamaya çalıştık, durmasını istedik' diyen aile kızlarının tedaviyi reddettiğinin de altını çizdi.

Üç yaşındaki İngiliz çocuk, 3 Mayıs 2007'de Portekiz'in Praia da Luz beldesinde kayboldu ve o zamandan beri izine rastlanamadı.

Kısa sürede dünyanın gündemine oturan ve uzun süre de düşmeyen İngiliz çocuğun hikayesi sayısız kitap ve belgesele konu oldu.

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#Madeleine Mccann#İngiltere#Dünya

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