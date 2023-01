15 yıl mücadele etti, kronik yorgunluk sendromundan hayatını kaybetti!

Haberin Devamı

Kara Jane Spencer, İngilizlerin yakından tanıdığı bir isim. 16 yaşındayken ciddi bir şekilde hastalanan ve yürüyemez hale gelen genç kadına 'kronik yorgunluk sendromu' yani 'miyaljik ensefalomiyelit' (ME) teşhisi kondu.

Doktorlar Spencer'a bunun uzun süreli bir hastalık olduğunu, semptomların bazen çok şiddetli hale gelebildiğini ve yaşam kalitesini düşürebileceğini anlattılar.



Spencer hastalığına rağmen hayallerinin peşini bırakmadı. 2012 yılında üniversiteden mezun oldu. Lisans eğitimi boyunca okuldaki engelli öğrenciler için farkındalık çalışmaları ve bağış kampanyaları düzenledi.

HASTA YATAĞINDAN ALBÜM ÇIKARDI! YÜZDEN FAZLA MÜZİSYEN YARDIMA KOŞTU

Üniversite sonrasında sanat alanında kariyer yapmaya kararan Spencer, şarkı sözleri yazmaya başladı. Ancak hastalığı onu giderek daha da güçsüz bırakıyordu.

Kötüleşen sağlığına rağmen 2020 yılında kendi albümünü yapmaya karar verdi.



Arkadaşlarının yardımıyla yatağından vokalleri teker teker kaydeden kadının yardım çağrısına 100'den fazla müzisyen cevap verdi.

'It's Still ME' isimli dokuz parçalık albümden elde edilen gelir hastalıkla savaşan derneklere bağışlandı.



Tam zamanlı bakım gerektiren bir hastalığı olmasına rağmen hayallerinin peşinde koşan Spencer'ın ölüm haberi sevdiklerini yasa boğdu.

Edge Hill Üniversitesi'nin Rektör Yardımcısı Dr John Cater genç kadının ölümü sonrası yaptığı açıklamada “Kara'nın başkalarına yardım etme kararlılığı hepimiz için bir ilham kaynağı. Sağlık sorunlarına rağmen hayatta çok şey başardı ve diğer engelli öğrencilerin koşullarını iyileştirmek için yaptığı çalışmalar, Üniversiteye kalıcı bir miras bıraktı." ifadelerini kullandı.



Miyaljik ensefalomiyelit (ME) yani kronik yorgunluk sendromu, doktorların semptomlara bakarak teşhis edebildiğiuzun süreli, karmaşık bir tıbbi durumdur ve sıklıkla geniş bir semptom yelpazesini içerir.



Hasta ilk başta günlük işlerini yapmakta zorlanır ve uyku bozuklukları görülür. Semptomlar giderek genişler.

Hastalığın kadınlarda görülme oranı daha sıktır. 30-50'li yaşlarda daha sık görülmektedir.

SEBEBİ BİLİNMİYOR!

Hastalığın nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, teşhis hastanın semptomlarına dayanır, çünkü doğrulanmış bir tanı testi yoktur.

Altı aydan uzun süren yorgunlukla birlikte, hafıza ve odaklanma problemleri, tekrarlayan boğaz ağrıları, kas ağrıları, uyku bozuklukları, lenf bezlerinde şişme gibi belirtiler görüldüğünde doktorlar tanı koyabilir.

Hastalıkla mücadele için belirlenmiş tek tip bir tedavi türü yok, ancak yaşam tarzında yapılan değişiklikler hastalarda pozitif bir etki yaratabilir.