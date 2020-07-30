15 Ağustos'ta aşı piyasada! Rusya: İnsan üzerinde denedik

Rusya hükümet yetkilileri, “Aşının çalıştığı insan üzerinde yapılan deneylerle kanıtlandı. Şimdi koronavirüs aşısı, son aşama olan ‘Rusya Tıbbi İlaçların Kullanımı Bilim Merkezi’ onayına gönderiliyor. Aşının resmi kaydı tamamlandıktan sonra 15 Ağustos’ta piyasa çıkacak” açıklamasında bulundu. Rusya’nın ilk korona aşısı “Gamalei” Biyolojik Araştırmalar Enstitüsü tarafından geliştirilmişti. Geçtiğimiz ay insan üzerinde yapılan ilk deney sonuçlarını değerlendiren Rusya Sağlık Bakanı Muraşko, “Aşının çalıştığı ve zarar vermediği kanıtlanmıştır” açıklamasını yapmıştı. Rusya Bilimler Akademisi Başkanı Sergeyv ise aşının üzerinden en az 6 ay geçmesi gerektiğini savunuyor.