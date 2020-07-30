MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleri15 Ağustos'ta aşı piyasada! Rusya: İnsan üzerinde denedik
GeriDünya 15 Ağustos'ta aşı piyasada! Rusya: İnsan üzerinde denedik
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
Nerdun HACIOĞLU / MOSKOVA
Haber Giriş: 30.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

15 Ağustos'ta aşı piyasada! Rusya: İnsan üzerinde denedik

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
15 Ağustos'ta aşı piyasada! Rusya: İnsan üzerinde denedik
Abone Olgoogle-news

Rusya tarafından geliştirilen ve insan üzerinde deneyleri tamamlanan COVID-19 aşısının 15 Ağustos’ta piyasaya sürüleceği bildirildi.

Rusya hükümet yetkilileri, “Aşının çalıştığı insan üzerinde yapılan deneylerle kanıtlandı. Şimdi koronavirüs aşısı, son aşama olan ‘Rusya Tıbbi İlaçların Kullanımı Bilim Merkezi’ onayına gönderiliyor. Aşının resmi kaydı tamamlandıktan sonra 15 Ağustos’ta piyasa çıkacak” açıklamasında bulundu. Rusya’nın ilk korona aşısı “Gamalei” Biyolojik Araştırmalar Enstitüsü tarafından geliştirilmişti. Geçtiğimiz ay insan üzerinde yapılan ilk deney sonuçlarını değerlendiren Rusya Sağlık Bakanı Muraşko, “Aşının çalıştığı ve zarar vermediği kanıtlanmıştır” açıklamasını yapmıştı. Rusya Bilimler Akademisi Başkanı Sergeyv ise aşının üzerinden en az 6 ay geçmesi gerektiğini savunuyor. 

False
Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle