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14 yaşında üniversiteyi bitirdi, Elon Musk'ın şirketinde işe başlıyor! Dünyanın konuştuğu dahi çocuk...

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#Kairan Quazi#Elon Musk#Spacex
14 yaşında üniversiteyi bitirdi, Elon Muskın şirketinde işe başlıyor Dünyanın konuştuğu dahi çocuk...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2023 15:19

14 yaşında üniversiteyi bitirerek tarihe geçen Kairan Quazi, dünyaca ünlü milyarder Elon Musk'ın uzay aracı üretim şirketi SpaceX'te işe başlayacağını duyurdu.

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14 yaşındaki Kairan Quazi henüz araba kullanamıyor, oy kullanamıyor hatta yaş sınırı olan bazı filmleri bile izleyemiyor ancak bu hafta Santa Clara Üniversitesi'nden bilgisayar bilimi ve mühendislik diplomasını alacak ve dünyaca ünlü milyarder Elon Musk'ın uzay aracı üretim şirketi SpaceX'te işe başlayacak.

HEM ÜNİVERSİTE HEM SPACE X TARİHİNE GEÇTİ

IQ’su, dünya nüfusunun %99,9’undan daha yüksek olduğu öne sürülen 14 yaşındaki süper zeka çocuk, Santa Clara Üniversitesi tarihindeki en genç mezun olmakla kalmadı, Elon Musk tarafından işe alınan en genç çalışan olarak Space X tarihine de geçti.

14 yaşında üniversiteyi bitirdi, Elon Muskın şirketinde işe başlıyor Dünyanın konuştuğu dahi çocuk...

2 YAŞINDA CÜMLELER KURMAYA BAŞLADI

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Quazi'nin ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Bangladeş asıllı ailesinin anlattıklarına göre, genç dahi henüz 2 yaşında iken tam cümleler kurmaya başladı ve daha eğitim hayatının başındayken yaşıtlarından farklı olduğunu ortaya koydu.

9 YAŞINDA KOLEJE, 11 YAŞINDA ÜNİVERSİTEYE BAŞLADI

Hızlı öğrenme yeteneği öğretmenlerinin ve pediatrisinin ilgisini çeken Quazi'nin sadece olağanüstü yüksek bir IQ'su yoktu, aynı zamanda yaşıtlarının çok daha ilerisinde bir duygusal zekaya sahipti.

3.sınıftayken ana akım eğitimin kendisi için uygun olmadığı anlaşıldı. Dokuz yaşında Las Positas Koleji'ne kaydoldu, 11 yaşında ise Santa Clara Üniversitesi'ne başladı.

14 yaşında üniversiteyi bitirdi, Elon Muskın şirketinde işe başlıyor Dünyanın konuştuğu dahi çocuk...

HuffPost'a göre Kairan Quazi'nin IQ'su dünyada yaşayan 8 milyar insanın yüzde 99,9'undan daha yüksek. Bu da onu gezegendeki en zeki 11 milyon insandan biri yapıyor.

10 YAŞINDAYKEN INTEL'DE STAJYER OLARAK ÇALIŞTI

Genellikle 22 yaş civarında üniversiteden mezun olan gençlerin aksine Quazi üniversite deneyimini garip bulmadı.

"Üniversiteden gerçekten keyif aldım, birçok yakın arkadaş edindim." diyen Quazi, 10 yaşındayken Intel’in yapay zeka araştırma laboratuvarında stajyer olarak çalıştı.

14 yaşında üniversiteyi bitirdi, Elon Muskın şirketinde işe başlıyor Dünyanın konuştuğu dahi çocuk...

KENDİ DUYURDU: GEZEGENDEKİ EN HAVALI ŞİRKETTE İŞE BAŞLIYORUM

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Çoğu kişinin 'çocukluğunu yaşayamadı' eleştirilerinin aksine yaşından öte deneyimler yaşama fırsatını takdir ettiğini belirten 14 yaşındaki genç 'gezegendeki en havalı şirket' olarak tanımladığı Starlink mühendislik ekibine katılacağını Linkedin hesabından duyurdu.

Quazi ve 'en büyük destekçim' dediği annesi SpaceX'in Starlink ekibine katılacağı Temmuz ayında Washington eyaletine taşınmaya hazırlanıyorlar.

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#Kairan Quazi#Elon Musk#Spacex

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