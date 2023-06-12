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'Gidin buradan' 40 gün sonra ormanda bulunan çocukların annesinin son sözleri yürek burktu!

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#Kolombiya#Uçak#Çocuk
Gidin buradan 40 gün sonra ormanda bulunan çocukların annesinin son sözleri yürek burktu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2023 12:00

Uçakları düştükten 40 gün sonra Amazon Yağmur Ormanları’nda bulunan Kolombiyalı çocukların annesinin kazadan sonraki 4 gün boyunca hayatta olduğu öğrenildi. Annenin çocuklarına söylediği son sözler yürek burktu...

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1 Mayıs tarihinde Kolombiya'nın ormanlık alanına düşen Cessna 206 tip uçakta, pilot ve iki yetişkinin cansız bedenlerine ulaşılmış, uçaktaki 4 çocuk ise Kolombiya ordusu, itfaiye ve sivil havacılık otoritesi yetkililerinin günlerce yaptığı aramalar sonrası ormanlık alanda sağ olarak bulunmuştu.

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40 GÜN NASIL HAYATTA KALDILAR?

Kazadan tam 40 gün sonra Amazon ormanlarında sağ bulunan, en küçüğü 11 aylık olan 4 çocuğun mucize kurtuluşu batı medyasında 'destansı bir kurtuluş hikayesi' olarak isimlendirildi, çocukların zorlu orman şartlarında nasıl hayatta kaldığına dair detaylar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

Gidin buradan 40 gün sonra ormanda bulunan çocukların annesinin son sözleri yürek burktu

13 yaşındaki Lesly, 9 yaşındaki Soleiny, 4 yaşındaki Tien ve 11 aylık bebek Cristian Cuma günü kurtarıldıktan sonra kaldırıldıkları hastanede tedavi görüyor. 2 hafta boyunca hastanede kalmaları beklenen çocuklar kendilerini toparladılar ve ormanda geçirdikleri süre ile ilgili detayları anlatmaya başladılar.
Gidin buradan 40 gün sonra ormanda bulunan çocukların annesinin son sözleri yürek burktu

33 yaşındaki anne Magdalena Mucutuy Valencia'nın ölmeden önce çocuklarına 'buradan gidin' dediği öğrenildi.

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ANNELERİ 4 GÜN BOYUNCA HAYATTAYMIŞ

En küçük iki çocuğun babası Manuel Ranoque, hastanenin önünde gazetecilere verdiği demeçte çocukların en büyüğü olan 13 yaşındaki Lesly'nin annelerinin kazadan sonra 4gün boyunca hayatta olduğunu söylediğini belirtti.

Ranoque'ın verdiği bilgilere göre talihsiz anne ölmeden önce çocuklarının hayatta kalması için enkaz alanını terk etmelerini söyledi.

Gidin buradan 40 gün sonra ormanda bulunan çocukların annesinin son sözleri yürek burktu

AĞAÇ KOVUKLARINDA UYUDULAR, ORMAN MEYVELERİ YEDİLER

Çocukların amcası Fidencio Valencia yerel medyaya yaptığı açıklamada çocukların yabani hayvanlardan korunmak için ağaç kovuklarında uyuduklarını belirtirken, başka bir akraba çocukların orman meyvelerine aşina olmalarının hayatta kalmalarının anahtarı olduğunu vurgulayarak küçük çocukların ormandaki tohum ve meyvelerle beslendiğini söyledi.

Gidin buradan 40 gün sonra ormanda bulunan çocukların annesinin son sözleri yürek burktu

OPERASYONUN GİZLİ KAHRAMANLARI

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Çocukların kurtarıldığı operasyona dair tüm detaylar günlerdir uluslararası medyada manşetleri süslüyor.

Kurtarma ekipleri çalışmalarından dolayı övülürken operasyonun gizli kahramanlarının Tellius ve Wilson isimli iki arama kurtarma köpeği olduğu öğrenildi.

Gidin buradan 40 gün sonra ormanda bulunan çocukların annesinin son sözleri yürek burktu

Yetkililer çocukları ilk olarak arama kurtarma köpeği Wilson'un bulduğunu ancak köpeğin olumsuz hava şartları nedeni ile ormanda kaybolduğunu duyurdu.

Kolombiya Ordusu Twitter hesabından yaptığı açıklamada 'Kimseyi geride bırakmıyoruz' dedi ve 'Asklerimiz Wilson'u bulmak için çalışmalara devam ediyor' açıklamasında bulundu.

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