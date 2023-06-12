'Gidin buradan' 40 gün sonra ormanda bulunan çocukların annesinin son sözleri yürek burktu!

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1 Mayıs tarihinde Kolombiya'nın ormanlık alanına düşen Cessna 206 tip uçakta, pilot ve iki yetişkinin cansız bedenlerine ulaşılmış, uçaktaki 4 çocuk ise Kolombiya ordusu, itfaiye ve sivil havacılık otoritesi yetkililerinin günlerce yaptığı aramalar sonrası ormanlık alanda sağ olarak bulunmuştu.
40 GÜN NASIL HAYATTA KALDILAR?
Kazadan tam 40 gün sonra Amazon ormanlarında sağ bulunan, en küçüğü 11 aylık olan 4 çocuğun mucize kurtuluşu batı medyasında 'destansı bir kurtuluş hikayesi' olarak isimlendirildi, çocukların zorlu orman şartlarında nasıl hayatta kaldığına dair detaylar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.
ANNELERİ 4 GÜN BOYUNCA HAYATTAYMIŞ
En küçük iki çocuğun babası Manuel Ranoque, hastanenin önünde gazetecilere verdiği demeçte çocukların en büyüğü olan 13 yaşındaki Lesly'nin annelerinin kazadan sonra 4gün boyunca hayatta olduğunu söylediğini belirtti.
Ranoque'ın verdiği bilgilere göre talihsiz anne ölmeden önce çocuklarının hayatta kalması için enkaz alanını terk etmelerini söyledi.
Çocukların amcası Fidencio Valencia yerel medyaya yaptığı açıklamada çocukların yabani hayvanlardan korunmak için ağaç kovuklarında uyuduklarını belirtirken, başka bir akraba çocukların orman meyvelerine aşina olmalarının hayatta kalmalarının anahtarı olduğunu vurgulayarak küçük çocukların ormandaki tohum ve meyvelerle beslendiğini söyledi.
Çocukların kurtarıldığı operasyona dair tüm detaylar günlerdir uluslararası medyada manşetleri süslüyor.
Kurtarma ekipleri çalışmalarından dolayı övülürken operasyonun gizli kahramanlarının Tellius ve Wilson isimli iki arama kurtarma köpeği olduğu öğrenildi.
Kolombiya Ordusu Twitter hesabından yaptığı açıklamada 'Kimseyi geride bırakmıyoruz' dedi ve 'Asklerimiz Wilson'u bulmak için çalışmalara devam ediyor' açıklamasında bulundu.