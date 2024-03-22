13 yıl sonra imzalar atıldı... Körfez hamlesi manşetlerde: Yardım için Türkiye'ye bakıyorlar

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Türkiye ile Körfez Arap Ülkeleri İş birliği Konseyi (KİK) arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA), imzalanan ‘Ortak Bildiri' ile 13 yıl aradan sonra tekrar başlatıldı.

İmza törenin ardından konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'Uzun bir aradan sonra Ortak Bildiri ile ülkelerimiz arasındaki STA müzakerelerinin yeniden başladığını ilan ediyoruz' dedi.

Londra merkezli Middle East Monitor bu gelişmeyi manşetine taşıdı.

Haberde 'bu hamle, Ankara'nın Körfez bölgesiyle ekonomik bağları genişletme çabalarını hızlandırmasıyla gerçekleşti' denildi.

Türkiye'nin görüşmelerin mümkün olan en kısa sürede tamamlanacağına inandığını belirten MEM, anlaşmanın devreye girmesinin ardından bunun dünyanın en büyük serbest ticaret alanlarından biri olacağının altını çizdi.

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'YARDIM İÇİN TÜRKİYE'YE BAKIYORLAR

Atılan adımın Körfez ülkeleri için önemine vurgu yapan MEM haberde şu ifadelere yer verdi;

'İlişkiler geliştikçe Körfez Arap ülkeleri, ekonomilerini petrol ve doğalgazdan uzaklaştırma yönündeki iddialı çabaları kapsamında yerel sanayilerin geliştirilmesi ve teknoloji transferi konusunda yardım için Türkiye'ye bakıyor.'

Türkiye'nin İngiltere ile vardığı anlaşmayı da hatırlatan MEM 'Geçtiğimiz hafta Türkiye ve İngiltere, anlaşmalarını genişletilmiş bir STA konusunda görüşmelere başlayacaklarını açıklamıştı' dedi.

25 Mayıs 1981 tarihinde kurulan kurul Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşuyor.

Al Arab bu gelişmeyi 'Körfez ülkeleri Türkiye ile serbest ticaret pencereleri açıyor' manşeti ile duyurdu.

Haberde 'Analistler, Arap Körfez ülkelerinin, bu kez Türkiye'ye ulaşan stratejik ticaret ortaklıkları kurarak ekonomilerinin büyümesini önümüzdeki yıllarda daha da teşvik etmek için yeni çıkış noktaları açma çabalarını izliyor ve bunların ardından muhtemelen daha ağır anlaşmalar gelecek' denildi.

France 24'ün Arapça edisyonu 'Ankara'nın bölgeyle ekonomik ilişkileri güçlendirme çabalarının bir parçası olarak, Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Polat Perşembe günü Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi arasında serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin başlatılmasını öngören bir anlaşmanın imzalandığını duyurdu' dedi.

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Aawsat bu gelişmeyi 'KİK Türkiye Serbest Ticaret Müzakerelerine Başlayacak' başlığı ile okurlarına sundu.

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'Körfez İş birliği Konseyi ve Türkiye serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlıyor' manşetini atan Al Monitor 'Türk Ticaret Bakanı'na göre, yeni serbest ticaret anlaşması dünyanın en büyük serbest ticaret alanlarından birini yaratacak' dedi.

Körfez İş birliği Konseyi Aralık ayında Güney Kore ve Eylül ayında Pakistan ile serbest ticaret anlaşmaları imzaladı.

Altı ülkeden oluşan blok şu anda Birleşik Krallık ile bir ticaret anlaşması müzakere ediyor.