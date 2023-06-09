125 milyar dolarlık hasar en feci felaket! Patlatılan baraj, Ukrayna’yı vurdu

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Ukrayna’da 6 Haziran gecesi Dinyeper nehri üzerinde patlatılan ‘Kahovka’ barajı 1986 yılında yine Ukrayna’da yaşanan Çernobil nükleer santral faciasına benzetilmeye başlandı. Son 72 saatte barajın suları 31 yerleşim birimini su altında bırakırken, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski bölgeye giderek yerinde incelemelerde bulundu. Şu ana kadar su baskını tarım arazileri de hesaba katıldığında 600 km2 alanı kapladı. Buğday, arpa, mısır, ayçiçeği üretilen araziler sular altında kaldı. Uzmanlar, Çernobil gibi Kahovka felaketinin de yıllar sürecek olumsuz etkileri olacağını, on yılda 125 milyar dolardan fazla fatura çıkaracağını belirtiyor. Barajın yıkılması ve sulama imkânlarının azalmasıyla tarımsal üretimin olumsuz etkileneceği öngörülüyor.

ZELENSKİ BÖLGEDE

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Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, dün Kahovka barajının yarattığı felaketi yerinde incelemek için Herson şehrine gitti. Burada ilgili tüm bakanlarla durum değerlendirme toplantısı düzenleyen Zelenski, “Rusların başımıza açtığı Kahovka barajı faciası inanılmaz boyutlarda. Acil alınması gereken önlemleri görüştük. Önce sivillerin tahliyesi, ardından sular altında kalmayan Herson bölgesindeki yerleşimlerde nomal hayatın sürdürülebilmesi için içme suyu ve elektrik gibi hayati gereksinimlerin sağlanmasını ele aldık” dedi.

Volodimir Zelenski, felaket bölgesini ziyaret etti.

SELZEDELERE ATEŞ

Volodimir Zelenski, Rusların bölgedeki sivil halkın tahliye edilmesini de açtıkları ateşle engellemeye çalıştığını söyledi. Zelenski’ye eşlik eden Herson askeri yönetimi Başkanı Aleksander Prokudin, “Düşman resmen sivillerin sularda boğulmasını istiyor. Herson çevresinde tahliye operasyonu başlattığımızda karşı taraftan bize ateş açtılar. Herson şehir merkezine de top mermileri düşüyor” açıklamasını yaptı.

Kahovka barajını kim patlattı! Birbirlerini suçluyorlar

Kahovka barajını kimin patlattığı muamma kalmaya devam ederken dün birkaç komplo teorisi ortaya atıldı. Uluslararası toplumun Rusya’yı net bir dille kınamaması üzerine Ukrayna Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı Andrey Yusof ellerinde somut kanıtlar bulunduğunu açıkladı.

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Bazı yerleşim yerlerinde su yüksekliği 5 metreyi bulurken sivillerin tahliyesi sürüyor.

ÖZELLİKLE GECE YAPILDI

Andrey Yusof, “Barajı Rusların yıktığını gösteren kanıtları gece gündüz çalışarak topluyoruz. Zamanı geldiğinde belgeleri masaya koyacağız. Rusların Kahovka barajını savaşın ilk aylarında ele geçirdikten sonra buraya dinamit yerleştirdiklerini ve günün birinde patlatacaklarını dünyaya ilan etmiştik” dedi. Ukrayna’daki askeri uzmanlar da facianın arkasında Rusların durduğuna inanıyor. Bu teze gerekçe olarak sabotajın gece, casus uyduların yerde ne olup bittiğini görmediği bir saatte 02.50’de meydana gelmesini gösteriyor.

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TNT İLE PATLATILDI

İkinci kanıt olarak barajın elektrik üretim bölümünün hali. Baraja nasıl füze atılırsa atılsın böyle bir yıkım olamayacağı vurgulanarak barajın yerin altında bulunan elektrik üretim türbinlerinde meydana gelen hasara işaret edilerek, “Buraya yaklaşık 2-3 TNT konulmuş ve patlatılmış. Santralın tamamen Rus kontrolünde bulunduğu dikkate alındığında buraya başka hiç kimse patlayıcı getirip yerleştiremez” yorumu yapılıyor.

SALDIRIYI ENGELLEMEK İÇİN

Ukraynalılara göre Rusya’nın Kahovka barajı neden şimdi yıktığına gelince. Askeri uzmanlara göre Rusya askeri ve siyasi yönetimi Ukrayna’nın karşı saldırısı öncesinde güç dengesini hesapladı. Böylesine uzun bir cephe hattında savunma yapamayacağını anlayan Ruslar cepheyi kısaltmak ve özellikle Kırım Yarımadası’na doğrudan giden yolu kesmek için Kahovka barajını havaya uçurdu. Patlayan Kahovka barajının suları Dinyeper nehrinde taşkına yol açarak güneydeki Ukrayna-Rusya savaş cephesinin arasını açtı.

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RUSYA’NIN SAVUNMASI

Rusya, genelde Ukrayna ve Batı’nın dile getirdiği gerekçeleri kabul etmeyerek baraj duvarının Ukrayna kuvvetleri tarafından düzenlenen füze saldırısıyla yıkıldığını savunmaya devam ediyor. Rusya ayrıca BM Uluslararası Suçlar Mahkemesi’ne Ukrayna’ya karşı suç duyurusunda bulundu. Başvuruyu yapan Rus diplomat Aleksander Şulgin, “Barajın yıkılmasından Ukrayna tarafı suçludur. Füze saldırısına bir gün kala Kahovka barajındaki su seviyesini de yükselterek facianın çok daha büyük olması için ellerinden geleni yaptılar” ifadesini kullandı.