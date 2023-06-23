111 yıl sonra okyanus altında acı tesadüf

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Titan isimli sualtı balonuyla günümüzden 111 yıl önce batan Titanik’in enkazını incelemek için okyanusun derinliklerine dalan 5 kişiden biri olan OceanGate firmasının CEO’su Stockton Rush ile ilgili ortaya çıkan tesadüf dikkat çekti. Rush’ın eşi Wendy Rush’ın büyükbabası ve büyükannesinin, 1912 yılında okyanusa gömülen Titanik’teki birinci sınıf bilete sahip yolculardan olduğu belirtildi.

SANDALA BİNMEDİLER

Felaketten sağ kurtulanların anlattıklarına göre, kadınlar ve çocuklar hâlâ batan gemiden kaçmak için beklerken, Rush’un büyükbabası Isidor Straus ve eşi Ida, onlara öncelik vermek için cankurtaran sandalına binmeyi reddetmiş; gemi batarken 40 yıllık evli çift, Titanik’in güvertesinde kol kola dururken görülmüştü.

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Straus’ların öyküsü, yönetmen James Cameron tarafından 1997’de beyazperdede ölümsüzleştirilmişti.

FİLMDE YER VERİLMİŞTİ

Kate Winslet ve Leonardo DiCaprio’nun başrollerini paylaştığı ‘Titanik’ filminde, Straus çiftinin hakları olmasına rağmen kurtarma sandalına binmek yerine yatakta birlikte ölmeyi bekledikleri anlar gösterilmişti.

Straus çiftinin hikâyesine 1997 yapımı Titanik filminde de yer verilmişti.

Wendy Rush, Titanik’te ölen Isidor ve İda Straus çiftinin torununun torunu. New York Times gazetesinin arşivlerine göre, Isidor Straus’un cesedi Titanik battıktan iki hafta sonra bulunurken, karısı Ida’nın cenazesine hiç ulaşılamadı. Faciada 1500’ten fazla kişi ölmüştü.