MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleri111 yaşındaki adam uzun yaşamın formülünü verdi
GeriDünya 111 yaşındaki adam uzun yaşamın formülünü verdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 17.05.2021 - 10:15 | Son Güncelleme:

111 yaşındaki adam uzun yaşamın formülünü verdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
111 yaşındaki adam uzun yaşamın formülünü verdi

111 yaşındaki Dexter Kruger, sırrını paylaştı. Kruger, uzun yaşamasını "tavuk beyni" yemeye bağladı.

Avustralya'nın en yaşlı adamı 111 yaşındaki Dexter Kruger, "tavuk beyni yediği için uzun yaşadığını" iddia etti.

Kruger'in 74 yaşındaki oğlu Greg de babasının uzun ömürlü olmasında şehirden uzakta yaşamasının etkili olduğunu söyledi.

Emekli çiftçi Kruger ise düzenli "tavuk beyni" tüketmesi sayesinde uzun bir yaşam sürdüğünü belirtti.

111 yaşındaki adam uzun yaşamın formülünü verdi

Kruger'in kaldığı bakımevinin müdürü Melanie Calvert da Kruger'in bugünlerde otobiyografisini yazdığını ve hafızasının hala çok iyi durumda olduğunu ifade etti.

Calvert, Kruger'i bakımevindeki emsalleriyle kıyaslayarak "111 yaşındaki birine göre inanılmaz bir hafızası var." dedi.

Avustralya'nın en yaşlı kişisi Christina Cook, 114 yaşındayken 2002'de hayatını kaybetmişti.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi